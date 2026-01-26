Галактионов о лишнем весе у Веры: «Наша задача – чтобы он как можно быстрее привел себя в оптимальное состояние, время есть. Лукас – квалифицированный игрок, он поможет «Локо»

Михаил Галактионов: у нас есть время, чтобы привести Веру в оптимальное состояние.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о том, что Лукас Вера приехал на сборы с лишним весом.

– Вас не шокировал внешний вид Веры на старте сборов?

– Как только Вера подписал контракт, с ним сразу связался тренер по физподготовке с индивидуальной программой. Понятно, что его сегодняшнее состояние неоптимальное. Но оно точно лучше, чем было перед подписанием контракта, есть время для того, чтобы привести его в оптимальное состояние.

Главное – он уже попал под регулятор внутрикомандных дисциплинарных моментов. Были произведены антропометрические измерения, он прошел углубленное обследование – Вера четко понимает, в каких диапазонах должен находиться. Если это будет затягиваться, то будет действовать внутрикомандный регулятор. В его интересах и в интересах команды быстрее привести его в оптимальное состояние.

– У вас есть уверенность, что к концу третьего сбора его физическое состояние будет на уровне футболиста РПЛ?

– Я в этом убежден. Мы все для этого будем делать.

Сегодня он работает вместе со всеми, выполняет общую нагрузку двигательной активности и того объема, что запланировано на первом сборе. Для него никаких послаблений нет, он эту нагрузку держит, работает.

Все осознают, что Лукас – это квалифицированный футболист, он нам поможет. Воробьев его знает по «Оренбургу». Ребята из «Химок» – Митрюшкин, Бакаев, Руденко – тоже с ним знакомы. Плюс наши коммуникабельные ребята – у нас потрясающая атмосфера в коллективе, его очень дружелюбно приняли. С юморком, но это нормально в здоровом, живом коллективе.

– Вера объяснил почему у него такой лишний вес?

– Все, кто с лишним, они все в порядке.

– Вера мог перейти на полгода раньше – тогда вы довольно жестко отреагировали срыв трансфера.

– Это был не внутрикомандный диалог, поэтому здесь не надо делать точки соприкосновения с коллективом. Футболисты очень управляемы своими представителями, а мы знаем, что латиноамериканцы слушают и делают каждый шаг со своими агентами.

В российской действительности, когда я разговаривал по переходу с Комличенко, он дал слово – и дал отказ сопернику, даже когда на него вышел его тренер соперника. Николай дал четкий посыл, что он уже пожал руки и договорился с нами.

Пока игрок не прибыл и не подписал контракт, ситуации могут быть развернуты разные. Теперь, когда он уже здесь, степень ответственности немножко другая.

– Вы говорили, что для вас важно, когда человек держит слово. После той ситуации вы уверены, что Вера – это человек, который держит слово?

– Мы будем на это рассчитывать, потому что в любом случае теперь он уже наш. Наша скорейшая задача – чтобы он как можно быстрее привел себя в оптимальное состояние, – сказал Галактионов в эфире «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

«Локомотив» сообщил, что Вера похудел на 2 кг за неделю. Аргентинец приехал на сборы с лишним весом