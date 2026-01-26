  • Спортс
«Балтика» продлила контракт с Петровым до 2030 года. Хавбеком интересовался «Локомотив»

«Балтика» и Максим Петров продлили контракт.

«Балтика» и 25-летний полузащитник Максим Петров договорились о продлении контракта.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года.

Хавбеком интересовался «Локомотив», который предлагал футболисту зарплату 2 миллиона рублей в месяц плюс 500 тысяч рублей бонусами. Сторона игрока запрашивала 4 млн рублей в месяц.

В этом сезоне полузащитник забил 4 гола и сделал 3 передачи в 14 матчах Мир РПЛ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Балтики»
21 комментарий
Это хорошо. В случае чего, дороже продать можно будет
Ответ Игорь Васильев
Это хорошо. В случае чего, дороже продать можно будет
или не продать вообще...
отличное решение Балтики, если прописали достойные отступные, то смогут заработать на нём...
Хорошая новость за сегодня!
Интересно в Балтике какая зп теперь у него.
И больше интересно какие отступные в новом контракте. Потому что в прошлом отступные были 1 млн $ всего
Ответ sashka.loker
Интересно в Балтике какая зп теперь у него. И больше интересно какие отступные в новом контракте. Потому что в прошлом отступные были 1 млн $ всего
Пишут, что 300-400
Ответ superhigh420
Пишут, что 300-400
Даже за Неймара столько не платили.
Надо было до 35-го, что бы наверняка..))
Интересно , на какую зарплату продлили ?)
Вряд ли ему Балтика дала 3-4 ляма в месяц.
Ответ Всё знаю
Интересно , на какую зарплату продлили ?) Вряд ли ему Балтика дала 3-4 ляма в месяц.
Ну Балтика сейчас может столько дать. Ковача по имеющейся информации на такую з/п и взяли.
Ответ Balt
Ну Балтика сейчас может столько дать. Ковача по имеющейся информации на такую з/п и взяли.
Так вы при бабках оказывается?)))
Петров прогрессирует, желаю ему не останавливаться)
Интересно, на что ЛОКО рассчитывал? Что Петров с ностальгией вспоминает 5 лет проведенные в ЛОКО и мечтает вернуться на самую низкую зарплату в команде?
Ответ Петрович_1
Интересно, на что ЛОКО рассчитывал? Что Петров с ностальгией вспоминает 5 лет проведенные в ЛОКО и мечтает вернуться на самую низкую зарплату в команде?
Интересно, откуда Вам известно какую ему предложили зарплату в Локо? Вы были на переговорах?
Ответ тот самый Кадрус
Интересно, откуда Вам известно какую ему предложили зарплату в Локо? Вы были на переговорах?
Господи, откуда вы вылазите? Ну зачем задавать вопрос, на который знаешь ответ? Посмотрите на этом же сайте, из любой дырки звучала сумма 2 ляма рублей в месяц. Если у вас есть инсайд о другой сумме, поделитесь с нами!
