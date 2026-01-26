Саусь о том, что называл «Спартак» принципиальным соперником: «Я сказал это на эмоциях, но потом переосмыслил. Сейчас я счастлив, что присоединился к такому большому клубу»

Владислав Саусь: я переосмыслил сказанное о «Спартаке».

Владислав Саусь высказался о переходе в «Спартак».

22-летний полузащитник присоединился к красно-белым сегодня. Он подписал контракт до лета 2030 года.

– Какие чувства после трансфера, учитывая, что ты называл «Спартак» принципиальным соперником?

– Да, было такое интервью. Но потом я как-то переосмыслил [сказанное]. И после какого-то матча уже говорил, что принципиальных соперников не вижу, потому что никакой злости к соперникам не испытываю.

Просто это спорт, и нужно играть на победу. Поэтому в какой-то момент я на эмоциях это сказал. Но сейчас я счастлив, что могу присоединиться к такому большому клубу, как «Спартак », – сказал Саусь.