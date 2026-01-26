  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» представил Сауся в стиле «Южного Парка». В видео есть отсылки к лишнему весу Веры и уходу Жерсона, персонаж в форме ЦСКА реагирует на трансфер: «Сволочи!»
Видео
100

«Спартак» представил Сауся в стиле «Южного Парка». В видео есть отсылки к лишнему весу Веры и уходу Жерсона, персонаж в форме ЦСКА реагирует на трансфер: «Сволочи!»

«Спартак» представил Владислава Сауся в стиле «Южного Парка».

«Спартак» оригинально представил Владислава Сауся.

Сегодня московский клуб объявил о трансфере полузащитника «Балтики». Стороны заключили контракт до лета 2030 года. 

Красно-белые представили новичка роликом в стиле мультсериала «Южный Парк». По сюжету видео Саусь убегает от Дмитрия Скопинцева из «Динамо», который роняет свой загранпаспорт. Затем Владислав забивает гол в ворота «Спартака».

В этот момент в небе пролетает самолет в цветах флага Бразилии – там находится Жерсон, ушедший из «Зенита» в «Крузейро».

После этого один из героев ролика (возможно, Андрей Аршавин) говорит: «О нет! Они подписали Сауся!» Персонаж в форме ЦСКА говорит «Сволочи!» – как персонажи мультсериала, когда умирал Кенни Маккормик.

Рядом в этот момент стоит герой с лишним весом в футболке «Локомотива» – это отсылка к форме Лукаса Веры. В оригинальном мультфильме лишний вес был у Эрика Картмана. 

«Добро пожаловать в Саусь Парк!» – говорится в описании видео. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?25612 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Спартака»
logoСпартак
logoВладислав Саусь
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoДинамо Москва
logoДмитрий Скопинцев
logoЗенит
logoЛукас Вера I
logoЛокомотив
logoЖерсон
100 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
- Они убили карьеру Сауся.
- Сволочи.
Ответ Колыван Иванович
- Они убили карьеру Сауся. - Сволочи.
Во, нормальный коммент. В тему и беззлобный. Лови плюс. А то куча каких то моралистов на ветке
Ответ Колыван Иванович
- Они убили карьеру Сауся. - Сволочи.
Саусь думаю не сильно расстроится, так как и сам на всю жизнь заработает и Балтика на нем заработала очень не плохо
да ладно, норм ролик) непонятно только, в чем подкол Зенита? Ну не заиграл Жерсон, продали его за 30 - где тут косяк?) или надо было его бесплатно как Бонгонду отдать?))
Ответ Анатолий Дмитриевич
да ладно, норм ролик) непонятно только, в чем подкол Зенита? Ну не заиграл Жерсон, продали его за 30 - где тут косяк?) или надо было его бесплатно как Бонгонду отдать?))
А чего Бонгонду уже отдали? Не знал, не знал
Ответ Анатолий Дмитриевич
да ладно, норм ролик) непонятно только, в чем подкол Зенита? Ну не заиграл Жерсон, продали его за 30 - где тут косяк?) или надо было его бесплатно как Бонгонду отдать?))
В том, с какой помпой его преподносили. Я помню, как Аршавин на него наяривал, называя профессором, а на выходе - пшик. Ну, и эти сказки про то, что Зенит ещё его с наваром отдал, можешь рассказывать Миллеру)
Смешно и неплохо.
Но не на широкую аудиторию, только для ценителей исходного мультика)
Ответ LoveGreguar
Смешно и неплохо. Но не на широкую аудиторию, только для ценителей исходного мультика)
Поймут не только лишь все
Ответ konnov.dimitri
Поймут не только лишь все
Не только поймут лишь все
Стыд, конечно, бесплатный. Но наглеть тоже не надо
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Стыд, конечно, бесплатный. Но наглеть тоже не надо
Комментарий скрыт
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Стыд, конечно, бесплатный. Но наглеть тоже не надо
Комментарий скрыт
В конце видео персонаж в очках скорее всего отсылка на Аршавина
Ответ Asket192
В конце видео персонаж в очках скорее всего отсылка на Аршавина
тоже гадал кто это может быть, но скорее всего именно он )
Ответ Asket192
В конце видео персонаж в очках скорее всего отсылка на Аршавина
Брейдо, не?
Делают вид, как будто у ЦСКА перехватили востребованного игрока
Ответ Serge Vendino
Делают вид, как будто у ЦСКА перехватили востребованного игрока
Самое смешное, что в ЦСКА четко сказали сумму и переплачивать не собироаются, и по сути уже вышли из переговоров, а эти думают прям вот на волоске урвали у нас)
Ответ mallowan
Самое смешное, что в ЦСКА четко сказали сумму и переплачивать не собироаются, и по сути уже вышли из переговоров, а эти думают прям вот на волоске урвали у нас)
А ты с чего взял, что они так думают? Или просто тебе так хочется думать?
Вы еще Веру не заметили в образе Картмана
Для ЦСКА Саусь не был приоритетным вариантов, из переговоров клуб вышел месяц назад. Но Спартак видимо считает что на флажке перехватили бриллиант и что сам игрок выбрал именно их.. Ладно, пусть витают в своем мире, кто мы такие, чтобы им запрещать..
зачем это на армейской ленте?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
11 минут назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
54 минуты назад
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46
Эндрик о ЧМ-2026: «Конечно, я мечтаю туда попасть и помочь Бразилии победить. Я приехал в «Лион», чтобы играть, тогда придет и остальное»
вчера, 21:45