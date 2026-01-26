Лапорта о затоплении «Камп Ноу»: «Ожидали, что промокнем, если пойдет дождь – крыша еще не достроена. Будем исправлять. Все идет по плану»
Жоан Лапорта высказался о подтоплениях стадиона Камп Ноу из-за дождя.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о затоплении некоторых зон на стадионе «Камп Ноу» в ходе матча Ла Лиги против «Реал Овьедо» (3:0).
В частности, из-за дождя подтопило зону для журналистов. Она оказалась наиболее уязвимой, поскольку не имеет полноценной крыши, защищающей этот участок.
«Мы ожидали, что промокнем, если пойдет дождь, потому что крыша еще не достроена. Думал, что мы промокнем, как и все остальные. Дождь застал нас всех врасплох. Я не планировал брать зонт.
Стадион находится в стадии строительства. Будем исправлять все, что нужно.
Каждый день, когда мы приходим сюда, видим, что делается что-то новое. Работы по третьему ярусу хорошо продвигаются, как и внутренняя отделка. Все идет по плану», – сказал Жоан Лапорта.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
Это нам Лапорта-гений шлёт воздушный поцелуй.
— Что бы ни случилось, делайте вид, что так и задумано!
Ходит комиссия по стройке, смотрит… Вдруг в одном месте с грохотом обрушивается стена.
Один из рабочих, глянув на часы:
— О! 10:35! Точно по графику!
Браво, Жоан! Визионер и провидец!