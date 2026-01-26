  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Уэйн Руни: «Арсенал» – фаворит на победу в АПЛ, но не думаю, что им будет легко. Артета запаниковал в матче с «МЮ». Чем ближе конец сезона, тем сложнее»
31

Уэйн Руни: «Арсенал» – фаворит на победу в АПЛ, но не думаю, что им будет легко. Артета запаниковал в матче с «МЮ». Чем ближе конец сезона, тем сложнее»

Уэйн Руни: Артета запаниковал в матче против «Манчестер Юнайтед».

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о поведении главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты в матче АПЛ против манкунианцев (2:3).

«Думаю, что у «канониров» началась паника. Артета – блестящий тренер, я много его хвалил, но думаю, что он запаниковал, сделав четыре замены, после того, как «Манчестер Юнайтед» повел со счетом 2:1.

Он запаниковал и поспешил с изменениями, вместо того, чтобы позволить «Арсеналу» попытаться вернуться в игру с теми футболистами, которые были на поле. В итоге – это не принесло результата.

Чем ближе конец сезона, тем «Арсеналу» будет сложнее. На мой взгляд, «Арсенал» по-прежнему является фаворитом на победу в АПЛ, но не думаю, что им будет легко», – сказал Уэйн Руни.

«МЮ» Кэррика взял 2-й топ-матч подряд. Как убрали «Арсенал»: разбор Лукомского и Палагина

Кто выиграет Лигу чемпионов?25611 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
logoУэйн Руни
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoАрсенал
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Я вообще не удивлюсь если они сольют, будет прям классика Арсенала. Но если не они пусть Вилла берет, Сити не заслужил. Вообще этот сезон АПЛ - соревнование какая команда больше окажется трупом.
Ответ CoId_Little_Heart
Я вообще не удивлюсь если они сольют, будет прям классика Арсенала. Но если не они пусть Вилла берет, Сити не заслужил. Вообще этот сезон АПЛ - соревнование какая команда больше окажется трупом.
Как во времена Чемпионства Лестера. Там тоже все топы устраивали марафон не стабильности
Ответ CoId_Little_Heart
Я вообще не удивлюсь если они сольют, будет прям классика Арсенала. Но если не они пусть Вилла берет, Сити не заслужил. Вообще этот сезон АПЛ - соревнование какая команда больше окажется трупом.
«Соревнование какая команда больше окажется трупом»

