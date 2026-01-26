«Челси» досрочно вернул Ансельмино из «Боруссии» Дортмунд. Защитник сыграл 6 матчей в Бундеслиге в этом сезоне

Аарон Ансельмино вернулся в «Челси» из «Боруссии» Дортмунд.

«Челси » вернул центрального защитника Аарона Ансельмино из дортмундской «Боруссии ».

Как сообщил немецкий клуб, лондонцы 25 января активировали пункт договора, согласно которому досрочно завершили аренду футболиста, которая изначально была рассчитана до 30 июня.

В этом сезоне Ансельмино провел 6 матчей в Бундеслиге и забил один гол. Его статистику можно изучить по ссылке .