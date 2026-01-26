«Зенит» заплатит 18+4 млн евро за Джон Джона (Иван Карпов)
«Зенит» заплатит 22 миллиона евро за Джон Джона.
«Зенит» выплатит 18 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусами за трансфер атакующего полузащитника Джон Джона, сообщил журналист Иван Карпов.
Данную сумму российская команда заплатит «Ред Булл Брагантино», а также 20 процентов получит «Палмейрас».
Футболист, по информации Фабрицио Романо, уже подписал соглашение с петербургским клубом.
В прошлом сезоне хавбек забил 10 голов и сделал 7 передач в 34 матчах в чемпионате Бразилии. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Только это почему исключительно в отношении Зенита работает)
В добрый путь,Джонни,удачи в Зените!
Кто-то врёт, я даже знаю кто)))
Остальное — обычный информационный шум.