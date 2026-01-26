В «Реале» утверждают, что атмосфера в команде стала лучше после ухода Алонсо и назначения Арбелоа (The Athletic)

Атмосфера в «Реале» улучшилась после смены тренера.

Атмосфера в «Реале» стала лучше после ухода Хаби Алонсо с поста главного тренера и назначения Альваро Арбелоа .

В субботу мадридский клуб обыграл «Вильярреал » со счетом 2:0 в 21-м туре Ла Лиги . В преддверии этой игры источники в бывшем штабе Алонсо сообщили The Athletic, что, по их мнению, ситуация в «Реале» теперь начнет улучшаться, потому что футболисты захотят проявить реакцию на критику в свой адрес.

Эту точку зрения поддержали и другие источники, близкие к нескольким членам команды.

Некоторые источники, близкие к раздевалке «Реала », говорят, что атмосфера сейчас стала лучше – при Алонсо в команде существовала напряженность.