Макаров подписал контракт с «Кайсериспором». Об этом сообщил агент экс-хавбека «Динамо»

Денис Макаров переходит в «Кайсериспор».

Полузащитник Денис Макаров подписал контракт с «Кайсериспором».

Об сообщил представитель футболиста Алексей Бабырь.

Соглашение рассчитано до завершения этого сезона. Договор с «Динамо» расторгнут по соглашению сторон.

В этом сезоне Макаров провел 8 матчей в Мир РПЛ и забил 2 гола. Его статистику можно изучить по ссылке.

«Кайсериспор» на данный момент находится на 16-й позиции в таблице чемпионата Турции, набрав 15 очков в 19 матчах.

Агент Макарова о переводе хавбека в «Динамо-2»: «Гусев в очередной раз показал себя. Тут чисто личная неприязнь. При других тренерах Денис показывал качественный футбол»

Удачи в перезапуске карьеры, лучшее решение и для клуба и для игрока, без сарказма.
Слава Богу!
Ну, а Денису удачи. Если не будет больше отбирать мячи у своих же игроков при опасных моментах, то сможет себя найти в клубе типа Балтики или Крыльев.
Ого поиграет с Онугхой, Кардозу, Юнгом и Бенешем
Прикольно и необычно
Ответ Kayato
Ого поиграет с Онугхой, Кардозу, Юнгом и Бенешем Прикольно и необычно
С ними в одной команде...?
Сейчас рвать всех будет в чемпе Турции. Талантище, не оцененное на Родине.
Наконец-то. Спасибо что ушел!
Хорошее решение, если удастся с помощью Дениса остаться в в.лиги Турции, то и дальше будет перезапуск карьеры...Удачи!
Макаров отправился на медосмотр перед переходом в «Кайсериспор»
24 января, 10:32
Макаров расторгнет контракт с «Динамо» и перейдет в «Кайсериспор» из зоны вылета. Медосмотр – завтра («Чемпионат»)
23 января, 17:49
