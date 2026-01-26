«Арсенал» забил 35,7% голов в этом сезоне АПЛ со стандартов, еще 9,5% – автоголы соперников. Эти показатели выше, чем у любого победителя турнира

Соперники «Арсенала» забили 4 автогола в этом сезоне АПЛ.

Соперники «Арсенала» забили 4 автогола в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

Вчера защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес поразил собственные ворота в матче против «канониров» (3:2). Ранее в свои ворота забивали Сэм Джонстон и Ерсон Москера из «Вулверхэмптона» и Жоржиньо Рюттер из «Брайтона».

Всего в этом сезоне чемпионата Англии «Арсенал » забил 42 мяча, доля автоголов составляет 9,5% – этот показатель не был так высок ни у одной из команд, которые становились победителями АПЛ .

Отметим, что в сезонах-1996/97 и 2012/13 соперники «Манчестер Юнайтед » забили 6 автоголов – в этих сезонах манкунианцы становились чемпионами Англии. При этом доля автоголов в первом случае составила 7,89%, а во втором – 6,98%.

Второй гол «Арсенала» во вчерашней игре был забит после углового. Это 15-й гол лондонцев со стандартных положений в текущем розыгрыше АПЛ, доля таких мячей составляет 35,7% от всех голов, забитых «канонирами» в этом турнире. Как и в случае с автоголами, этот показатель выше, чем у любого из победителей АПЛ прошлых лет. Рекорд был установлен «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2007/08 – тогда манкунианцы забили со стандартов 27,5% своих голов.

«Арсенал» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 50 очков. «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» отстают от него на 4 балла.