«Фулхэм» близок к трансферу Бобба из «Ман Сити». Контракт с вингером согласован
Оскар Бобб близок к переходу в «Фулхэм» из «Манчестер Сити».
«Фулхэм» близок к подписанию вингера «Манчестер Сити» Оскара Бобба.
Стороны почти достигли договоренности о трансфере 22-летнего футболиста, сообщает Sky Sports. Переговоры между клубами еще продолжаются.
Отмечается, что условия личного контракта с норвежцем уже согласованы.
В текущем сезоне АПЛ Бобб провел 9 матчей и отдал 1 голевой пас. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
