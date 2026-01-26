Владимир Быстров: «Выкупил бы «Краснодар», будь у меня 400 млн евро. «Зенит» не нравится – мешками покупают иностранцев. «Спартак» играет в лотерею с тренерами»
Владимир Быстров: я бы выкупил «Краснодар», будь у меня 400 млн.
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал, что купил бы «Краснодар», если бы имел на это деньги.
Ранее стало известно, что Серхио Рамос вместе с инвесторами согласовал покупку «Севильи» за 450 миллионов евро.
«Если бы у меня было 400 млн, как у Рамоса, я бы выкупил «Краснодар». Мне нравится их академия, нравится, как там работают, мне нравится их путь, развитие.
А «Зенит» мне не нравится, потому что мешками покупает иностранцев. Делают ставку только на них.
Мне не нравится «Спартак». Как там играют в лотерею с тренерами каждый год», – сказал Владимир Быстров.
Кто выиграет Лигу чемпионов?25609 голосов
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
118 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Реальность:
Краснодар: Тормена, Коста, Жубал, Оласа, Гонсалес, Ленини, Дуглас Аугусто, Батчи, Са, Густаво Сантос, Перрен, Мозес, Кордоба + Олусегун в аренде (13 легионеров + 1 легионер в аренде)
Спартак: Ву, Бабич, Джику, Рябчук, Мартинс, Жедсон, Барко, Маркиньос, Солари, Бонгонда, Угальде, Гарсия (12 легионеров)
Зенит: Сантос, Дркушич, Эракович, Нино, Вега, Барриос, Вендел, Мантуан, Педро, Луис Энрике + Ду Кейрос и Ренан в аренде (10 легионеров + 2 легионера в аренде)
Или ставка на воспитанников - это когда играют 9 негров, 2 россияна и гражданин ЕАЭС? А чем это отличается от Мостового, Глушенкова и Алипа?