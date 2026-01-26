Саусь о том, что называл «Спартак» принципиальным соперником: «Я сказал это на эмоциях, но потом переосмыслил. Сейчас я счастлив, что присоединился к такому большому клубу»
Владислав Саусь: я переосмыслил сказанное о «Спартаке».
Владислав Саусь высказался о переходе в «Спартак».
22-летний полузащитник присоединился к красно-белым сегодня. Он подписал контракт до лета 2030 года.
– Какие чувства после трансфера, учитывая, что ты называл «Спартак» принципиальным соперником?
– Да, было такое интервью. Но потом я как-то переосмыслил [сказанное]. И после какого-то матча уже говорил, что принципиальных соперников не вижу, потому что никакой злости к соперникам не испытываю.
Просто это спорт, и нужно играть на победу. Поэтому в какой-то момент я на эмоциях это сказал. Но сейчас я счастлив, что могу присоединиться к такому большому клубу, как «Спартак», – сказал Саусь.
Так Спартак и не является принципиальным соперником для Балтики. Балтика сегодня соперничает с ЦСКА, Зенитом и Краснодаром, а Спартак - это пониже, туда ближе к Динамо и Ростову.
Когда не выдержал конкуренции в клубе, который борется за медали, и решил перейти в клуб попроще:)
Да согласен и матч в Питере докажет ещё что для них и они не соперники.
Непонятно, за что его требуют оправдываться. Любой игрок любого клуба может назвать Спартак принципиальным соперником. Это лишь комплимент для красно-белых, как я считаю. Он же не назвал их врагами или не говорил о ненависти (а такие бывали футболисты, все помнят). Соперника можно и нужно уважать. Более того - принципиальным соперником в чем-либо может быть и лучший друг даже, одно другому не противоречит, даже наоборот
Нынче прибегают к тактике "лучше переизвиниться, чем недоизвиниться")
Саусь: Никогда не считал Спартак принципиальным соперником для Балтики)
Чтож ты Саусь сдал назад
Фраер Парк, получается, а не Саусь.
молодой погорячился, теперь стал разумнее...
Руководству клуба, видимо, нравится ощущать себя середняком. Продавать лидера команды в Зенит и подбирать их воспитанников вместо своих. В очередной раз не спросив тренера. Или я должен поверить, что испанец первым же делом попросил себе именно Сауся посреди сборов?
а какого лидера мы продали?
Соболева же. Лидер ещё тот.
Ну, правильно, теперь для него Балтика принципиальный соперник
Через год: я не был счастлив, что присоединился к Спартаку, просто меня продали
Теперь я с детства за Спартак)))
Со сменой футболки поменялись ориентиры и принципиальные соперники.
Саусь Пранк.
