  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапорта о затоплении «Камп Ноу»: «Ожидали, что промокнем, если пойдет дождь – крыша еще не достроена. Будем исправлять. Все идет по плану»
30

Лапорта о затоплении «Камп Ноу»: «Ожидали, что промокнем, если пойдет дождь – крыша еще не достроена. Будем исправлять. Все идет по плану»

Жоан Лапорта высказался о подтоплениях стадиона Камп Ноу из-за дождя.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о затоплении некоторых зон на стадионе «Камп Ноу» в ходе матча Ла Лиги против «Реал Овьедо» (3:0).

В частности, из-за дождя подтопило зону для журналистов. Она оказалась наиболее уязвимой, поскольку не имеет полноценной крыши, защищающей этот участок.

«Мы ожидали, что промокнем, если пойдет дождь, потому что крыша еще не достроена. Думал, что мы промокнем, как и все остальные. Дождь застал нас всех врасплох. Я не планировал брать зонт.

Стадион находится в стадии строительства. Будем исправлять все, что нужно.

Каждый день, когда мы приходим сюда, видим, что делается что-то новое. Работы по третьему ярусу хорошо продвигаются, как и внутренняя отделка. Все идет по плану», – сказал Жоан Лапорта.

Кто выиграет Лигу чемпионов?25615 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
logoЖоан Лапорта
logoБарселона
logoЛа Лига
logoКамп Ноу
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
После дождя всегда приходит солнце (с)
Ответ Carasa
После дождя всегда приходит солнце (с)
«Делаем как надо. Как не надо - не делаем», добавил Лапорта.
Всё идёт по плану… Всё идет по плануууу…
Ответ kabefa959
Всё идёт по плану… Всё идет по плануууу…
Я иду вдоль стадиона, из окошка виден буй.
Это нам Лапорта-гений шлёт воздушный поцелуй.
Ответ kabefa959
Всё идёт по плану… Всё идет по плануууу…
Клубу спешить некуда, все будет построено полностью в июле 2027 года
Стройка. Здание уже сдают, должна прийти комиссия… Прораб строго инструктирует работяг:
— Что бы ни случилось, делайте вид, что так и задумано!
Ходит комиссия по стройке, смотрит… Вдруг в одном месте с грохотом обрушивается стена.
Один из рабочих, глянув на часы:
— О! 10:35! Точно по графику!
Главное, что победа сухая.
«Мы ожидали, что промокнем, если пойдет дождь, но зонт я брать не планировал» © Жоан Лапорта

Браво, Жоан! Визионер и провидец!
Не знал что Лапорта любит Летова)
И вся грязь превратилась в голый лёд
Это просто слезы ригоберисонга
Любит это слова наш kоренастый(
И всё идет по плану! (с)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
12 минут назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
55 минут назад
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46
Эндрик о ЧМ-2026: «Конечно, я мечтаю туда попасть и помочь Бразилии победить. Я приехал в «Лион», чтобы играть, тогда придет и остальное»
вчера, 21:45