Невилл об «МЮ» при Кэррике: «Кажется, в клуб вернулась магия, ощущение того, как играть агрессивно, с риском. Я уверен, что Аморим озадачен переменами, как и все мы»

Гари Невилл: в «МЮ» вернулась магия.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об игре команды при Майкле Кэррике.

Вчера манкунианцы победили «Арсенал» со счетом 3:2 в 23-м туре АПЛ. 17 января «Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» – 2:0.

«Майкл Кэррик заслуживает огромной похвалы, как и игроки за то, что они сделали. Они отреагировали на все, что им сказали. Мы не знаем, что им говорили на тренировках, но они реагируют так, как не реагировали раньше.

Почему? Предположения можно строить вечно, Рубен Аморим, возможно, сидит дома и думает: «Что за чертовщину я сейчас вижу в исполнении этих игроков?» Я уверен, что он, как и все мы, озадачен переменами, но на прошлой неделе магия вернулась.

Кажется, в клуб вернулась магия, ощущение того, как играть агрессивно, с риском, забивать великолепные голы, атаковать на скорости, контратаковать. Это кажется правильным.

И я думаю, что прошедшая неделя показала нам одну вещь, что бы ни произошло дальше: именно так должен играть «Манчестер Юнайтед», потому что за ними просто приятно наблюдать.

Возможно, в этом сезоне это не приведет к выходу в Лигу чемпионов, может быть, на следующей неделе они проиграют «Фулхэму». Кто знает, что может случиться? Кстати, я не думаю, что они проиграют, я думаю, что теперь они финишируют в зоне Лиги чемпионов», – сказал Невилл. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
Пока рано радоваться. Против топов МЮ и про Амориме вторым номером часто хорошо играл. Тот же первый матч с Арсеналом был проигран благодаря абсолютно лютому невезению.
Проблемы всегда были с середняками и особенно с аутсайдерами, когда проявлялись проблемы в позиционной атаке, которой по сути не было. Если Кэррик и это удастся наладить, то тогда будет можно осторожно начинать смотреть в будущее с оптимизмом.
Пока рано радоваться. Против топов МЮ и про Амориме вторым номером часто хорошо играл. Тот же первый матч с Арсеналом был проигран благодаря абсолютно лютому невезению. Проблемы всегда были с середняками и особенно с аутсайдерами, когда проявлялись проблемы в позиционной атаке, которой по сути не было. Если Кэррик и это удастся наладить, то тогда будет можно осторожно начинать смотреть в будущее с оптимизмом.
Наладит, и знаешь почему? Сила в 4-4-2 и его вариации. Ты видел каковы защитные построения были в эти двух топ матчах? Это совершенно другой уровень!!! Это же чувствуется, сити с арсеналом не смогли это переломить, переломить стойкость, защитный прессинг и построения, слаженность и надёжность, а контр атаки? Самые лучшие в мире у нас походу, на сейчас. Пусть эвертон Астон вила Вест зем и прочие середняки,по пробуют теперь пройти защитные построения которые заложил ещё САФ.

