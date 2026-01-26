  • Спортс
  • «Челси» купил 17-летнего Алао у «Шеффилд Уэнсдей» за 1+ млн фунтов с учетом бонусов. «МЮ» и «Ливерпуль» интересовались защитником
«Челси» купил 17-летнего Алао у «Шеффилд Уэнсдей» за 1+ млн фунтов с учетом бонусов. «МЮ» и «Ливерпуль» интересовались защитником

«Челси» подписал 17-летнего защитника.

«Челси» объявил о трансфере Исы Алао.

17-летний левый защитник перешел из «Шеффилд Уэнсдей» и подписал контракт с лондонским клубом до 2028 года. По информации Бена Джейкобса, сумма сделки превысит 1 миллион фунтов, если все бонусы будут выплачены. 

The Athletic пишет, что переговоры о трансфере игрока также вел «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль» тоже проявлял интерес к нему. 

В составе основной команды «Шеффилд Уэнсдей» Алао провел 5 матчей. 

Фото: https://www.chelseafc.com/

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Челси»
logoпремьер-лига Англия
трансферы
logoШеффилд Уэнсдей
logoЧелси
logoчемпионшип
Иса Алао
logoЛиверпуль
logoМанчестер Юнайтед
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Очередное пополнения в Южный централ:))
Опа, очередной пацан, что не сыграет ни одного матча за Челси и будет каждый год в новой аренде
Ответ Акер
Опа, очередной пацан, что не сыграет ни одного матча за Челси и будет каждый год в новой аренде
Продадут через пару лет за пять лямов. Пусть работают скауты, им тоже надо чем то заниматься, раз защитника не могут найти
До 2028? Что-то вообще на Челси не похоже. Может опечатка в новости?
Ответ headmaster
До 2028? Что-то вообще на Челси не похоже. Может опечатка в новости?
До 18 лет дают срок до 3 лет
Ответ Тимак Капарзо
До 18 лет дают срок до 3 лет
Еще в данном случае мотать срок он будет в Страсбуре
В лондонской сборной Африки пополнение)
