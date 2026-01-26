  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Галактионов про Батракова и Глушенкова: «Они разные по ментальности, но очень талантливые игроки, которые делают разницу. Кому-то не надо ничего говорить, с кем-то надо больше разговаривать»
7

Галактионов про Батракова и Глушенкова: «Они разные по ментальности, но очень талантливые игроки, которые делают разницу. Кому-то не надо ничего говорить, с кем-то надо больше разговаривать»

Михаил Галактионов сравнил Глушенкова и Батракова.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сравнил Максима Глушенкова и Алексея Батракова.

– Глушенков и Батраков – кому больше дано от природы?

– Безусловно, Максу.

Это заслуга команды и, наверное, нашего штаба, что на протяжении двух последних сезонов одни из лучших игроков России – это игроки «Локомотива». На тот момент это был Глушенков, сегодня Алексей Батраков.

Максим – суперталантливый футболист, личность со своим мнением, взглядами. Они разные по ментальности, по голове, по степени управления игрой. Но очень талантливые футболисты, которые делают разницу в своих командах. Кому-то не надо ничего говорить, с кем-то надо больше разговаривать, чуть жестче, чуть спокойнее. Как на ниточках надо играть, чувствовать импульс игрока. Иногда надо просто мягко или жестко посмотреть в глазки друг другу.

– Это все про Глушенкова, а с Батраковым проще? Или это зависит от ситуации?

– Алексею не надо объяснять несколько раз, он все прекрасно понимает. Максим – нестандартная личность во всем. Он может взять на себя эпизод, может обыграть хитро, ему абсолютно по барабану, что происходит. У него есть внутреннее понимание ситуации. Необходимо его убедить и направить.

Были ситуации разного характера внутри коллектива, когда приходилось доносить свою позицию для того, чтобы он понял и был вовлечен в общекомандные действия и перестроения. Но главное, что до сих пор мы можем очень тепло обняться, – сказал Галактионов в эфире «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Кто выиграет Лигу чемпионов?25608 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Глушенков
logoАлексей Батраков
logoЛокомотив
logoМихаил Галактионов
Это футбол, брат!
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Галактионов говорит со своими игроками, понимает их, находит нужные слова. Поэтому у него они развиваются, особенно молодые. В этом он продолжатель семинских традиций, где Локомотив - это семья.
В футболе всё давно придумано) в том числе и то, что тренер должен быть психологом, о чем недавно говорил Аршавин
Вот теперь споры притихнут, кто из них более достоин, талантлив и.т.п. Галактионову - стоит поверить, хотя бы потому, что он работал с обоими, и при нём есть прогресс без привлечения дорогих легионеров.
Вместе бы они навели шороху...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
9 минут назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
52 минуты назад
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46
Эндрик о ЧМ-2026: «Конечно, я мечтаю туда попасть и помочь Бразилии победить. Я приехал в «Лион», чтобы играть, тогда придет и остальное»
вчера, 21:45