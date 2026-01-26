  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Челси» досрочно вернул Ансельмино из «Боруссии» Дортмунд. Защитник сыграл 6 матчей в Бундеслиге в этом сезоне
17

«Челси» досрочно вернул Ансельмино из «Боруссии» Дортмунд. Защитник сыграл 6 матчей в Бундеслиге в этом сезоне

Аарон Ансельмино вернулся в «Челси» из «Боруссии» Дортмунд.

«Челси» вернул центрального защитника Аарона Ансельмино из дортмундской «Боруссии».

Как сообщил немецкий клуб, лондонцы 25 января активировали пункт договора, согласно которому досрочно завершили аренду футболиста, которая изначально была рассчитана до 30 июня.

В этом сезоне Ансельмино провел 6 матчей в Бундеслиге и забил один гол. Его статистику можно изучить по ссылке.

Кто выиграет Лигу чемпионов?25614 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Боруссии» Дортмунд
logoАарон Ансельмино
logoБоруссия Дортмунд
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
трансферы
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
6 матчей всего?
Ответ kabefa959
6 матчей всего?
И гол Байеру
Значит Ачимпонга продадут.
Уже и Дисаси в состав вернули.
Ответ Wagner
Значит Ачимпонга продадут. Уже и Дисаси в состав вернули.
В аренду в кп
Ответ Wagner
Значит Ачимпонга продадут. Уже и Дисаси в состав вернули.
Вряд ли. Учитывая, что Джеймса и Черный Мареска ставил в центр, то еще один правый деф все таки нужен. Но не на каждую игру будет попадать в заявку, это да.
Одни травмы у него, спорное решение, причем судя по ТМ одни и те же, Сарра бы предпочтительнее отозвать, он хоть играет.
Ответ kepov
Одни травмы у него, спорное решение, причем судя по ТМ одни и те же, Сарра бы предпочтительнее отозвать, он хоть играет.
Если бы у Страсбура еще и клчевого цз выдернули бы в январе, то в городе бы начались погромы.
Ответ Гол в девятину
Если бы у Страсбура еще и клчевого цз выдернули бы в январе, то в городе бы начались погромы.
Странные там ребята болельщики, то им не нравится нынешний курс клуба и нет идентичности, то как увели Росеньора все бомбят.
надо бы усилить Страсбур под плей-офф ЛК :))
Немцы недовольны тем, что Челси вернул Ансельмино. Причем играть практически не давали. Им на лавку игрок нужен, у нас немного другие на него планы. Парень перспективный. Нужна игровая практика
Ответ rusichi
Немцы недовольны тем, что Челси вернул Ансельмино. Причем играть практически не давали. Им на лавку игрок нужен, у нас немного другие на него планы. Парень перспективный. Нужна игровая практика
В смысле не давали играть? Он играл в большинстве матчах, в которых он был доступен. Ключевое слово "доступен", ибо большую часть времени он был травмирован.
В Челси явно играть будет не больше.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
11 минут назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
54 минуты назад
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46
Эндрик о ЧМ-2026: «Конечно, я мечтаю туда попасть и помочь Бразилии победить. Я приехал в «Лион», чтобы играть, тогда придет и остальное»
вчера, 21:45