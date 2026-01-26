Глушаков о Саусе в «Спартаке»: «Я прекрасно понимаю, для чего такие трансферы совершаются, но говорить про это не буду»

Глушаков о Саусе: не буду говорить, для чего совершаются такие трансферы.

Бывший полузащитник «Спартака » Денис Глушаков высказался о переходе Владислава Сауся в московский клуб.

22-летний полузащитник подписал контракт с красно-белыми до 2030 года. Сообщалось, что «Балтика» получит 350 миллионов рублей.

«Для меня он одного уровня с Денисовым и Хлусевичем . Я прекрасно понимаю, для чего такие трансферы совершаются, но говорить про это не буду», – сказал Глушаков.