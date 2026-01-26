  • Спортс
139

Джон Джон подписал контракт с «Зенитом». Сумма трансфера – 20 млн евро (Фабрицио Романо)

Джон Джон заключил контракт с «Зенитом».

23-летний атакующий полузащитник Джон Джон прошел медицинский осмотр и подписал соглашение с «Зенитом».

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Российский клуб заплатит 20 миллионов евро за футболиста «Ред Булл Брагантино».

В прошлом сезоне хавбек забил 10 голов и сделал 7 передач в 34 матчах в чемпионате Бразилии. Его статистику можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
logoДжон Джон
возможные трансферы
logoЗенит
logoвысшая лига Бразилия
logoпремьер-лига Россия
logoРед Булл Брагантино
Фабрицио Романо
139 комментариев
Почему нельзя было взять одного Джона за десятку?!
Ответ дикийоскар
Почему нельзя было взять одного Джона за десятку?!
Оптом дешевле
Ответ дикийоскар
Почему нельзя было взять одного Джона за десятку?!
У них эффект синергии. Поэтому так выгоднее.
Ну не знаю, Саша Ерохин обрёл уже третью молодость, может подождать стоило с покупкой Джона.
Ответ scandall1984
Ну не знаю, Саша Ерохин обрёл уже третью молодость, может подождать стоило с покупкой Джона.
Так купили Джона Джона, а не Джона
Ответ scandall1984
Ну не знаю, Саша Ерохин обрёл уже третью молодость, может подождать стоило с покупкой Джона.
Саша Ерохин пускай продолжает выходить в конце и забивать, обкладывая защитников, утомлённых Джоном Джоном.
Ред Булл не работает с российским ЦСКА, но работает с российским Зенитом
Интересная у них выборочная политика на наши клубы
Ответ Влад Безруков
Ред Булл не работает с российским ЦСКА, но работает с российским Зенитом Интересная у них выборочная политика на наши клубы
им просто наврали, что это Зенит из Сан-Паулу, они посмотрели состав и не заметили подвоха
Ответ Влад Безруков
Ред Булл не работает с российским ЦСКА, но работает с российским Зенитом Интересная у них выборочная политика на наши клубы
Ну так ЦСКА под санкциями причем более жесткими чем Зенит. Поэтому странно, что это вас как то удивляет.
Подождём официального объявления. А то помним,что Салазар уже тренировался со всеми, а потом обратно улетел
Ответ kilo_gilo
Подождём официального объявления. А то помним,что Салазар уже тренировался со всеми, а потом обратно улетел
Это не португальцы, - здесь меньше шансов сорваться
Ответ pyritanza
Это не португальцы, - здесь меньше шансов сорваться
Клуб ведь принадлежит по сути австрийцам. Так что верно kilo говорит, надо дождаться официального объявления.

Но хорошо что в этот раз важный для построения игры игрок по всей видимости приедет в начале сборов.
Обязательно как объявят официально, жду традиционного подсчета легионеров от Камбоджа Иванов как в этой новости - https://www.sports.ru/football/1117050242-zenit-prodal-kasserru-atletiko-minejro.html

Гайча у ЦСКА не забудь убрать
Ответ FeNs
Обязательно как объявят официально, жду традиционного подсчета легионеров от Камбоджа Иванов как в этой новости - https://www.sports.ru/football/1117050242-zenit-prodal-kasserru-atletiko-minejro.html Гайча у ЦСКА не забудь убрать
Хорошо, значит, Камбоджа москвичей зацепил, который день гудят 😎
Ответ FeNs
Обязательно как объявят официально, жду традиционного подсчета легионеров от Камбоджа Иванов как в этой новости - https://www.sports.ru/football/1117050242-zenit-prodal-kasserru-atletiko-minejro.html Гайча у ЦСКА не забудь убрать
Посчитаем когда уйдет Эракович/Дркушич, а ЦСКА опять выкинет 4-6 млн подписав очередного бездарного латиноса, спокойно
Двоих взяли за 20 миллионов! Супер!
Ответ Любитель побеждать
Семак Семак доволен
Доволен
Добро пожаловать!

Предыдущий трансфер из Брагантино, помнится, очень недурный вышел)
Представляю его фейс, когда откроется дверь аэропорта и в лицо дыхнет минус 25...
Ответ Pavel Kot
Представляю его фейс, когда откроется дверь аэропорта и в лицо дыхнет минус 25...
-50
Ответ Pavel Kot
Представляю его фейс, когда откроется дверь аэропорта и в лицо дыхнет минус 25...
А где минус 25?
Джон Джон прошел прошел медобследование медобследование в зенит в зенит за 20 за 20 лямов лямов
