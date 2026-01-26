Писарев про Сауся: «Первый хороший сезон в тренерской команде. Как он впишется в игру «Спартака»? Поздравляю «Балтику» – очень хороший трансфер, хорошие деньги»

Николай Писарев оценил трансфер Владислава Сауся в «Спартак».

Тренер сборной России Николай Писарев оценил переход Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».

«Я поздравляю «Балтику», очень хороший трансфер. Хорошие деньги. Поздравляю игрока.

Вопрос по «Спартаку». У него первый хороший сезон в абсолютно тренерской команде, где он играл латераля. Как он впишется в игру красно‑белых?

Плюс вопрос: куда Денисов , Самошников , Хлусевич , Рябчук ? Как клуб будет его использовать?

А «Балтике» – браво. И за российского игрока можно только порадоваться», – сказал Николай Писарев.

