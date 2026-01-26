Владимир Быстров: «Выкупил бы «Краснодар», будь у меня 400 млн евро. «Зенит» не нравится – мешками покупают иностранцев. «Спартак» играет в лотерею с тренерами»

Владимир Быстров: я бы выкупил «Краснодар», будь у меня 400 млн.

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал, что купил бы «Краснодар», если бы имел на это деньги.

Ранее стало известно , что Серхио Рамос вместе с инвесторами согласовал покупку «Севильи» за 450 миллионов евро.

«Если бы у меня было 400 млн, как у Рамоса, я бы выкупил «Краснодар ». Мне нравится их академия, нравится, как там работают, мне нравится их путь, развитие.

А «Зенит » мне не нравится, потому что мешками покупает иностранцев. Делают ставку только на них.

Мне не нравится «Спартак ». Как там играют в лотерею с тренерами каждый год», – сказал Владимир Быстров.