Талалаев о Карседо: «Хайперы акцентируют внимание на контракте, а футбольные люди должны акцентировать внимание на его прогрессивных интересных идеях»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил свое высказывание касательно назначения Хуана Карседо в «Спартака».
Специалист ранее заявил: «Чужие деньги меня мало интересуют, но контракт до 2028-го – немножко спорное вложение».
– Вы давали оценку назначению Карседо – спорное вложение по сроку.
– Абсолютно неправильно. Если цитируете, прошу уточнить – я начал с того, что мне нравятся его идеи. Посмотрим, насколько они сработают в нашем чемпионате.
У Карседо есть тренерские идеи, которые дают результат. Дали в «Пафосе», не очень в «Сарагосе», но все равно было интересно смотреть за его работой.
Хайперы акцентируют внимание на том, что я сказал, что контракт на 2,5 года, наверное, длинноват.
А футбольные люди должны акцентировать внимание на том, что у него есть прогрессивные интересные идеи, которые он уже реализовывал, – сказал Андрей Талалаев.