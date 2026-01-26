  • Спортс
  • Писарев про Сауся: «Первый хороший сезон в тренерской команде. Как он впишется в игру «Спартака»? Поздравляю «Балтику» – очень хороший трансфер, хорошие деньги»
31

Писарев про Сауся: «Первый хороший сезон в тренерской команде. Как он впишется в игру «Спартака»? Поздравляю «Балтику» – очень хороший трансфер, хорошие деньги»

Николай Писарев оценил трансфер Владислава Сауся в «Спартак».

Тренер сборной России Николай Писарев оценил переход Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».

«Я поздравляю «Балтику», очень хороший трансфер. Хорошие деньги. Поздравляю игрока.

Вопрос по «Спартаку». У него первый хороший сезон в абсолютно тренерской команде, где он играл латераля. Как он впишется в игру красно‑белых?

Плюс вопрос: куда Денисов, Самошников, Хлусевич, Рябчук? Как клуб будет его использовать?

А «Балтике» – браво. И за российского игрока можно только порадоваться», – сказал Николай Писарев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Посмотрим-посмотрим
Ответ kabefa959
Посмотрим-посмотрим
Проверим-проверим!
Хлусевич, Рябчук на выход срочно.
Денисов на скамью.
Купить левого защитника
А ещё хочеться что у этого игрока была ещё больше мотивация выигрывать и не сдать.
Развивался и улучшал поднимал свой потенциал.
Война план покажет, кому больше повезло.
Он издевается? Балтика лишилась одного из ведущих игроков, на фоне надежд Талалаева на место в пятëрке этот трансфер для него полный провал. 3,5 млн. не такие уж огромные деньги, найти на них игрока более качественного чем Саусь невозможно.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Он издевается? Балтика лишилась одного из ведущих игроков, на фоне надежд Талалаева на место в пятëрке этот трансфер для него полный провал. 3,5 млн. не такие уж огромные деньги, найти на них игрока более качественного чем Саусь невозможно.
абсолютно согласен с каждым словом, для Спартака - это перспективный, уже заигравший игрок, осталось только вписать в состав, купленный , по нынешним реалиям за копейки, а для Балтики, новая головная боль, и на эти деньги, что они выручили , им хватит устроить пару - тройку банкетов , и нажраться с горя... Менеджменту Спартака - форева!
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Он издевается? Балтика лишилась одного из ведущих игроков, на фоне надежд Талалаева на место в пятëрке этот трансфер для него полный провал. 3,5 млн. не такие уж огромные деньги, найти на них игрока более качественного чем Саусь невозможно.
Хлусевича заберут в аренду))) Или Рассказова из Крыльев Советов
У Талалаева первый нормальный сезон в РПЛ, остальные российские тренеры ничего не показали, зачем их сватать в тренеры Спартака?
Писарев гавнюк полный. Саусь добро пожаловать , удачи
Рябчук скорее всего на выход, есть неопределённость с будущим Самошникова, в очередной раз пропустил товарищескую игру по травме и тут скорее всего, ближе к лету если не будет играть весной будет решён вопрос по расторжению контракта, что в свою очередь обязывает Спартак наигрывать другого футболиста...осенью основными были Дмитриев и Денисов, теперь возможно две пары игроков, Саусь/Денисов и Дмитриев/Хлусевич...
Началось! Я не сторонник этого перехода, но желаю Саусю терпения и удачи! Просто для того, чтобы заткнуть эту шушеру и заставить её переобуваться в прыжке.
Рябчук легионер и играет слабо, у него кончается контракт, в свете будущего лимита может и не будут его продливать. Самошников и Дмитриев слева могут, Денисов и Саусь справа. Да и Хлусевич еще есть.
