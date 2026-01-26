Макаров подписал контракт с «Кайсериспором». Об этом сообщил агент экс-хавбека «Динамо»

Денис Макаров переходит в «Кайсериспор».

Полузащитник Денис Макаров подписал контракт с «Кайсериспором ».

Об сообщил представитель футболиста Алексей Бабырь.

Соглашение рассчитано до завершения этого сезона. Договор с «Динамо» расторгнут по соглашению сторон.

В этом сезоне Макаров провел 8 матчей в Мир РПЛ и забил 2 гола. Его статистику можно изучить по ссылке .

«Кайсериспор» на данный момент находится на 16-й позиции в таблице чемпионата Турции, набрав 15 очков в 19 матчах.

Агент Макарова о переводе хавбека в «Динамо-2»: «Гусев в очередной раз показал себя. Тут чисто личная неприязнь. При других тренерах Денис показывал качественный футбол»