Хорхе Вальдано: «Реал» был сплочен весь матч с «Вильярреалом» – при Алонсо такого не было. При Арбелоа игрокам комфортнее, они увереннее»

Бывший нападающий и тренер «Реала» Хорхе Вальдано выделил отличия в игре команды под руководством Альваро Арбелоа.

– Арбелоа отлично справляется с задачей повышения уверенности игроков.

Мотивация, которую команда продемонстрировала в матче против «Вильярреала» (2:0), была потрясающей. Футболисты были полностью сплочены на протяжении всей игры – с 1-й до 90-й минуты. Этого не было при Хаби Алонсо.

При Алонсо казалось, что футболисты в течение 20-25 минут выполняли установки тренера, а потом команда начинала разваливаться, отвлекаться. И в результате показывала плохую игру.

– У футболистов больше самоотдачи при Арбелоа?

– Игроки чувствуют себя комфортнее. Не знаю, что случилось с командой с Хаби Алонсо, но что-то произошло. Думаю, Арбелоа понимает, что случилось, и исправляет ситуацию, – сказал Хорхе Вальдано в эфире Deporte Plus+.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
Что будет когда мотивация закончится и придется тренироваться?
Ответ Александр Мартынов
Что будет когда мотивация закончится и придется тренироваться?
сольют Арбелоа, схема обкатанная))
Ответ Александр Мартынов
Что будет когда мотивация закончится и придется тренироваться?
Вон Эндрик, как вырвался от физрука, как играть стал, а при физруке 5 месяцев скамейку полировал, Браим уехал в сборную, стал лучшим бомбардиром КА. И 6 голов команда не забивала 3 года и как-то с Алонсо даже в товарняке забить не могла, а тут и больше, чем 6, могла забить. Что будет в будущем никто сказать не может, но в феврале у Реала будет лишь 4 матча и все травмированные станут доступны и я сильно сомневаюсь, что Реал будет играть хуже, чем сейчас.
Ответ Mark Anisimov
Сливали Хаби
Да и правильно делали

Хаби, Аморимы и прочие «системные» тренеры только в середняках будут хороши
Ответ vaniaEee
Да и правильно делали Хаби, Аморимы и прочие «системные» тренеры только в середняках будут хороши
Клопп и Гвардиола тоже системные.
Возможно Алонсо был более требовательным, что не совсем нравилось некоторым звёздам "Реала". Возможно именно поэтому Гвардиола когда пришел в "Барселону" слил главных звёзд, иначе получилось бы тоже самое. Но у Хаби ситуация была сложнее, почти все игроки на пике и являются ценным активом.
Мне тоже комфортнее, когда на работе ничего не требуют и можно пинать балду
Посмотрим, что будет после поражения от сильного соперника. Это не попытка насмехнутся над словами Вальдано, но это действительно может сильно повлиять на дальнейшие отношения между игроками и тренером
Ответ gamechanger
Посмотрим, что будет после поражения от сильного соперника. Это не попытка насмехнутся над словами Вальдано, но это действительно может сильно повлиять на дальнейшие отношения между игроками и тренером
все люди — братья, пока дела идут хорошо (с)

сейчас у команды победная серия против нетоповых соперников. посмотрим на плей-офф ЛЧ и решающий весенний отрезок чемпионата, и потом уже станет яснее, пошло ли на пользу расставание с Хаби
Ответ The man, who sold the world
все люди — братья, пока дела идут хорошо (с) сейчас у команды победная серия против нетоповых соперников. посмотрим на плей-офф ЛЧ и решающий весенний отрезок чемпионата, и потом уже станет яснее, пошло ли на пользу расставание с Хаби
Ну с Алонсо уже была внушительная серия поражений от топов. И у него отрицательный опыт матчей на вылет в Байере. И команда при нем вялая и совершенно разобранная. Нет причин считать, что он бы вытянул весну. Тут не принято об этом говорить, но он уже по факту провалился с учетом амбиций Реала и амбиций самих игроков относительно сезона.

