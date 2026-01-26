«Спартак» купил Сауся у «Балтики». Контракт – до 2030 года
Владислав Саусь перешел в «Спартак» из «Балтики».
«Спартак» подписал Владислава Сауся.
Московский клуб объявил о трансфере 22-летнего полузащитника из «Балтики». Стороны заключили контракт до лета 2030 года.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 350 миллионов рублей.
В текущем сезоне Мир РПЛ Саусь провел 17 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Спартака»
