«Балтика» продлила контракт с Петровым до 2030 года. Хавбеком интересовался «Локомотив»
«Балтика» и Максим Петров продлили контракт.
«Балтика» и 25-летний полузащитник Максим Петров договорились о продлении контракта.
Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года.
Хавбеком интересовался «Локомотив», который предлагал футболисту зарплату 2 миллиона рублей в месяц плюс 500 тысяч рублей бонусами. Сторона игрока запрашивала 4 млн рублей в месяц.
В этом сезоне полузащитник забил 4 гола и сделал 3 передачи в 14 матчах Мир РПЛ.
Кто выиграет Лигу чемпионов?25615 голосов
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Балтики»
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости
И больше интересно какие отступные в новом контракте. Потому что в прошлом отступные были 1 млн $ всего
Вряд ли ему Балтика дала 3-4 ляма в месяц.
Петров прогрессирует, желаю ему не останавливаться)