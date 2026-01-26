Андрей Тихонов заявил, что не пользовался нейросетями в работе.

Бывший тренер «Енисея» Андрей Тихонов ответил на вопрос об использовании нейросетей в работе.

Ранее бывший заместитель генерального директора «Сочи » Андрей Орлов заявил , что возглавлявший команду Роберт Морено активно пользовался ChatGPT.

«Когда Морено определил, как построить выезд, они полетели в Хабаровск и победили. Лично я не использую нейросети в своей работе, потому что футбол – живая игра. Новые технологии нужно уметь внедрять.

Я ни разу не пробовал это делать. Если Морено внедрил и у него получилось, он молодец. Почему бы и нет? Если, например, Гвардиола скажет, что делает так? Если он скажет, что использует их, я задумаюсь», – сказал Тихонов.