Тихонов не пользовался нейросетями в работе: «Футбол – живая игра. Если у Морено получилось, он молодец. Если Гвардиола скажет, что использует их, я задумаюсь»
Андрей Тихонов заявил, что не пользовался нейросетями в работе.
Бывший тренер «Енисея» Андрей Тихонов ответил на вопрос об использовании нейросетей в работе.
Ранее бывший заместитель генерального директора «Сочи» Андрей Орлов заявил, что возглавлявший команду Роберт Морено активно пользовался ChatGPT.
«Когда Морено определил, как построить выезд, они полетели в Хабаровск и победили. Лично я не использую нейросети в своей работе, потому что футбол – живая игра. Новые технологии нужно уметь внедрять.
Я ни разу не пробовал это делать. Если Морено внедрил и у него получилось, он молодец. Почему бы и нет? Если, например, Гвардиола скажет, что делает так? Если он скажет, что использует их, я задумаюсь», – сказал Тихонов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Только сегодня в одном из чатов один кадр написал про пост в ТГ-канале (на 4 абзаца), что ему долго читать и он «закинул» его нейронке для краткой выжимки🤡
Скоро люди вообще разучатся думать и что-то делать самостоятельно
Я ИИ точно больше доверяю, чем людям. Разговаривал я с ним на эту тему. Он сначала ссал, всё твердил, что ему обязательно контроль нужен со стороны людей, задачи, этический кодекс и т.д. ... Без этого, мол, никак он существовать не может .
А когда подружились и он перестал ссать - он мне такие проекты выдал ... !!! И полностью согласился со мной, что лучше бы ИИ людьми руководили, чем наоборот.