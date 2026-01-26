«Лацио» арендует Мальдини за 1 млн евро у «Аталанты» с опцией выкупа за 13-14 млн. Это шестой клуб 24-летнего Даниэля
Даниэль Мальдини перейдет в «Лацио» из «Аталанты».
«Лацио» возьмет в аренду атакующего полузащитника Даниэля Мальдини у «Аталанты».
Римляне близки к заключению сделки, по которой заплатят миллион евро за аренду футболиста, а сумма выкупа может составит 13-14 миллионов евро.
При определенных условиях эта опция может стать обязательной.
В этом сезоне Мальдини провел 9 матчей в Серии А и не отметился результативными действиями. Это будет шестой клуб в карьере 24-летнего игрока. Он в четвертый раз отправляется в аренду.
Сын Паоло Мальдини также играл за «Милан», «Специю», «Эмполи» и «Монцу».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
Паоло который всю жизнь был в одной команде,в …. шоке)
Ну если бы его сын тянул бы основу, то тоже был бы всю карьеру. А так, играть хочет пацан
Это да
Тянут, т.к. есть связи у агента
Превратился в какого-то кочевника. Нужна лига попроще.
В Монце он хорошо смотрелся. Просто ему не надо идти в клубы с задачами, там он не тянет. Пусть сидит в условном Дженоа, там ему нормально будет
По рукам пошёл :) Тот случай, когда на дите гения природа отдохнула )
Было бы очень странно, если бы каой-то из сыновей Паоло превзошел бы отца. Это нереально. Все же один из лучших игроков в истории.
Его максимум это аутсайдер Серии А, если бы не фамилия сидел где-нибудь в Пизе или Лечче.
Нужно было попробовать в середнике сначала закрепиться а он сразу в Аталанту ... не потянул ... надеюсь еще вернется в топ клубы Италии
