  «Краснодар» заматерел за счет иностранцев. Столько мальчишек в школе, а своих только трое. В «Зените» нет ограничений по зарплате, мотивация игроков повыше». Заварзин о борьбе за титул
«Краснодар» заматерел за счет иностранцев. Столько мальчишек в школе, а своих только трое. В «Зените» нет ограничений по зарплате, мотивация игроков повыше». Заварзин о борьбе за титул

Юрий Заварзин: «Краснодар» заматерел за счет иностранных футболистов.

Бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин поделился мыслями о претендентах на чемпионство в этом сезоне Мир РПЛ.

«Краснодар» и «Зенит» весной развернут борьбу за золото. Возможно, ЦСКА в этот спор вмешается, а остальные, конечно же, нет. «Спартак», конечно, не вмешается, «Динамо» – тем более.

Но самым реальным претендентом на золото в этом году видится «Зенит»: они более стабильны, более устойчивы психологически. «Краснодар» в этом плане «Зениту» уступает.

Кто-то говорит, что «Краснодар» сейчас заматерел, но заматерел он в основном за счет иностранных футболистов. Там по большей части легионеры играют.

У них столько мальчишек занимается в школе, а своих человека три только. Это удивляет, конечно. Выигрывают они за счет хороших иностранных футболистов. Иностранцам по сути многое безразлично: они просто приезжают работу работать.

Да, в «Зените» тоже много иностранцев, но там нет ограничений по зарплате: сказали платить рубль – платят рубль, сказали платить миллион – платят миллион. Так что в этом отношении мотивация у футболистов «Зенита» точно повыше», – сказал Юрий Заварзин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Rusfootball
Юрий Заварзин
logoКраснодар
logoЗенит
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoДинамо Москва
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Покупают за свои бабки, академия содержится за свои бабки и делают со своими воспитанниками что хотят. В целом это ничья забота, это частный бизнес.
Ответ Алексей Софронов_1116242375
Покупают за свои бабки, академия содержится за свои бабки и делают со своими воспитанниками что хотят. В целом это ничья забота, это частный бизнес.
Это не претензия конкретно Краснодару, суть в проблеме перехода воспитанников из юношеского во взрослый футбол. В количественных показателях.
Газпром - Народное Достояние. По большому счёту Зенит содержит не Миллер, а простые акционеры, коих тысячи и тысячи - лифтёры, дворники, рабочие, служащие... Им бы дивидендов по паре сотен на акцию подкинуть, но Миллер считает, что Зенит и особливо бразилы должны быть в приоритете. Возьмёт Зенит очередной титул и какой-нибудь дедушка-акционер вздохнёт и скажет: "Да Бог с ними этими пару сотнями, главное, чтобы Зенит был чемпионом на акционерские деньги, а это главное".
А сколько воспитанников играет в Спартаке? Вроде бы тоже 3. Абсолютный паритет с Краснодаром, только вот Спартак не заматерел.
Ну да, мы поняли, значит Краснодар заматерел за счет легионеров, но им пофиг, они за бабки рубятся, в этом плане Зенит более психологически устойчив, поскольку их легионеры получают столько сколько хотят. Хочешь рубль, хочешь миллион. Наконец-то раскрыт тайный смысл фразы Мостового, что "Тренер ничего не решает"
Заматерел и заматерился благим матом на судей)))
А зенит за счёт русских топит. 😁😁😁😁За бесплатный паспорт который раздают.
"Но самым реальным претендентом на золото в этом году видится «Зенит»: они более стабильны, более устойчивы психологически."
Ну а как не быть более устойчивыми - у кого ещё было 2 раза по 100 лет
Про мотивацию у легионеров в Зените хорошо видно на примере Вендела. Да и российский паспорт не гарант высокой мотивации даже в играх за родной клуб - вспомним краснодарского Игнатьева.
Не в паспорте дело. А в человеке
Краснодар чемпион России
