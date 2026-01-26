Рафинья не согласен, что в этом сезоне он играет хуже, чем в прошлом: «Думаю, я делаю то же самое. У меня 8 голов в 13 матчах Ла Лиги»

Рафинья не согласен, что в этом сезоне он играет хуже, чем в прошлом.

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас не согласен с мнением, что в этом сезоне он играет хуже, чем в предыдущем.

Вчера бразильский футболист забил гол в ворота «Овьедо » в 21-м туре Ла Лиги (3:0).

«В этом сезоне я забил 8 голов в 13 матчах чемпионата. Вы думаете, что-то изменилось по сравнению с прошлым сезоном? Вы можете смотреть матчи. Я думаю, что делаю то же самое, что и в прошлом сезоне.

Я никогда не скажу, что я в лучшей форме, потому что я человек, который всегда стремится развиваться», – заявил Рафинья.