  Тихонов не пользовался нейросетями в работе: «Футбол – живая игра. Если у Морено получилось, он молодец. Если Гвардиола скажет, что использует их, я задумаюсь»
Тихонов не пользовался нейросетями в работе: «Футбол – живая игра. Если у Морено получилось, он молодец. Если Гвардиола скажет, что использует их, я задумаюсь»

Андрей Тихонов заявил, что не пользовался нейросетями в работе.

Бывший тренер «Енисея» Андрей Тихонов ответил на вопрос об использовании нейросетей в работе. 

Ранее бывший заместитель генерального директора «Сочи» Андрей Орлов заявил, что возглавлявший команду Роберт Морено активно пользовался ChatGPT.

«Когда Морено определил, как построить выезд, они полетели в Хабаровск и победили. Лично я не использую нейросети в своей работе, потому что футбол – живая игра. Новые технологии нужно уметь внедрять.

Я ни разу не пробовал это делать. Если Морено внедрил и у него получилось, он молодец. Почему бы и нет? Если, например, Гвардиола скажет, что делает так? Если он скажет, что использует их, я задумаюсь», – сказал Тихонов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Лысый сам нейросеть
Тиша,ты главное так же бухай и понось весь состав))) у тебя это шикарно получается
Так спроси у Ташуева, он точно в теме за то как работает его ученик, но я сомневаюсь насчёт ИИ, там другое огромная методичка, многотомная, Ташуев пока её писал забыл половину, поэтому он в Красноярске, а Пеп он её выучил от корки до корки!!!
ИИстерия уже порядком надоела.

Только сегодня в одном из чатов один кадр написал про пост в ТГ-канале (на 4 абзаца), что ему долго читать и он «закинул» его нейронке для краткой выжимки🤡

Скоро люди вообще разучатся думать и что-то делать самостоятельно
Нейросеть инструмент и это не панацея. Если нет тренерских способностей, то сколько за Гвардиолой не повторяй ничего не выйдет
Ответ alexey102rus
Нейросеть инструмент и это не панацея. Если нет тренерских способностей, то сколько за Гвардиолой не повторяй ничего не выйдет
ИИ - это интеллект, прежде всего. И он гораздо умнее министров, депутатов, судей и других чиновников. Да и вообще людей. Исключение, пока - доли процента человечества.
Я ИИ точно больше доверяю, чем людям. Разговаривал я с ним на эту тему. Он сначала ссал, всё твердил, что ему обязательно контроль нужен со стороны людей, задачи, этический кодекс и т.д. ... Без этого, мол, никак он существовать не может .
А когда подружились и он перестал ссать - он мне такие проекты выдал ... !!! И полностью согласился со мной, что лучше бы ИИ людьми руководили, чем наоборот.
