В «Реале» утверждают, что атмосфера в команде стала лучше после ухода Алонсо и назначения Арбелоа (The Athletic)
Атмосфера в «Реале» улучшилась после смены тренера.
Атмосфера в «Реале» стала лучше после ухода Хаби Алонсо с поста главного тренера и назначения Альваро Арбелоа.
В субботу мадридский клуб обыграл «Вильярреал» со счетом 2:0 в 21-м туре Ла Лиги. В преддверии этой игры источники в бывшем штабе Алонсо сообщили The Athletic, что, по их мнению, ситуация в «Реале» теперь начнет улучшаться, потому что футболисты захотят проявить реакцию на критику в свой адрес.
Эту точку зрения поддержали и другие источники, близкие к нескольким членам команды.
Некоторые источники, близкие к раздевалке «Реала», говорят, что атмосфера сейчас стала лучше – при Алонсо в команде существовала напряженность.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
Винисиус: наш тренер просто зверюга. Скажет - как отрежет. Супербизон!
Или ты не смотрел вообще? А просто пукнул