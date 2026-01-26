Глушаков о Саусе в «Спартаке»: «Я прекрасно понимаю, для чего такие трансферы совершаются, но говорить про это не буду»
Глушаков о Саусе: не буду говорить, для чего совершаются такие трансферы.
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о переходе Владислава Сауся в московский клуб.
22-летний полузащитник подписал контракт с красно-белыми до 2030 года. Сообщалось, что «Балтика» получит 350 миллионов рублей.
«Для меня он одного уровня с Денисовым и Хлусевичем. Я прекрасно понимаю, для чего такие трансферы совершаются, но говорить про это не буду», – сказал Глушаков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Игрок полгода на хорошем уровне провёл, и его сразу за 3,5 миллиона евро (по нынешнему курсу даже больше).
При том, что проблемная позиция - не основная у этого игрока, и есть такой же риск, как был у того же Хлусевича, который тоже был перспективным в провинциальном клубе, а теперь болельщики Спартака от него воют.