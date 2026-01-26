  • Спортс
В «Реале» утверждают, что атмосфера в команде стала лучше после ухода Алонсо и назначения Арбелоа (The Athletic)

Атмосфера в «Реале» улучшилась после смены тренера.

Атмосфера в «Реале» стала лучше после ухода Хаби Алонсо с поста главного тренера и назначения Альваро Арбелоа.

В субботу мадридский клуб обыграл «Вильярреал» со счетом 2:0 в 21-м туре Ла Лиги. В преддверии этой игры источники в бывшем штабе Алонсо сообщили The Athletic, что, по их мнению, ситуация в «Реале» теперь начнет улучшаться, потому что футболисты захотят проявить реакцию на критику в свой адрес. 

Эту точку зрения поддержали и другие источники, близкие к нескольким членам команды. 

Некоторые источники, близкие к раздевалке «Реала», говорят, что атмосфера сейчас стала лучше – при Алонсо в команде существовала напряженность.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
С Арбелоа веселей, попу вылижет в 2 раза быстрей. Арбелоа!
Ответ CoId_Little_Heart
С Арбелоа веселей, попу вылижет в 2 раза быстрей. Арбелоа!
Спасибо, даже пропел!
Ответ CoId_Little_Heart
С Арбелоа веселей, попу вылижет в 2 раза быстрей. Арбелоа!
мистер Конус
Арбелоа приходит на тренировку и говорят игрокам: Парни, может потренируемся?
Винисиус: наш тренер просто зверюга. Скажет - как отрежет. Супербизон!
Ответ Мохнатый55
Арбелоа приходит на тренировку и говорят игрокам: Парни, может потренируемся? Винисиус: наш тренер просто зверюга. Скажет - как отрежет. Супербизон!
классика) не только лишь все вспомнят Рондо
Ответ Мохнатый55
Арбелоа приходит на тренировку и говорят игрокам: Парни, может потренируемся? Винисиус: наш тренер просто зверюга. Скажет - как отрежет. Супербизон!
😂😂😂
Сейчас пару ничьих скатают в чемпе или сольют плей-офф ЛЧ и посмотрим, что там стало лучше) С такими игроками никогда лучше не будет, это не коллектив. Анчелотти в последний год тоже с ними мучился.
Ответ Cearvm
Сейчас пару ничьих скатают в чемпе или сольют плей-офф ЛЧ и посмотрим, что там стало лучше) С такими игроками никогда лучше не будет, это не коллектив. Анчелотти в последний год тоже с ними мучился.
так и будет
Ответ Cearvm
Сейчас пару ничьих скатают в чемпе или сольют плей-офф ЛЧ и посмотрим, что там стало лучше) С такими игроками никогда лучше не будет, это не коллектив. Анчелотти в последний год тоже с ними мучился.
Будешь злорадствовать?
Это всё до первой замены Винисиуса
Арбелоа хороший пока не требует от игроков, нахваливает их и команда побеждает. Пару поражений и все,Арбелоа физрук, Мбаппе,Вини и Джуд разумеется сразу с первого дня это говорили, и всё, пинком под зад.
Ответ Покерный Футбол
Арбелоа хороший пока не требует от игроков, нахваливает их и команда побеждает. Пару поражений и все,Арбелоа физрук, Мбаппе,Вини и Джуд разумеется сразу с первого дня это говорили, и всё, пинком под зад.
так и не произойдёт
Ответ Покерный Футбол
Арбелоа хороший пока не требует от игроков, нахваливает их и команда побеждает. Пару поражений и все,Арбелоа физрук, Мбаппе,Вини и Джуд разумеется сразу с первого дня это говорили, и всё, пинком под зад.
так это типичная аналитика юзера сплртса по поводу любого игрока или тренера. никто не спорит что будет иначе
Никто не докучает своими тренировками, физухой, тактикой и дисциплиной. Только блаженная вера в игроков и их невероятный талант.
Ответ _El Nino_
Никто не докучает своими тренировками, физухой, тактикой и дисциплиной. Только блаженная вера в игроков и их невероятный талант.
Поэтому они весь матч бегали?
Или ты не смотрел вообще? А просто пукнул
Ответ _El Nino_
Никто не докучает своими тренировками, физухой, тактикой и дисциплиной. Только блаженная вера в игроков и их невероятный талант.
Как раз с физухой и были проблемы при Хаби
Стала лучше и ... чище... с таким-то рабочим языком
у нас в школе - когда учительница выходила из класса ,тоже такой шабаш был. Знаний не было, зато звездец как весело и задорно.
Арбелоа походу заказал рекламную кампанию в прессе
Ответ Рустам Гусейнов
Арбелоа походу заказал рекламную кампанию в прессе
Прессой управляет Перес, сначала мочил Хаби, а теперь хвалит Арбелоа
Я видел атмосферу Арбелоа....(с)
