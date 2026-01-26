«Фулхэм» близок к трансферу Бобба из «Ман Сити». Контракт с вингером согласован

Оскар Бобб близок к переходу в «Фулхэм» из «Манчестер Сити».

«Фулхэм » близок к подписанию вингера «Манчестер Сити » Оскара Бобба .

Стороны почти достигли договоренности о трансфере 22-летнего футболиста, сообщает Sky Sports. Переговоры между клубами еще продолжаются.

Отмечается, что условия личного контракта с норвежцем уже согласованы.

В текущем сезоне АПЛ Бобб провел 9 матчей и отдал 1 голевой пас. Его статистику можно найти здесь .