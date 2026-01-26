  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Андрей Канчельскис: «МЮ» подустал от Аморима, который прятался, какие‑то схемы строил. Откуда взялись эти специалисты? Заборы строят, просят не смотреть тренировки. Смешно просто»
3

Андрей Канчельскис: «МЮ» подустал от Аморима, который прятался, какие‑то схемы строил. Откуда взялись эти специалисты? Заборы строят, просят не смотреть тренировки. Смешно просто»

Андрей Канчельскис: «МЮ» подустал от Аморима, Кэррик раскрепостил игроков.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о результатах клуба при Майкле Кэррике.

Вчера манкунианцы победили «Арсенал» со счетом 3:2 в 23-м туре АПЛ. 17 января «Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» – 2:0.

– Что скажете о последних результатах «Манчестер Юнайтед»? Вы удивлены таким «восстанием»?

– Я помню, что против «Арсенала» мы всегда хорошо играли на выезде. Всегда так складывалось в мою бытность и потом.

Сейчас не стал бы ничего говорить. Просто всплеск, эмоции. Команда подустала от Аморима, который прятался, какие‑то схемы строил. Даже когда я приехал, он говорил, что их тактику никто не должен смотреть. Я понимаю, если бы речь шла о тактике «Реала», «Барселоны» или «Баварии», где команды борются за первое место, но «Манчестеру» куда прятаться, если они на восьмом месте идут?

Думаю, что все это повлияло. Ребята раскрепостились, ушли от боязни. Иногда смотришь на вот этих специалистов и думаешь: откуда они взялись‑то? Заборы строят, просят не смотреть, как они тренируются. Смешно просто…

Кэррик раскрепостил команду, немножко отпустил их от того напряжения, которое было, и ребята начали по‑другому тренироваться. Может, тренировочный процесс построил по‑другому, Кэррик что‑то свое внес новое. Новые эмоции, новый тренер, новый этап. Нормальное явление. Они хорошо сыграли две игры, но выводы нужно делать в конце сезона, – сказал Канчельскис.

Кто выиграет Лигу чемпионов?25616 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoМайкл Кэррик
logoАндрей Канчельскис
logoРубен Аморим
logoАрсенал
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
аморим оказался посредственным догматиком, апл не потянул
это была многоходовка: нанять Аморима, чтоб построить забор!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
13 минут назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
56 минут назад
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46
Эндрик о ЧМ-2026: «Конечно, я мечтаю туда попасть и помочь Бразилии победить. Я приехал в «Лион», чтобы играть, тогда придет и остальное»
вчера, 21:45