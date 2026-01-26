Невилл об «МЮ» при Кэррике: «Кажется, в клуб вернулась магия, ощущение того, как играть агрессивно, с риском. Я уверен, что Аморим озадачен переменами, как и все мы»

Гари Невилл: в «МЮ» вернулась магия.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об игре команды при Майкле Кэррике .

Вчера манкунианцы победили «Арсенал » со счетом 3:2 в 23-м туре АПЛ . 17 января «Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» – 2:0.

«Майкл Кэррик заслуживает огромной похвалы, как и игроки за то, что они сделали. Они отреагировали на все, что им сказали. Мы не знаем, что им говорили на тренировках, но они реагируют так, как не реагировали раньше.

Почему? Предположения можно строить вечно, Рубен Аморим , возможно, сидит дома и думает: «Что за чертовщину я сейчас вижу в исполнении этих игроков?» Я уверен, что он, как и все мы, озадачен переменами, но на прошлой неделе магия вернулась.

Кажется, в клуб вернулась магия, ощущение того, как играть агрессивно, с риском, забивать великолепные голы, атаковать на скорости, контратаковать. Это кажется правильным.

И я думаю, что прошедшая неделя показала нам одну вещь, что бы ни произошло дальше: именно так должен играть «Манчестер Юнайтед», потому что за ними просто приятно наблюдать.

Возможно, в этом сезоне это не приведет к выходу в Лигу чемпионов, может быть, на следующей неделе они проиграют «Фулхэму». Кто знает, что может случиться? Кстати, я не думаю, что они проиграют, я думаю, что теперь они финишируют в зоне Лиги чемпионов», – сказал Невилл.