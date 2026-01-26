«Лацио» арендует Мальдини за 1 млн евро у «Аталанты» с опцией выкупа за 13-14 млн. Это шестой клуб 24-летнего Даниэля

Даниэль Мальдини перейдет в «Лацио» из «Аталанты».

«Лацио » возьмет в аренду атакующего полузащитника Даниэля Мальдини у «Аталанты».

Римляне близки к заключению сделки, по которой заплатят миллион евро за аренду футболиста, а сумма выкупа может составит 13-14 миллионов евро.

При определенных условиях эта опция может стать обязательной.

В этом сезоне Мальдини провел 9 матчей в Серии А и не отметился результативными действиями. Это будет шестой клуб в карьере 24-летнего игрока. Он в четвертый раз отправляется в аренду.

Сын Паоло Мальдини также играл за «Милан», «Специю», «Эмполи» и «Монцу».