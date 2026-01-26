Уэйн Руни: «Арсенал» – фаворит на победу в АПЛ, но не думаю, что им будет легко. Артета запаниковал в матче с «МЮ». Чем ближе конец сезона, тем сложнее»

Уэйн Руни: Артета запаниковал в матче против «Манчестер Юнайтед».

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед » Уэйн Руни высказался о поведении главного тренера «Арсенала » Микеля Артеты в матче АПЛ против манкунианцев (2:3).

«Думаю, что у «канониров» началась паника. Артета – блестящий тренер, я много его хвалил, но думаю, что он запаниковал, сделав четыре замены, после того, как «Манчестер Юнайтед» повел со счетом 2:1.

Он запаниковал и поспешил с изменениями, вместо того, чтобы позволить «Арсеналу» попытаться вернуться в игру с теми футболистами, которые были на поле. В итоге – это не принесло результата.

Чем ближе конец сезона, тем «Арсеналу» будет сложнее. На мой взгляд, «Арсенал» по-прежнему является фаворитом на победу в АПЛ, но не думаю, что им будет легко», – сказал Уэйн Руни .

