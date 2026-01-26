«Спартак» купил Сауся у «Балтики». Контракт – до 2030 года

Владислав Саусь перешел в «Спартак» из «Балтики».

«Спартак » подписал Владислава Сауся .

Московский клуб объявил о трансфере 22-летнего полузащитника из «Балтики». Стороны заключили контракт до лета 2030 года.

Ранее сообщалось , что сумма сделки составит 350 миллионов рублей.

В текущем сезоне Мир РПЛ Саусь провел 17 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь .