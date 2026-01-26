  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глушаков о Саусе в «Спартаке»: «Я прекрасно понимаю, для чего такие трансферы совершаются, но говорить про это не буду»
51

Глушаков о Саусе в «Спартаке»: «Я прекрасно понимаю, для чего такие трансферы совершаются, но говорить про это не буду»

Глушаков о Саусе: не буду говорить, для чего совершаются такие трансферы.

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о переходе Владислава Сауся в московский клуб.

22-летний полузащитник подписал контракт с красно-белыми до 2030 года. Сообщалось, что «Балтика» получит 350 миллионов рублей. 

«Для меня он одного уровня с Денисовым и Хлусевичем. Я прекрасно понимаю, для чего такие трансферы совершаются, но говорить про это не буду», – сказал Глушаков. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?25616 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoВладислав Саусь
logoДенис Глушаков
logoДаниил Хлусевич
logoДаниил Денисов
logoСпорт-Экспресс
51 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Я отлично понимаю о чём он, но рассказывать вам не буду.
Ответ zimanao
Я отлично понимаю о чём он, но рассказывать вам не буду.
Я отлично понимаю, что ты отлично понимаешь о чем он, но тоже промолчу.
Ответ Добрый Мухомор
Я отлично понимаю, что ты отлично понимаешь о чем он, но тоже промолчу.
Даже задумываться не буду о том, что вы понимаете. Вот я - точно знаю. )))
В чём он в данном случае неправ?
Игрок полгода на хорошем уровне провёл, и его сразу за 3,5 миллиона евро (по нынешнему курсу даже больше).
При том, что проблемная позиция - не основная у этого игрока, и есть такой же риск, как был у того же Хлусевича, который тоже был перспективным в провинциальном клубе, а теперь болельщики Спартака от него воют.
Ответ Dmitry Orlov
В чём он в данном случае неправ? Игрок полгода на хорошем уровне провёл, и его сразу за 3,5 миллиона евро (по нынешнему курсу даже больше). При том, что проблемная позиция - не основная у этого игрока, и есть такой же риск, как был у того же Хлусевича, который тоже был перспективным в провинциальном клубе, а теперь болельщики Спартака от него воют.
Прав он или нет,покажет только время,а пока что нужно закрыть рот
Ответ Spartakus1984
Прав он или нет,покажет только время,а пока что нужно закрыть рот
Вы считаете, этот игрок настолько крут, что стоит уплаченных денег, хотя в РПЛ всего полгода провёл?
Глушак, а ты чего боишься? Говори. Всем интересно знать. А то, где то ты языком мелешь, что не поподя и ничего. Тоже, что-нибудь вставь своё про Спартаковский дух и традиции. ✌️👍👌
Резиновое изделие обещало как-то ВСЮ ПРАВДУ про Карреру рассказать. До сих пор ждем.
все понимают , чтобы ослабить конкурента
Я нихрена не понимаю, но всё равно скажу, что понимаю!
а че это у правдоруба смелости не хватает?
Никто в медиа сообществе не будет
Правильно, лучше помолчи, умнее будешь выглядеть.
Если бы в школе был урок "Политика", у доски отличники также отвечали.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
13 минут назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
56 минут назад
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46
Эндрик о ЧМ-2026: «Конечно, я мечтаю туда попасть и помочь Бразилии победить. Я приехал в «Лион», чтобы играть, тогда придет и остальное»
вчера, 21:45