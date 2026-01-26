Уэйн Руни: «Арсенал» – фаворит на победу в АПЛ, но не думаю, что им будет легко. Артета запаниковал в матче с «МЮ». Чем ближе конец сезона, тем сложнее»
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о поведении главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты в матче АПЛ против манкунианцев (2:3).
«Думаю, что у «канониров» началась паника. Артета – блестящий тренер, я много его хвалил, но думаю, что он запаниковал, сделав четыре замены, после того, как «Манчестер Юнайтед» повел со счетом 2:1.
Он запаниковал и поспешил с изменениями, вместо того, чтобы позволить «Арсеналу» попытаться вернуться в игру с теми футболистами, которые были на поле. В итоге – это не принесло результата.
Чем ближе конец сезона, тем «Арсеналу» будет сложнее. На мой взгляд, «Арсенал» по-прежнему является фаворитом на победу в АПЛ, но не думаю, что им будет легко», – сказал Уэйн Руни.
Да нет, просто вы уже настолько привыкли к феномену Гвардиолы, который обычно по всей лиге катком проходится, что уже и забыли, что раньше в АПЛ борьба именно такой всегда и была
Условно, в АПЛ есть 8 топ клубов. Не всегда по игре, но всегда по настрою на конкретных топ соперников.
Получается, 24 игры с середняками, 14 с топами.
С первыми Арсенал потерял всего 4 очка! Тот же Сити уже 7 баллов, Вилла аж 15.
Впереди у Арсенала осталось 4 топ игры, у Сити 6, у Виллы 5.
То есть очевидно, что Арсенал теряет очки там, где это прогнозируется, а Вилла наоборот добирает.
Но на дистанции именно результаты Арсенала доведут их до чемпионства.
Плюс дальше у Сити шпоры и Ливерпуль в гостях. Вполне возможно, что здесь Сити вновь упустит канониров вперёд.
Ну а по Вилле сложно что либо сказать, у них лютый перебор по хг ! Аномальное количество голов из за штрафной. Хватит ли их еще на такой "фарт" из 15 игр?
Арсенал впорядке,но если соперник будет забивать 3 гола после 3 ударов в створ за весь матч(как с МЮ),конечно ему будет тяжело.
Команда в 4 турнирах,усталость копиться,нет сомнений что кризис ещё не раз может придти до конца сезона.
Благо Сити тоже не идеален.
Будет борьба до последнего тура возможно.
Я тупо не понимаю вот эту фанатичную веру , что, привычно захромавший во 2 круге, Арсенал фаворит чемпионата. Всего 4 очка форы за 15 туров до конца и тающая на глазах уверенность в себе. Какие 87%? Неужто тут запущенна " Большая игра" с большими ставками по крупнейшим конторам Восточной Азии, что МанСити в этом году не выиграет АПЛ?