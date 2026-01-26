«В России больше болеют за «Спартак», чем за «Зенит», наверное. Это зависит от регионов. Но точно число болельщиков никто ведь не подсчитывал». Колыванов о популярности клубов

Игорь Колыванов: в России, наверное, больше болеют за «Спартак», чем за «Зенит».

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов сравнил популярность «Спартака» и «Зенита ».

«У «Зенита» и «Спартака » больше всего болельщиков. Понятно, что в каждом городе своя картина. В Краснодаре сейчас все болеют за свою команду, а 10 лет назад никто не мог представить, что «Краснодар» станет лицом нашего чемпионата.

«Спартак» набрал популярность в советское время и 90-е, а у «Зенита» прибавилось болельщиков за последние годы. В Москве, однозначно, самый популярный – «Спартак».

В России, наверное, больше болеют за «Спартак», чем за «Зенит». Понятно, что зависит от регионов. «Спартак» выиграл больше чемпионств за свою историю. Но точно ведь никто количество болельщиков не подсчитывал», – сказал Колыванов.