«Краснодар» заматерел за счет иностранцев. Столько мальчишек в школе, а своих только трое. В «Зените» нет ограничений по зарплате, мотивация игроков повыше». Заварзин о борьбе за титул

Юрий Заварзин: «Краснодар» заматерел за счет иностранных футболистов.

Бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин поделился мыслями о претендентах на чемпионство в этом сезоне Мир РПЛ.

«Краснодар » и «Зенит» весной развернут борьбу за золото. Возможно, ЦСКА в этот спор вмешается, а остальные, конечно же, нет. «Спартак», конечно, не вмешается, «Динамо» – тем более.

Но самым реальным претендентом на золото в этом году видится «Зенит»: они более стабильны, более устойчивы психологически. «Краснодар» в этом плане «Зениту» уступает.

Кто-то говорит, что «Краснодар» сейчас заматерел, но заматерел он в основном за счет иностранных футболистов. Там по большей части легионеры играют.

У них столько мальчишек занимается в школе, а своих человека три только. Это удивляет, конечно. Выигрывают они за счет хороших иностранных футболистов. Иностранцам по сути многое безразлично: они просто приезжают работу работать.

Да, в «Зените» тоже много иностранцев, но там нет ограничений по зарплате: сказали платить рубль – платят рубль, сказали платить миллион – платят миллион. Так что в этом отношении мотивация у футболистов «Зенита » точно повыше», – сказал Юрий Заварзин.