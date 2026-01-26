Галактионов про Батракова и Глушенкова: «Они разные по ментальности, но очень талантливые игроки, которые делают разницу. Кому-то не надо ничего говорить, с кем-то надо больше разговаривать»

Михаил Галактионов сравнил Глушенкова и Батракова.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сравнил Максима Глушенкова и Алексея Батракова .

– Глушенков и Батраков – кому больше дано от природы?

– Безусловно, Максу.

Это заслуга команды и, наверное, нашего штаба, что на протяжении двух последних сезонов одни из лучших игроков России – это игроки «Локомотива ». На тот момент это был Глушенков, сегодня Алексей Батраков.

Максим – суперталантливый футболист, личность со своим мнением, взглядами. Они разные по ментальности, по голове, по степени управления игрой. Но очень талантливые футболисты, которые делают разницу в своих командах. Кому-то не надо ничего говорить, с кем-то надо больше разговаривать, чуть жестче, чуть спокойнее. Как на ниточках надо играть, чувствовать импульс игрока. Иногда надо просто мягко или жестко посмотреть в глазки друг другу.

– Это все про Глушенкова, а с Батраковым проще? Или это зависит от ситуации?

– Алексею не надо объяснять несколько раз, он все прекрасно понимает. Максим – нестандартная личность во всем. Он может взять на себя эпизод, может обыграть хитро, ему абсолютно по барабану, что происходит. У него есть внутреннее понимание ситуации. Необходимо его убедить и направить.

Были ситуации разного характера внутри коллектива, когда приходилось доносить свою позицию для того, чтобы он понял и был вовлечен в общекомандные действия и перестроения. Но главное, что до сих пор мы можем очень тепло обняться, – сказал Галактионов в эфире «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!».