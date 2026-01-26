Мостовой про Сауся: «Не все переходят в «Спартак» и сразу выходят на поле. Видел много примеров, когда футболисты приходят в команду и сидят на лавке»
Александр Мостовой высказался о переходе Владислава Сауся в «Спартак».
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход защитника Владислава Сауся в команду из «Балтики».
«Поможет ли он «Спартаку» – покажет время. Много было трансферов, и по фамилиям мы всех не вспомним.
В целом он хороший русский молодой парень. Думаю, что это хорошее приобретение.
Проявит ли он себя или нет – пока рано говорить. Ему нужно начать играть. Не все переходят в «Спартак» и сразу же выходят на поле.
Я видел много примеров, когда футболисты приходят в команду и сидят на лавке, поэтому посмотрим, что будет дальше», – сказал Александр Мостовой.
Трать сейчас, заплатят другие.
Дело даже не в самом Саусе, проблема в последовательности действий и их логике. В Спартаке этого нет
я даже не говорю про "ушёл на повышение", таких вообще единицы были.
так что тут Мост ничего нового не сказал
Как было с Деяном которому все трансферы приписали.