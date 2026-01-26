12

«Фулхэм» близок к трансферу Бобба из «Ман Сити». Контракт с вингером согласован

Оскар Бобб близок к переходу в «Фулхэм» из «Манчестер Сити».

«Фулхэм» близок к подписанию вингера «Манчестер Сити» Оскара Бобба.

Стороны почти достигли договоренности о трансфере 22-летнего футболиста, сообщает Sky Sports. Переговоры между клубами еще продолжаются.

Отмечается, что условия личного контракта с норвежцем уже согласованы. 

В текущем сезоне АПЛ Бобб провел 9 матчей и отдал 1 голевой пас. Его статистику можно найти здесь

Опять Сити норм капусту рубит со своих воспитанников
Ответ Roman
Опять Сити норм капусту рубит со своих воспитанников
Но в самом Сити кроме Фодена никто не заиграл.
Ответ Roman
Опять Сити норм капусту рубит со своих воспитанников
Ну так академия топовая, кто был говорят буквально футбольный Хогвартс. И даже знаю болельщиков Юнайтед, которые отдали своих детей в академию Сити.
Зажжот по-любому, если здоров будет
Через неделю забьет юнайтеду
Ну норм
Ему нужно регулярно играть
