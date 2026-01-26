  • Спортс
  • Рафинья не согласен, что в этом сезоне он играет хуже, чем в прошлом: «Думаю, я делаю то же самое. У меня 8 голов в 13 матчах Ла Лиги»
Рафинья не согласен, что в этом сезоне он играет хуже, чем в прошлом: «Думаю, я делаю то же самое. У меня 8 голов в 13 матчах Ла Лиги»

Рафинья не согласен, что в этом сезоне он играет хуже, чем в прошлом.

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас не согласен с мнением, что в этом сезоне он играет хуже, чем в предыдущем. 

Вчера бразильский футболист забил гол в ворота «Овьедо» в 21-м туре Ла Лиги (3:0).

«В этом сезоне я забил 8 голов в 13 матчах чемпионата. Вы думаете, что-то изменилось по сравнению с прошлым сезоном? Вы можете смотреть матчи. Я думаю, что делаю то же самое, что и в прошлом сезоне.

Я никогда не скажу, что я в лучшей форме, потому что я человек, который всегда стремится развиваться», – заявил Рафинья. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoЛа Лига
logoБарселона
logoРафинья Диас
logoРеал Овьедо
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Прошлый сезон будет повторить сложно в плане статистики, но самоотдача на том же уровне без сомнений.
Ответ gamechanger
Прошлый сезон будет повторить сложно в плане статистики, но самоотдача на том же уровне без сомнений.
Чётко сказал
Они забыли как он 2 раза реал продырявил?:)
Рафа ты хорош, не скромничай, главное без травм.
Ответ Vadim198613
Рафа ты хорош, не скромничай, главное без травм.
он и не скромничает
Нормально играет Рафинья, сейчас ещё форму наберёт после травмы, тем более главные игры Барсы ещё впереди, там он и покажет свой прошлогодний уровень, как минимум - я очень надеюсь!
Рафа держит уровень👍
Главное что бы не он замечал а зрители. В следствии чего и он заметит
В ЛЧ за 5 матчей 1+0 (гол с пенки), в чемпионате очень много пропустил, только в суперкубке решал, пока и близко не тот сезон
