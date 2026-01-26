Хорхе Вальдано: «Реал» был сплочен весь матч с «Вильярреалом» – при Алонсо такого не было. При Арбелоа игрокам комфортнее, они увереннее»
Бывший нападающий и тренер «Реала» Хорхе Вальдано выделил отличия в игре команды под руководством Альваро Арбелоа.
– Арбелоа отлично справляется с задачей повышения уверенности игроков.
Мотивация, которую команда продемонстрировала в матче против «Вильярреала» (2:0), была потрясающей. Футболисты были полностью сплочены на протяжении всей игры – с 1-й до 90-й минуты. Этого не было при Хаби Алонсо.
При Алонсо казалось, что футболисты в течение 20-25 минут выполняли установки тренера, а потом команда начинала разваливаться, отвлекаться. И в результате показывала плохую игру.
– У футболистов больше самоотдачи при Арбелоа?
– Игроки чувствуют себя комфортнее. Не знаю, что случилось с командой с Хаби Алонсо, но что-то произошло. Думаю, Арбелоа понимает, что случилось, и исправляет ситуацию, – сказал Хорхе Вальдано в эфире Deporte Plus+.
Хаби, Аморимы и прочие «системные» тренеры только в середняках будут хороши
сейчас у команды победная серия против нетоповых соперников. посмотрим на плей-офф ЛЧ и решающий весенний отрезок чемпионата, и потом уже станет яснее, пошло ли на пользу расставание с Хаби
А вообще забавно. Реал выигрывает у середняков - это не важно, пусть обыграет топов. МЮ обыгрывает топов - это не важно, пусть с середняками справится. Алонсо навалял и с теми, и с другими - отличный тренер, зря уволили, еще поплачут.
В Реале сегодня это не реально. Тут по составу единственная эффективная тактика -низкий блок и быстрые выбегания в контратаку через свободные зоны. А для прессинга на чужой половине, слишком много дорогих пар ног там для черновой работы. Это как ювелира ежедневно выгонять на субботник.
И вы, будучи болельщиком Реала, явно это знаете. Но при этом хз почему пытаетесь сейчас списать эти матчи на провал системности... Ужасная игра в этих матчах была такая же, как и игра при Анчи в прошлом сезоне.