«Зенит» заплатит 18+4 млн евро за Джон Джона (Иван Карпов)

«Зенит» заплатит 22 миллиона евро за Джон Джона.

«Зенит » выплатит 18 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусами за трансфер атакующего полузащитника Джон Джона , сообщил журналист Иван Карпов.

Данную сумму российская команда заплатит «Ред Булл Брагантино », а также 20 процентов получит «Палмейрас ».

Футболист, по информации Фабрицио Романо, уже подписал соглашение с петербургским клубом.

В прошлом сезоне хавбек забил 10 голов и сделал 7 передач в 34 матчах в чемпионате Бразилии. Его статистику можно изучить по ссылке .