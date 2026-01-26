Макаров подписал контракт с «Кайсериспором». Об этом сообщил агент экс-хавбека «Динамо»
Денис Макаров переходит в «Кайсериспор».
Полузащитник Денис Макаров подписал контракт с «Кайсериспором».
Об сообщил представитель футболиста Алексей Бабырь.
Соглашение рассчитано до завершения этого сезона. Договор с «Динамо» расторгнут по соглашению сторон.
В этом сезоне Макаров провел 8 матчей в Мир РПЛ и забил 2 гола. Его статистику можно изучить по ссылке.
«Кайсериспор» на данный момент находится на 16-й позиции в таблице чемпионата Турции, набрав 15 очков в 19 матчах.
Агент Макарова о переводе хавбека в «Динамо-2»: «Гусев в очередной раз показал себя. Тут чисто личная неприязнь. При других тренерах Денис показывал качественный футбол»
Кто выиграет Лигу чемпионов?25614 голосов
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости
Ну, а Денису удачи. Если не будет больше отбирать мячи у своих же игроков при опасных моментах, то сможет себя найти в клубе типа Балтики или Крыльев.
Прикольно и необычно