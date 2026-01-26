В «Балтике» штрафуют на 100 евро за лишний килограмм, заявил Талалаев: «Не хотим отбирать деньги. Хотим, чтобы была культура поведенческая и питания»

В «Балтике» штрафуют на 100 евро за лишний килограмм.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о штрафе в клубе за лишний вес.

– Какой у вас вес сейчас? Насколько он далек от оптимального – на сколько бы оштрафовали футболиста за лишние кило?

– Нормальный вес – 99,5 кг. За отдых и новогодние праздники добавил 4 килограмма – сейчас буду убирать. То есть штраф составил бы 400 евро, потому что каждый лишний килограмм – 100 евро. Скромно.

Мы не хотим отбирать деньги. Хотим, чтобы была культура поведенческая и питания. Нужно понимать, что, во-первых, лишний вес не надо набирать, и, во-вторых, от него надо максимально быстро избавиться.

Те, кто с нами работает давно, требования знает. У нас не бывает втягивающих тренировок на сборах, работа начинается сразу.

У команды была программа тренировок, которые должны быть сделаны за 19 дней в отпуске – сила, выносливость и немножко работы для изменения направления, чтобы приготовить суставно-связочный аппарат к той работе, которую будем делать сразу на траве в Турции.

Мы в Турцию едем для того, чтобы играть в футбол. Побегать мы и в Москве могли бы, – сказал Андрей Талалаев .