Да нет, просто вы уже настолько привыкли к феномену Гвардиолы, который обычно по всей лиге катком проходится, что уже и забыли, что раньше в АПЛ борьба именно такой всегда и была
В лиге главное не как ты играешь с топами, а как ты играешь с середняками / аутсайдерами.
Условно, в АПЛ есть 8 топ клубов. Не всегда по игре, но всегда по настрою на конкретных топ соперников.
Получается, 24 игры с середняками, 14 с топами.
С первыми Арсенал потерял всего 4 очка! Тот же Сити уже 7 баллов, Вилла аж 15.
Впереди у Арсенала осталось 4 топ игры, у Сити 6, у Виллы 5.
То есть очевидно, что Арсенал теряет очки там, где это прогнозируется, а Вилла наоборот добирает.
Но на дистанции именно результаты Арсенала доведут их до чемпионства.
Плюс дальше у Сити шпоры и Ливерпуль в гостях. Вполне возможно, что здесь Сити вновь упустит канониров вперёд.
Ну а по Вилле сложно что либо сказать, у них лютый перебор по хг ! Аномальное количество голов из за штрафной. Хватит ли их еще на такой "фарт" из 15 игр?
Ответ Олег Лисицын
В лиге главное не как ты играешь с топами, а как ты играешь с середняками / аутсайдерами. Условно, в АПЛ есть 8 топ клубов. Не всегда по игре, но всегда по настрою на конкретных топ соперников. Получается, 24 игры с середняками, 14 с топами. С первыми Арсенал потерял всего 4 очка! Тот же Сити уже 7 баллов, Вилла аж 15. Впереди у Арсенала осталось 4 топ игры, у Сити 6, у Виллы 5. То есть очевидно, что Арсенал теряет очки там, где это прогнозируется, а Вилла наоборот добирает. Но на дистанции именно результаты Арсенала доведут их до чемпионства. Плюс дальше у Сити шпоры и Ливерпуль в гостях. Вполне возможно, что здесь Сити вновь упустит канониров вперёд. Ну а по Вилле сложно что либо сказать, у них лютый перебор по хг ! Аномальное количество голов из за штрафной. Хватит ли их еще на такой "фарт" из 15 игр?
Мертвые Ливерпуль и ТТх , для титула их нужно обязательно обыгрывать
Ответ zzzeeerrrooo
Мертвые Ливерпуль и ТТх , для титула их нужно обязательно обыгрывать
Конечно нужно, но у Гвардиолы стабильные проблемы со шпорами и выездом на Энфилд. Но мб наконец время прервать все это дело
Арсеналу лучше оступиться сейчас, чем в апреле. Время всё исправить есть.
Хватит уже короновать Арсенал раньше времени.
Арсенал впорядке,но если соперник будет забивать 3 гола после 3 ударов в створ за весь матч(как с МЮ),конечно ему будет тяжело.
Команда в 4 турнирах,усталость копиться,нет сомнений что кризис ещё не раз может придти до конца сезона.
Благо Сити тоже не идеален.
Будет борьба до последнего тура возможно.
Ответ Доминатор3000
Хватит уже короновать Арсенал раньше времени. Арсенал впорядке,но если соперник будет забивать 3 гола после 3 ударов в створ за весь матч(как с МЮ),конечно ему будет тяжело. Команда в 4 турнирах,усталость копиться,нет сомнений что кризис ещё не раз может придти до конца сезона. Благо Сити тоже не идеален. Будет борьба до последнего тура возможно.
В первом туре как выиграл Арсенал напомни)
Надо бы поднапрячься под конец сезона им конечно
Артета чудит люто, Эдегор у него до сих пор в старте играет, человек делает две вещи на поле, отдает пасы назад или на правый фланг Сака, форвард в виде Шведа это отдельный разговор, ни борьбу навязать не может на втором этаже, борьба в корпус это вообще смех, а открыться нормально тем более, как не посмотришь прострел в штрафную, там Троссард или Райс окажутся вероятнее всего в нужном месте, чем форвард Арсенала. Лучше уж Мерино там использовать, в десять раз полезнее.
Может мы все здесь чего то не знаем.? Что то очень важное?
Я тупо не понимаю вот эту фанатичную веру , что, привычно захромавший во 2 круге, Арсенал фаворит чемпионата. Всего 4 очка форы за 15 туров до конца и тающая на глазах уверенность в себе. Какие 87%? Неужто тут запущенна " Большая игра" с большими ставками по крупнейшим конторам Восточной Азии, что МанСити в этом году не выиграет АПЛ?
Ответ &_Bishep_&
Может мы все здесь чего то не знаем.? Что то очень важное? Я тупо не понимаю вот эту фанатичную веру , что, привычно захромавший во 2 круге, Арсенал фаворит чемпионата. Всего 4 очка форы за 15 туров до конца и тающая на глазах уверенность в себе. Какие 87%? Неужто тут запущенна " Большая игра" с большими ставками по крупнейшим конторам Восточной Азии, что МанСити в этом году не выиграет АПЛ?
думаю, если они и в этот раз сольют чемпионат, то команду ждёт моральный надлом
Ответ Rad0
думаю, если они и в этот раз сольют чемпионат, то команду ждёт моральный надлом
Да, ну я сейчас не об этом. 87% на чемпионство за 15 туров до конца ( с форой +4) не давали даже Спартаку Романцева в конце 1990-ых.
Арсенал или станет, наконец, чемпионом, или нет! Однозначно)))
при нестабильности команд в верхней части таблицы, если мю будет побеждать в каждом матче, могут (мама моя-боюсь даже думать!) и на первое место претендовать! Дай Бог!
«Я проходил с ней сцену «Истеричка»!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Руни про «МЮ» Кэррика: «Игрокам привили настрой, сосредоточенность и сплоченность, чего не было при Амориме. Заслуженная победа над «Арсеналом»
26 января, 08:48
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
11 минут назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
54 минуты назад
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46
Эндрик о ЧМ-2026: «Конечно, я мечтаю туда попасть и помочь Бразилии победить. Я приехал в «Лион», чтобы играть, тогда придет и остальное»
вчера, 21:45