«Челси» купил 17-летнего Алао у «Шеффилд Уэнсдей» за 1+ млн фунтов с учетом бонусов. «МЮ» и «Ливерпуль» интересовались защитником

«Челси» подписал 17-летнего защитника.

«Челси » объявил о трансфере Исы Алао.

17-летний левый защитник перешел из «Шеффилд Уэнсдей » и подписал контракт с лондонским клубом до 2028 года. По информации Бена Джейкобса, сумма сделки превысит 1 миллион фунтов, если все бонусы будут выплачены.

The Athletic пишет , что переговоры о трансфере игрока также вел «Манчестер Юнайтед ». «Ливерпуль » тоже проявлял интерес к нему.

В составе основной команды «Шеффилд Уэнсдей» Алао провел 5 матчей.

Фото: https://www.chelseafc.com/