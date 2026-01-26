Хорхе Вальдано: «Реал» был сплочен весь матч с «Вильярреалом» – при Алонсо такого не было. При Арбелоа игрокам комфортнее, они увереннее»

Хорхе Вальдано: футболисты «Реала» сплочены – этого не было при Алонсо.

Бывший нападающий и тренер «Реала » Хорхе Вальдано выделил отличия в игре команды под руководством Альваро Арбелоа .

– Арбелоа отлично справляется с задачей повышения уверенности игроков.

Мотивация, которую команда продемонстрировала в матче против «Вильярреала» (2:0), была потрясающей. Футболисты были полностью сплочены на протяжении всей игры – с 1-й до 90-й минуты. Этого не было при Хаби Алонсо.

При Алонсо казалось, что футболисты в течение 20-25 минут выполняли установки тренера, а потом команда начинала разваливаться, отвлекаться. И в результате показывала плохую игру.

– У футболистов больше самоотдачи при Арбелоа?

– Игроки чувствуют себя комфортнее. Не знаю, что случилось с командой с Хаби Алонсо , но что-то произошло. Думаю, Арбелоа понимает, что случилось, и исправляет ситуацию, – сказал Хорхе Вальдано в эфире Deporte Plus+.