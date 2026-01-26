Писарев про Сауся: «Первый хороший сезон в тренерской команде. Как он впишется в игру «Спартака»? Поздравляю «Балтику» – очень хороший трансфер, хорошие деньги»
Николай Писарев оценил трансфер Владислава Сауся в «Спартак».
Тренер сборной России Николай Писарев оценил переход Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».
«Я поздравляю «Балтику», очень хороший трансфер. Хорошие деньги. Поздравляю игрока.
Вопрос по «Спартаку». У него первый хороший сезон в абсолютно тренерской команде, где он играл латераля. Как он впишется в игру красно‑белых?
Плюс вопрос: куда Денисов, Самошников, Хлусевич, Рябчук? Как клуб будет его использовать?
А «Балтике» – браво. И за российского игрока можно только порадоваться», – сказал Николай Писарев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Денисов на скамью.
Купить левого защитника
Развивался и улучшал поднимал свой потенциал.