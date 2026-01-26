  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Владимир Быстров: «Выкупил бы «Краснодар», будь у меня 400 млн евро. «Зенит» не нравится – мешками покупают иностранцев. «Спартак» играет в лотерею с тренерами»
118

Владимир Быстров: «Выкупил бы «Краснодар», будь у меня 400 млн евро. «Зенит» не нравится – мешками покупают иностранцев. «Спартак» играет в лотерею с тренерами»

Владимир Быстров: я бы выкупил «Краснодар», будь у меня 400 млн.

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал, что купил бы «Краснодар», если бы имел на это деньги.

Ранее стало известно, что Серхио Рамос вместе с инвесторами согласовал покупку «Севильи» за 450 миллионов евро.

«Если бы у меня было 400 млн, как у Рамоса, я бы выкупил «Краснодар». Мне нравится их академия, нравится, как там работают, мне нравится их путь, развитие.

А «Зенит» мне не нравится, потому что мешками покупает иностранцев. Делают ставку только на них.

Мне не нравится «Спартак». Как там играют в лотерею с тренерами каждый год», – сказал Владимир Быстров.

Кто выиграет Лигу чемпионов?25609 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
logoВладимир Быстров
logoЗенит
logoСпартак
logoКраснодар
logoСерхио Рамос
logoпремьер-лига Россия
118 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Странная логика какая-то. Если становишься хозяином клуба, сам можешь выбрать путь развития. Условно сделать Зенит, который делает ставку на воспитанников и Спартак, который дает дольше поработать
Ответ Тралл из Питера
Странная логика какая-то. Если становишься хозяином клуба, сам можешь выбрать путь развития. Условно сделать Зенит, который делает ставку на воспитанников и Спартак, который дает дольше поработать
У Быстрова так далеко мысль не выстраивается. Он мыслитель короткого оперативного момента. Процессор в голове слабенький и оперативки маловато)
Ответ Тралл из Питера
Странная логика какая-то. Если становишься хозяином клуба, сам можешь выбрать путь развития. Условно сделать Зенит, который делает ставку на воспитанников и Спартак, который дает дольше поработать
Для Володьки это очень сложный ход мыслей
Володька, выкупи для начала гей клуб(тебе хватит), куда тебя не пустили и устрой там игры "патриотов" с Губерниевым
Ответ luu
Володька, выкупи для начала гей клуб(тебе хватит), куда тебя не пустили и устрой там игры "патриотов" с Губерниевым
Рядом баня нужна, там один министр пАрить будет.
Ответ luu
Володька, выкупи для начала гей клуб(тебе хватит), куда тебя не пустили и устрой там игры "патриотов" с Губерниевым
А ты оттуда пишешь?
Хавчик в своем репертуаре - ничего не вижу, ничего не слышу, но люблю говорить. Объясните ему, кто играет в Краснодаре.
Ответ Zenith forever
Хавчик в своем репертуаре - ничего не вижу, ничего не слышу, но люблю говорить. Объясните ему, кто играет в Краснодаре.
Комментарий скрыт
Ответ Влад161
Комментарий скрыт
латиноамериканские футболисты и сборная КВН новые армяне
Быстров: «А «Зенит» мне не нравится, потому что мешками покупает иностранцев. Делают ставку только на них»

Реальность:
Краснодар: Тормена, Коста, Жубал, Оласа, Гонсалес, Ленини, Дуглас Аугусто, Батчи, Са, Густаво Сантос, Перрен, Мозес, Кордоба + Олусегун в аренде (13 легионеров + 1 легионер в аренде)

Спартак: Ву, Бабич, Джику, Рябчук, Мартинс, Жедсон, Барко, Маркиньос, Солари, Бонгонда, Угальде, Гарсия (12 легионеров)

Зенит: Сантос, Дркушич, Эракович, Нино, Вега, Барриос, Вендел, Мантуан, Педро, Луис Энрике + Ду Кейрос и Ренан в аренде (10 легионеров + 2 легионера в аренде)

