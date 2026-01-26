Караваев сыграл за «Зенит» впервые после разрыва ахилла – с «Шанхай Порт» в товарищеском матче. Защитник пропустил больше года
Вячеслав Караваев сыграл за «Зенит» впервые после травмы.
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев принял участие в товарищеском матче против «Шанхай Порт» (6:0).
Футболист больше года не играл из-за разрыва ахиллова сухожилия.
В прошлый раз Караваев появлялся на поле 27 ноября 2024 года в матче Фонбет Кубка России против «Ахмата».
«Тяжелейшая травма, длительное и невероятно трудное восстановление. Ты прошел через все и вернулся. Рады видеть в игре, Слава!» – написали в соцсети клуба.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Зенита»
Ему придётся долго приходить в форму. Желаем ему скорейшего полного возвращения
Здоровья! И главное без рецидивов! Тьфу тьфу тьфу!
О, я уже почти забыл о нем. Надеюсь придет в форму
Я что то немного отстал от жизни,как там Витя Файзулин?
