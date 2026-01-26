Джон Джон подписал контракт с «Зенитом». Сумма трансфера – 20 млн евро (Фабрицио Романо)
Джон Джон заключил контракт с «Зенитом».
23-летний атакующий полузащитник Джон Джон прошел медицинский осмотр и подписал соглашение с «Зенитом».
Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.
Российский клуб заплатит 20 миллионов евро за футболиста «Ред Булл Брагантино».
В прошлом сезоне хавбек забил 10 голов и сделал 7 передач в 34 матчах в чемпионате Бразилии. Его статистику можно изучить по ссылке.
Интересная у них выборочная политика на наши клубы
Но хорошо что в этот раз важный для построения игры игрок по всей видимости приедет в начале сборов.
Гайча у ЦСКА не забудь убрать
Предыдущий трансфер из Брагантино, помнится, очень недурный вышел)