Джон Джон подписал контракт с «Зенитом». Сумма трансфера – 20 млн евро (Фабрицио Романо)

Джон Джон заключил контракт с «Зенитом».

23-летний атакующий полузащитник Джон Джон прошел медицинский осмотр и подписал соглашение с «Зенитом ».

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Российский клуб заплатит 20 миллионов евро за футболиста «Ред Булл Брагантино ».

В прошлом сезоне хавбек забил 10 голов и сделал 7 передач в 34 матчах в чемпионате Бразилии. Его статистику можно изучить по ссылке .