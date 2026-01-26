49

«Зенит» заплатит 18+4 млн евро за Джон Джона (Иван Карпов)

«Зенит» заплатит 22 миллиона евро за Джон Джона.

«Зенит» выплатит 18 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусами за трансфер атакующего полузащитника Джон Джона, сообщил журналист Иван Карпов.

Данную сумму российская команда заплатит «Ред Булл Брагантино», а также 20 процентов получит «Палмейрас».

Футболист, по информации Фабрицио Романо, уже подписал соглашение с петербургским клубом.

В прошлом сезоне хавбек забил 10 голов и сделал 7 передач в 34 матчах в чемпионате Бразилии. Его статистику можно изучить по ссылке.

Кто выиграет Лигу чемпионов?25615 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoДжон Джон
logoРед Булл Брагантино
logoвысшая лига Бразилия
logoПалмейрас
49 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не знаю даже кому верить, топ инсайдеру с мировым именем, который самый первый сообщает про трансферы или Фабрицио Романо
Ответ Алексей Филиппов
Не знаю даже кому верить, топ инсайдеру с мировым именем, который самый первый сообщает про трансферы или Фабрицио Романо
Фабрицио Романо: В случае с «Зенитом» у меня могут быть художественные преувеличения, попытка хайпануть. Информация про 20 млн евро за Джона Джона была о хотелках Брагантино
Ответ Алексей Филиппов
Не знаю даже кому верить, топ инсайдеру с мировым именем, который самый первый сообщает про трансферы или Фабрицио Романо
ну разница в 2 млн не такая критичная
Трансфер не может пройти без накидывания стоимости от столичных алкоблогеров.
Ответ schwein
Трансфер не может пройти без накидывания стоимости от столичных алкоблогеров.
Сейчас еще ужины досчитают и цену медосмотра + трансфер из аэропорта)
Только это почему исключительно в отношении Зенита работает)
Ответ SMART789
Сейчас еще ужины досчитают и цену медосмотра + трансфер из аэропорта) Только это почему исключительно в отношении Зенита работает)
И не забудьте по традиции 15 лямов батьку Джона Джона.
Ну всё главный бухгалтер КС-торсиды сделал итоговые расчёты.Можно и объявлять официально.
В добрый путь,Джонни,удачи в Зените!
Карп по традиции накидывает 3-4млн, это он называет художественным преувеличением ))))
Ответ brom-83
Карп по традиции накидывает 3-4млн, это он называет художественным преувеличением ))))
С перепоя. Достаточно посмотреть на лицо Карпа, сразу понимаешь, кто это такой.
Обожаю такие новости.Счёты горят вместе с ######### у москопартнёров, мало написал преувеличитель.
Ответ Дмитрий9779
Обожаю такие новости.Счёты горят вместе с ######### у москопартнёров, мало написал преувеличитель.
Так москвичи завышают стоимость, питерцы наоборот занижают) разницы никакой. Только за такие деньги игрок должен за чемпионат набивать минимум 30 голевых действий. Посмотрим какая статистика будет у Джона
Ответ Дмитрий9779
Обожаю такие новости.Счёты горят вместе с ######### у москопартнёров, мало написал преувеличитель.
всегда офигаю от людей с несамым приятным ртом, постоянно рассказывающих про заднюю часть
Джон Джон подписал контракт с «Зенитом». Сумма трансфера – 20 млн евро (Фабрицио Романо)
Кто-то врёт, я даже знаю кто)))
Ответ Дмитрий9779
Джон Джон подписал контракт с «Зенитом». Сумма трансфера – 20 млн евро (Фабрицио Романо) Кто-то врёт, я даже знаю кто)))
Налейте Карпу ещё стакан местного самогона и сумма трансфера возрастет на порядок.
В каждом трансфере сначала считают миллионы, а потом всё равно смотрят на поле.
Остальное — обычный информационный шум.
У московскинских латентных болельщиков Зенита день начинается и заканчивается набросами в адрес любимого клуба. Немножко извращенная форма повышения популярности, но другой они просто не знают.
Будет нагибать московские клубы
У Фабрицио 20 у алкокарпа 18+4. Первому веры больше
Ответ Давид Agabekyan
У Фабрицио 20 у алкокарпа 18+4. Первому веры больше
В принципе одно другому не противоречит: например, 2 бонусных миллиона активируются при условии, которое почти невозможно не выполнить (типа "Зенит" войдет в тройку ЧР"), а еще 2 - наоборот, если произойдет что-то маловероятное ("дойдет до 1/2 финала ЛЧ"). Тогда формальные 18+4 с 90% вероятностью превратятся в те же 20.
Ответ Фантом
В принципе одно другому не противоречит: например, 2 бонусных миллиона активируются при условии, которое почти невозможно не выполнить (типа "Зенит" войдет в тройку ЧР"), а еще 2 - наоборот, если произойдет что-то маловероятное ("дойдет до 1/2 финала ЛЧ"). Тогда формальные 18+4 с 90% вероятностью превратятся в те же 20.
В принципе, логично обсуждать официальную информацию, а не строить догадки в стиле "инсайдов" от Карпа. Ведь его "достоверность" настолько переплелась с "художественным творчеством", что в его глазах одно другому не противоречит.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джон Джон подписал контракт с «Зенитом». Сумма трансфера – 20 млн евро (Фабрицио Романо)
26 января, 11:01
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
13 минут назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
56 минут назад
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46
Эндрик о ЧМ-2026: «Конечно, я мечтаю туда попасть и помочь Бразилии победить. Я приехал в «Лион», чтобы играть, тогда придет и остальное»
вчера, 21:45