Талалаев о Карседо: «Хайперы акцентируют внимание на контракте, а футбольные люди должны акцентировать внимание на его прогрессивных интересных идеях»

Андрей Талалаев: у Карседо есть тренерские идеи, которые дают результат.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил свое высказывание касательно назначения Хуана Карседо в «Спартака ».

Специалист ранее заявил: «Чужие деньги меня мало интересуют, но контракт до 2028-го – немножко спорное вложение» .

– Вы давали оценку назначению Карседо – спорное вложение по сроку.

– Абсолютно неправильно. Если цитируете, прошу уточнить – я начал с того, что мне нравятся его идеи. Посмотрим, насколько они сработают в нашем чемпионате.

У Карседо есть тренерские идеи, которые дают результат. Дали в «Пафосе», не очень в «Сарагосе», но все равно было интересно смотреть за его работой.

Хайперы акцентируют внимание на том, что я сказал, что контракт на 2,5 года, наверное, длинноват.

А футбольные люди должны акцентировать внимание на том, что у него есть прогрессивные интересные идеи, которые он уже реализовывал, – сказал Андрей Талалаев .