Я буду с нетерпением ждать следующие три матча, они покажут на что будем претендовать, я готов принять поражение если будем играть так как играли против сити и арс.
Пока рано радоваться. Против топов МЮ и про Амориме вторым номером часто хорошо играл. Тот же первый матч с Арсеналом был проигран благодаря абсолютно лютому невезению. Проблемы всегда были с середняками и особенно с аутсайдерами, когда проявлялись проблемы в позиционной атаке, которой по сути не было. Если Кэррик и это удастся наладить, то тогда будет можно осторожно начинать смотреть в будущее с оптимизмом.
Да с атакой проблем вообще нет - 41гол. Проблемы с обороной. В таблице АПЛ только МС(47) и Арсенал(42) забили больше. Проблема в 34 пропущенных. Это больше чем у всех остальных аж до 13 места.
Будет обидно потерять очки с фулэмом после таких матчей
Поэтому нужна победа, чтобы показать, что и первым номером могут отлично сыграть
Будет обидно потерять очки с фулэмом после таких матчей Поэтому нужна победа, чтобы показать, что и первым номером могут отлично сыграть
МЮ в этих матчах играл вторым номером?
Будет обидно потерять очки с фулэмом после таких матчей Поэтому нужна победа, чтобы показать, что и первым номером могут отлично сыграть
Фулхэм очень крепкая и сильная команда. От потери очков против них никто не застрахован... Ливерпуль и Брайтон в последних встречах не дадут соврать...
Никакой магии, людям наконец-то дали играть в футбол без аморимовских шизосхем и токсичности.
Никакой магии, людям наконец-то дали играть в футбол без аморимовских шизосхем и токсичности.
😄 Если было бы все так просто - о важности тренера никто бы не заикался. Дело не в схемах - можно сильно играть при любой схеме. Дело в настрое, желании напрягаться. При Амориме некоторые игроки играли в той же роли, но при этом вот так не выкладывались на поле.
😄 Если было бы все так просто - о важности тренера никто бы не заикался. Дело не в схемах - можно сильно играть при любой схеме. Дело в настрое, желании напрягаться. При Амориме некоторые игроки играли в той же роли, но при этом вот так не выкладывались на поле.
Как можно играть в той же роли при принципиально другой схеме?
Оставьте Рубена в покое! Я думаю, что он наоборот рад, что у команды без него всё получается и что в итоге он ушёл оттуда, где его идеи руководство не ценило.
Аморим должно быть рад, что сбежал и сможет вернуться в Португалию
Произошло вот что. Аморим играл с свою схему и до последнего не верил сам, что эти игроки способны в ней побеждать. Он жил и работал с ощущением того, что игроков нужно менять, докупать и так далее, чтобы они в полной мере соответствовали философии и схеме. Кэррик все это отбросил. Он оставил схему, чуть-чуть подкрутил роли, но главное - поверил в то, что эти футболисты в этой схеме могут быть успешны. Формально тройка защитников - не очень удачная. Шоу и Мартинез - друг друга дублируют. Два левоногих коротышки. А Магвайру - лучше играть в схеме с двумя ЦЗ, или если с тремя, то в центре. Проблема? Для Аморима - проблема. Для Кэррика - нет. Поставил Мартинеза последним в центр, Магвайра правым-центральным, чуть докрутил там мелкие нюансы по взаимодействиям чтобы все работало лучше - и опа, все более менее заработало. То же самое и в центре и в атаке. Амориму все время что-то не нравилось, ситуация не была идеальной, игроки не вписываются на 100% в расстановку и роли. Это напрягает и тревожит. Что делает Кэррик? Не парится. Чуть докручивает чтобы проблемы не были так заметны и говорит: играйте. На первое время этого хватает. Было бы здорово чтобы и дальше Кэррик находил решения. Это была бы красивая история....
Не вспоминайте аморимабол пока он не выиграет с кем либо пару трофеев, он сам говорил что он никто по сравнению даже со средними тренерами. Его работа в МЮ - случайность. Как и Хага и прочих персонажей из гастролирующего цирка.
В безусловном успехе манкунианцев пока еще есть заслуга Аморима. А Кэррик? Майку респектище! Такую веру вселить в клуб вряд ли кто смог после сэра.
Аморим сейчас наверняка ждет своего другана Уго Виану, который готовит ему команду под 3 ЦЗ. чую, скоро они опять воссоединятся, и это будет плохо для МЮ.
Аморим сейчас наверняка ждет своего другана Уго Виану, который готовит ему команду под 3 ЦЗ. чую, скоро они опять воссоединятся, и это будет плохо для МЮ.
Пусть идёт туда, особо не расстроимся
Аморим сейчас наверняка ждет своего другана Уго Виану, который готовит ему команду под 3 ЦЗ. чую, скоро они опять воссоединятся, и это будет плохо для МЮ.
Намекаешь, что он в 115 пойдет?) а как же Мареска?)
С Фулхэмом будет очень сложно
