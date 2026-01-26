«Балтика» продлила контракт с Петровым до 2030 года. Хавбеком интересовался «Локомотив»

«Балтика» и Максим Петров продлили контракт.

«Балтика » и 25-летний полузащитник Максим Петров договорились о продлении контракта.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года.

Хавбеком интересовался «Локомотив », который предлагал футболисту зарплату 2 миллиона рублей в месяц плюс 500 тысяч рублей бонусами. Сторона игрока запрашивала 4 млн рублей в месяц.

В этом сезоне полузащитник забил 4 гола и сделал 3 передачи в 14 матчах Мир РПЛ .