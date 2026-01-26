  • Спортс
17

Талалаев о Карседо: «Хайперы акцентируют внимание на контракте, а футбольные люди должны акцентировать внимание на его прогрессивных интересных идеях»

Андрей Талалаев: у Карседо есть тренерские идеи, которые дают результат.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил свое высказывание касательно назначения Хуана Карседо в «Спартака».

Специалист ранее заявил: «Чужие деньги меня мало интересуют, но контракт до 2028-го – немножко спорное вложение».

– Вы давали оценку назначению Карседо – спорное вложение по сроку.

– Абсолютно неправильно. Если цитируете, прошу уточнить – я начал с того, что мне нравятся его идеи. Посмотрим, насколько они сработают в нашем чемпионате.

У Карседо есть тренерские идеи, которые дают результат. Дали в «Пафосе», не очень в «Сарагосе», но все равно было интересно смотреть за его работой.

Хайперы акцентируют внимание на том, что я сказал, что контракт на 2,5 года, наверное, длинноват.

А футбольные люди должны акцентировать внимание на том, что у него есть прогрессивные интересные идеи, которые он уже реализовывал, – сказал Андрей Талалаев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: &laquo;РБ Спорт&raquo;
logoАндрей Талалаев
logoБалтика
logoХуан Карлос Карседо
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
17 комментариев
На самом деле - как раз вижу от "экспертов", "футбольных людей" куда больше обсуждений и комментариев не по его стилю игры, не о том, как он изменит Спартак и каким составом и схемой будет играть, а его паспорта, контракта и даже (ещё ни одного матча не сыграл, а уже!) неустойки.
Ответ Dmitry Orlov
На самом деле - как раз вижу от "экспертов", "футбольных людей" куда больше обсуждений и комментариев не по его стилю игры, не о том, как он изменит Спартак и каким составом и схемой будет играть, а его паспорта, контракта и даже (ещё ни одного матча не сыграл, а уже!) неустойки.
это завистники, а не эксперты...нормальные футбольные люди спокойно ждут его работы и игр, где можно будет оценить на что он способен, лично я, жду 3 февраля, где смогу посмотреть на расстановку и состав близкий к оптимальному, тогда и буду делать выводы...жаль, Спартак не выложил видео с первого матча против Китая, могло бы быть интересно болельщикам оценить действия футболистов как в атаке, так и в обороне, два пропущенных в первой игре меня разочаровали по результату...
Ответ </c/>
это завистники, а не эксперты...нормальные футбольные люди спокойно ждут его работы и игр, где можно будет оценить на что он способен, лично я, жду 3 февраля, где смогу посмотреть на расстановку и состав близкий к оптимальному, тогда и буду делать выводы...жаль, Спартак не выложил видео с первого матча против Китая, могло бы быть интересно болельщикам оценить действия футболистов как в атаке, так и в обороне, два пропущенных в первой игре меня разочаровали по результату...
Вот поэтому вас и не возьмут экспертом на матч тв. Там на счёт Спартака, другая задача стоит. 😊
В разумности Талалаеву не откажешь!
Футбольные люди уже наговаривают по телефону своё мнение, скоро опубликуют.
очень разумный комментарий от хорошего тренера, Карседо действительно способен привнести достаточно интересную игру нам, но для этого нужны исполнители, не факт, что с текущим набором это будет реализовано, а значит не исключено что будут ещё приезжать игроки под тренера...
Ответ </c/>
очень разумный комментарий от хорошего тренера, Карседо действительно способен привнести достаточно интересную игру нам, но для этого нужны исполнители, не факт, что с текущим набором это будет реализовано, а значит не исключено что будут ещё приезжать игроки под тренера...
А кто приедет то серьезный перед ужесточением лимита?Здесь нужно от текущих избавляться попутно закупаясь древесиной по завышенным ценам.
Ответ Александр Охотко
А кто приедет то серьезный перед ужесточением лимита?Здесь нужно от текущих избавляться попутно закупаясь древесиной по завышенным ценам.
2 сезона ещё до лимита, так что, не исключаю что люди будут приезжать и к слову, кроме комментария от Дегтярёва по 5 легионерам чёткой схемы обозначено не было, 5 на поле, но могут быть ещё +5 условно в заявке на случай травм и так далее, так вот, несколько легионеров наверняка Спартак продаст если не зимой, то летом Бонгонда, Рябчук, Маркиньос( не исключал бы его уход ), Мартинс наверняка будет продан, ещё есть интерес из Турции по Джику, тот же Барко на карандаше...по шестерым написал, кто потенциально может покинуть клуб из слухов...
Это вообще нормально обсуждать детали контракта своего соперника и коллеги? Тем более того, кто что-то выигрывал. Андрей Бестрофеевич снова выпил? Где этика и субординация?
Ответ ericssons
Это вообще нормально обсуждать детали контракта своего соперника и коллеги? Тем более того, кто что-то выигрывал. Андрей Бестрофеевич снова выпил? Где этика и субординация?
А он должен был сказать : сейчас у болельщиков Спартака поинтересуюсь можно или нет ?
А зачем ты про 2.5 года сказал вообще?Ты спортивный руководитель?
На свою возможную перспективку в Спартаке,в случае чего,намекает...))
«Я не я, и лошадь не моя»
Если рассматривать футбольных людей на примере Мостового, то они ничего никому не должны)
