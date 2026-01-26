Андрей Канчельскис: «МЮ» подустал от Аморима, который прятался, какие‑то схемы строил. Откуда взялись эти специалисты? Заборы строят, просят не смотреть тренировки. Смешно просто»

Андрей Канчельскис: «МЮ» подустал от Аморима, Кэррик раскрепостил игроков.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о результатах клуба при Майкле Кэррике .

Вчера манкунианцы победили «Арсенал » со счетом 3:2 в 23-м туре АПЛ . 17 января «Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» – 2:0.

– Что скажете о последних результатах «Манчестер Юнайтед»? Вы удивлены таким «восстанием»?

– Я помню, что против «Арсенала» мы всегда хорошо играли на выезде. Всегда так складывалось в мою бытность и потом.

Сейчас не стал бы ничего говорить. Просто всплеск, эмоции. Команда подустала от Аморима, который прятался, какие‑то схемы строил. Даже когда я приехал, он говорил, что их тактику никто не должен смотреть. Я понимаю, если бы речь шла о тактике «Реала», «Барселоны» или «Баварии», где команды борются за первое место, но «Манчестеру» куда прятаться, если они на восьмом месте идут?

Думаю, что все это повлияло. Ребята раскрепостились, ушли от боязни. Иногда смотришь на вот этих специалистов и думаешь: откуда они взялись‑то? Заборы строят, просят не смотреть, как они тренируются. Смешно просто…

Кэррик раскрепостил команду, немножко отпустил их от того напряжения, которое было, и ребята начали по‑другому тренироваться. Может, тренировочный процесс построил по‑другому, Кэррик что‑то свое внес новое. Новые эмоции, новый тренер, новый этап. Нормальное явление. Они хорошо сыграли две игры, но выводы нужно делать в конце сезона, – сказал Канчельскис.