Или ставка на воспитанников - это когда играют 9 негров, 2 россияна и гражданин ЕАЭС? А чем это отличается от Мостового, Глушенкова и Алипа?
Ответ Камбоджа Иванов
Быстров: «А «Зенит» мне не нравится, потому что мешками покупает иностранцев. Делают ставку только на них» Реальность: Краснодар: Тормена, Коста, Жубал, Оласа, Гонсалес, Ленини, Дуглас Аугусто, Батчи, Са, Густаво Сантос, Перрен, Мозес, Кордоба + Олусегун в аренде (13 легионеров + 1 легионер в аренде) Спартак: Ву, Бабич, Джику, Рябчук, Мартинс, Жедсон, Барко, Маркиньос, Солари, Бонгонда, Угальде, Гарсия (12 легионеров) Зенит: Сантос, Дркушич, Эракович, Нино, Вега, Барриос, Вендел, Мантуан, Педро, Луис Энрике + Ду Кейрос и Ренан в аренде (10 легионеров + 2 легионера в аренде) Или ставка на воспитанников - это когда играют 9 негров, 2 россияна и гражданин ЕАЭС? А чем это отличается от Мостового, Глушенкова и Алипа?
Комментарий скрыт
Ответ Камбоджа Иванов
Быстров: «А «Зенит» мне не нравится, потому что мешками покупает иностранцев. Делают ставку только на них» Реальность: Краснодар: Тормена, Коста, Жубал, Оласа, Гонсалес, Ленини, Дуглас Аугусто, Батчи, Са, Густаво Сантос, Перрен, Мозес, Кордоба + Олусегун в аренде (13 легионеров + 1 легионер в аренде) Спартак: Ву, Бабич, Джику, Рябчук, Мартинс, Жедсон, Барко, Маркиньос, Солари, Бонгонда, Угальде, Гарсия (12 легионеров) Зенит: Сантос, Дркушич, Эракович, Нино, Вега, Барриос, Вендел, Мантуан, Педро, Луис Энрике + Ду Кейрос и Ренан в аренде (10 легионеров + 2 легионера в аренде) Или ставка на воспитанников - это когда играют 9 негров, 2 россияна и гражданин ЕАЭС? А чем это отличается от Мостового, Глушенкова и Алипа?
Да-да, про Джон Джона мы говорить, конечно же, не будем, а зачем? Да и Алип знатный россиянин. И Гонду, который только-только свалил от вас , не будем вспоминать. Для красоты, будто-бы у Зенита меньше всех легов, лучше обо всем этом промолчим. Вот эти передергивания и умолчания на ноль и перечеркивают подобные твоему комментарии
А я выкупил бы Зенит и распустил бы его)) Гулять так гулять!
Ответ Гуго Оберштейн
А я выкупил бы Зенит и распустил бы его)) Гулять так гулять!
А куда же твоё позорище будет сливать всяких Зделаров, Фернандесов, Дивеевых?
Ответ Камбоджа Иванов
А куда же твоё позорище будет сливать всяких Зделаров, Фернандесов, Дивеевых?
Комментарий удален модератором
Володька не понимает, что собственник задает вектор работы компании?
Зенит и Спартак облегчённо выдохнули, в Краснодаре напряглись ..
Будь у тебя деньги, ты бы пропил Володя
Если ты не хочешь бразилов покупать, то зачем тебе Краснодар или зенит. Купи команду второй лиги и развивай россиян. Для этого и 400кк не надо. Но Володька таким заниматься не будет, только трепаться продолжит.
Скороговорка от Быстрова: «Мешки мешками покупают мешков»
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
10 минут назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
53 минуты назад
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46
Эндрик о ЧМ-2026: «Конечно, я мечтаю туда попасть и помочь Бразилии победить. Я приехал в «Лион», чтобы играть, тогда придет и остальное»
вчера, 21:45