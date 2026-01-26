«Спартак» представил Сауся в стиле «Южного Парка». В видео есть отсылки к лишнему весу Веры и уходу Жерсона, персонаж в форме ЦСКА реагирует на трансфер: «Сволочи!»

«Спартак» представил Владислава Сауся в стиле «Южного Парка».

«Спартак » оригинально представил Владислава Сауся .

Сегодня московский клуб объявил о трансфере полузащитника «Балтики». Стороны заключили контракт до лета 2030 года.

Красно-белые представили новичка роликом в стиле мультсериала «Южный Парк». По сюжету видео Саусь убегает от Дмитрия Скопинцева из «Динамо », который роняет свой загранпаспорт. Затем Владислав забивает гол в ворота «Спартака».

В этот момент в небе пролетает самолет в цветах флага Бразилии – там находится Жерсон, ушедший из «Зенита» в «Крузейро».

После этого один из героев ролика (возможно, Андрей Аршавин) говорит: «О нет! Они подписали Сауся!» Персонаж в форме ЦСКА говорит «Сволочи!» – как персонажи мультсериала, когда умирал Кенни Маккормик.

Рядом в этот момент стоит герой с лишним весом в футболке «Локомотива» – это отсылка к форме Лукаса Веры. В оригинальном мультфильме лишний вес был у Эрика Картмана.

«Добро пожаловать в Саусь Парк!» – говорится в описании видео.