А вообще забавно. Реал выигрывает у середняков - это не важно, пусть обыграет топов. МЮ обыгрывает топов - это не важно, пусть с середняками справится. Алонсо навалял и с теми, и с другими - отличный тренер, зря уволили, еще поплачут.
Когда у тебя в центре Джака и Виртц, на острие "девятка" а по краям два острых латераля , ты можешь ставить свой системный футбол с позиционным доминированием.
В Реале сегодня это не реально. Тут по составу единственная эффективная тактика -низкий блок и быстрые выбегания в контратаку через свободные зоны. А для прессинга на чужой половине, слишком много дорогих пар ног там для черновой работы. Это как ювелира ежедневно выгонять на субботник.
Если исходить от увиденного,то изменения бесспорно есть. Что к этому привело не суть важно, главное привело. Нет безнадёги при просмотре игры.
Какой прогресс? Подавляющее большинство побед достигнуты индивидуальными действиями отдельных футболистов. И 2-5 что не было от Атлетико, 0-4 не было от Парижа? Не было разве безхребетнейшего матча с Ливерпулем, когда от разгрома спас только Куртуа? Мы, например, с Эспаньолом дома 1 удар в створ за первый тайм нанесли. Это какой-то "системный футбол" был? Причём никакого определения "системности" такие, как Вы, дать не могут.
Ответ Real_v_dushe
Какой прогресс? Подавляющее большинство побед достигнуты индивидуальными действиями отдельных футболистов. И 2-5 что не было от Атлетико, 0-4 не было от Парижа? Не было разве безхребетнейшего матча с Ливерпулем, когда от разгрома спас только Куртуа? Мы, например, с Эспаньолом дома 1 удар в створ за первый тайм нанесли. Это какой-то "системный футбол" был? Причём никакого определения "системности" такие, как Вы, дать не могут.
Системность (азы) были только в начале сезона, вплоть до первого матча с Барселоной. Все матчи которые вы указали были уже после отказа от системности из-за капризов футболистов как раз.

И вы, будучи болельщиком Реала, явно это знаете. Но при этом хз почему пытаетесь сейчас списать эти матчи на провал системности... Ужасная игра в этих матчах была такая же, как и игра при Анчи в прошлом сезоне.
Ответ Artuom Batishev
Системность (азы) были только в начале сезона, вплоть до первого матча с Барселоной. Все матчи которые вы указали были уже после отказа от системности из-за капризов футболистов как раз. И вы, будучи болельщиком Реала, явно это знаете. Но при этом хз почему пытаетесь сейчас списать эти матчи на провал системности... Ужасная игра в этих матчах была такая же, как и игра при Анчи в прошлом сезоне.
Какие "капризы футболистов"? Вы хоть раз изучали, кто такой Пинтус, которого ваш Алонсо отстранил от команды, и какие у него были тяжёлые тренировки? И он работал с командой много лет и много лет игроки по его методикам работали и привыкли к ним, пока не пришёл ваш "системный" и его не выкинул из команды, под его чутким руководством команда стала в ноябре, как раз после ЭК. Подготовка к соперникам у Алонсо и его штаба была плохая, он не один раз это признавал, игра на стандартах плохая, Ливерпуль и Атлетико делали всё, что хотели с нами на стандартах. Это тоже "системность"? Его правила оказались не принципиальными, Мбаппе не прессингует - всё равно в составе. Потом Осасуну , как мы обыграли? Мбаппе заработал пенку, ничего команда не могла против низкого блока сделать. Как обыграли Мальорку? Винисиус с Хаусеном сделали 2 гола и Трент с Каррерасом спасли от ничьей. Как обыграли Марсель с Ювентусом? Винисиус пенку на ровном месте заработал, когда уже маячил провал в меньшинстве, а потом всю оборону кризисного Юве накрутил и сделал гол Беллингема, когда переиграл по факту уже Ювентус нас своим планом на игру и Куртуа снова спас от гола. Что там было "системного" в игре? Прессинг - это признак какой-то "системности"? Нет. А то, что команда не знала, что делать с мячом и как вскрывать оборону соперника большую часть матчей, это тогда что? При Анчи мы 2-5 Атлетико год назад не сливали и автобусом на отбой с ними весь матч не стояли, как в 1/2 СК.
Куда же делась та сплоченность, когда обладатель золотого банана отбивал пятюню Хаби Алонсо? Или не сплоченность вовсе это была?
Вильяреал кстати очень не дурно порой выходил из под прессинга, но Реал заслужил победу
