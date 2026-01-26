Караваев сыграл за «Зенит» впервые после разрыва ахилла – с «Шанхай Порт» в товарищеском матче. Защитник пропустил больше года

Вячеслав Караваев сыграл за «Зенит» впервые после травмы.

Защитник «Зенита » Вячеслав Караваев принял участие в товарищеском матче против «Шанхай Порт » (6:0).

Футболист больше года не играл из-за разрыва ахиллова сухожилия.

В прошлый раз Караваев появлялся на поле 27 ноября 2024 года в матче Фонбет Кубка России против «Ахмата».

«Тяжелейшая травма, длительное и невероятно трудное восстановление. Ты прошел через все и вернулся. Рады видеть в игре, Слава!» – написали в соцсети клуба.