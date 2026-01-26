  • Спортс
  «Арсенал» забил 35,7% голов в этом сезоне АПЛ со стандартов, еще 9,5% – автоголы соперников. Эти показатели выше, чем у любого победителя турнира
«Арсенал» забил 35,7% голов в этом сезоне АПЛ со стандартов, еще 9,5% – автоголы соперников. Эти показатели выше, чем у любого победителя турнира

Вчера защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес поразил собственные ворота в матче против «канониров» (3:2). Ранее в свои ворота забивали Сэм Джонстон и Ерсон Москера из «Вулверхэмптона» и Жоржиньо Рюттер из «Брайтона». 

Всего в этом сезоне чемпионата Англии «Арсенал» забил 42 мяча, доля автоголов составляет 9,5% – этот показатель не был так высок ни у одной из команд, которые становились победителями АПЛ.

Отметим, что в сезонах-1996/97 и 2012/13 соперники «Манчестер Юнайтед» забили 6 автоголов – в этих сезонах манкунианцы становились чемпионами Англии. При этом доля автоголов в первом случае составила 7,89%, а во втором – 6,98%. 

Второй гол «Арсенала» во вчерашней игре был забит после углового. Это 15-й гол лондонцев со стандартных положений в текущем розыгрыше АПЛ, доля таких мячей составляет 35,7% от всех голов, забитых «канонирами» в этом турнире. Как и в случае с автоголами, этот показатель выше, чем у любого из победителей АПЛ прошлых лет. Рекорд был установлен «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2007/08 – тогда манкунианцы забили со стандартов 27,5% своих голов. 

«Арсенал» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 50 очков. «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» отстают от него на 4 балла. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
Сток Сити на максималках:)
Ответ rigobersong
Сток Сити на максималках:)
а Дьюкереш это Крауч на минималках? 🤷‍♂️
Ответ Любезный Коссутий
а Дьюкереш это Крауч на минималках? 🤷‍♂️
Крауч техничнее был)
Я как фанат МЮ с 96го года скажу свое мнение об угловых Арсенала , за что их упрекать, если угловые часть игры и голы с них такие же как с пенальти, аута, штрафного. Просто у них эта система отточена и они этим пользуются лучше чем другие. Единственный момент который не красивый , это когда они фолят против вратаря, но гол всё равно засчитывают.
Ответ Эльхан Нуриев
Я как фанат МЮ с 96го года скажу свое мнение об угловых Арсенала , за что их упрекать, если угловые часть игры и голы с них такие же как с пенальти, аута, штрафного. Просто у них эта система отточена и они этим пользуются лучше чем другие. Единственный момент который не красивый , это когда они фолят против вратаря, но гол всё равно засчитывают.
Комментарий скрыт
Ответ Aarfxv Cc
Комментарий скрыт
у Арсенала был спорный гол с углового когда ворота защищал Байындыр, открыто толкнули кипера , я просто к тому, что каждый играет как может, но это должно быть в рамках правил
Покупая топ игроков по 60-70+ млн и забить треть голов как Сток Сити, это достойно
Ответ Пользователь_7
Покупая топ игроков по 60-70+ млн и забить треть голов как Сток Сити, это достойно
Знаешь, кто на 2 месте после Арсенала? Отставая всего на пару голов (я про стандарты)?
МЮ:)
Ответ Mykytka
Знаешь, кто на 2 месте после Арсенала? Отставая всего на пару голов (я про стандарты)? МЮ:)
Ну да, МЮ в целом за сезон забил больше, при том что по стандартам отстаёт:)
Смотреть противно на их угловые. Всё мастерство - это затолкать вратаря в ворота. Что-то с правилами не так... Шли бы в регби - там такие нужны.
Ответ BorisBritva
Смотреть противно на их угловые. Всё мастерство - это затолкать вратаря в ворота. Что-то с правилами не так... Шли бы в регби - там такие нужны.
Комментарий скрыт
Ответ Crazy Writer
Комментарий скрыт
Зато отлично видно, сколько оголтелых фанатов Ливерпуля, минусующих все комментарии против локтей ван Дейка, которые уже давно пора отдельным пунктом в правила Фифа занести, за 10 лет прецендентов-то) И сколько бедолаг, поддерживающих Арсенал, аргументы которых я могу прочитать лишь нажав "посмотреть комментарий")
17 голов с угловых они забили и либируют в топ 5 лигах Европы . Когда уже это регби против вратарей закончится.
Стандарты хорошие, но их легко могут обрезать судьи, если начнут свистеть блокировки и толчки корпусом вратаря соперников. А вот с позицтонной атакой у Арсенала совсем печально. Плюс (точнее, жирный минус!) за трусливый футбол с теми, кого Артета считает грандами (Ливерпуль, МанСити). Что же остаётся после этой арифметики? Неужто "чемпионский" футбол?!
Ответ NGE
Стандарты хорошие, но их легко могут обрезать судьи, если начнут свистеть блокировки и толчки корпусом вратаря соперников. А вот с позицтонной атакой у Арсенала совсем печально. Плюс (точнее, жирный минус!) за трусливый футбол с теми, кого Артета считает грандами (Ливерпуль, МанСити). Что же остаётся после этой арифметики? Неужто "чемпионский" футбол?!
Чтобы стать чемпионом нудна стабильность и брать очки все с низами. Причем тут эта вкусовщина про чемпионский футбол ата

Вон Айнтрахт пропускает по 3-5 мячей, забивает по 3-4, что это им дает? Поражения
И половину, если не больше, обязаны отменять. Тони Пьюлис_стайл
Интересно то, что судьи позволяют блокировать вратаря во вратарской! Где вообще нельзя вратаря трогать. А они набегают, кружат вокруг него, потом когда мяч в воздухе, у всех взгляд наверх - они резко смещают вратаря и высоких защ. с их места, толчком или блокировкой, а ранее подготовленный человек, прыгает и забивает гол. Ни вратарь (во вратарской), ни защитник ничего сделать не могут. Парадокс. Они на тренировках, что обсуждают: так, нам не по силам честно взять АПЛ как ЛФК или Сити, поэтому будем работать исподтишка, вкрысу, будем вести максимально грязные игры.
Зачем они так пятнают себя.
Ответ dmitriy7631
Интересно то, что судьи позволяют блокировать вратаря во вратарской! Где вообще нельзя вратаря трогать. А они набегают, кружат вокруг него, потом когда мяч в воздухе, у всех взгляд наверх - они резко смещают вратаря и высоких защ. с их места, толчком или блокировкой, а ранее подготовленный человек, прыгает и забивает гол. Ни вратарь (во вратарской), ни защитник ничего сделать не могут. Парадокс. Они на тренировках, что обсуждают: так, нам не по силам честно взять АПЛ как ЛФК или Сити, поэтому будем работать исподтишка, вкрысу, будем вести максимально грязные игры. Зачем они так пятнают себя.
Покажи правило, где нельзя трогать вратаря, даже во вратарской?
Учи футбол :)
Ответ Mykytka
Покажи правило, где нельзя трогать вратаря, даже во вратарской? Учи футбол :)
Ну, положим, блокировать так можно, как вчера забили. Но я отлично помню, когда она кипера просто в ворота затолкали, а потом забивали. Будь такое с атакующим игроком, то вы б пенальти требовали. И с вами б почти все согласились бы
Им специальное разрешение выдали пинать вратаря во вратарской, а при необходимости даже по рукам его вязать?)
"Рекорд был установлен «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2007/08 – тогда манкунианцы забили со стандартов 27,5% своих голов. "
Только забивали тогда не только с угловых. Праймовый Роналду - пушка страшная, клал со штрафных тогда пачками.
