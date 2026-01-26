  • Спортс
В «Балтике» штрафуют на 100 евро за лишний килограмм, заявил Талалаев: «Не хотим отбирать деньги. Хотим, чтобы была культура поведенческая и питания»

В «Балтике» штрафуют на 100 евро за лишний килограмм.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о штрафе в клубе за лишний вес.

– Какой у вас вес сейчас? Насколько он далек от оптимального – на сколько бы оштрафовали футболиста за лишние кило?

– Нормальный вес – 99,5 кг. За отдых и новогодние праздники добавил 4 килограмма – сейчас буду убирать. То есть штраф составил бы 400 евро, потому что каждый лишний килограмм – 100 евро. Скромно.

Мы не хотим отбирать деньги. Хотим, чтобы была культура поведенческая и питания. Нужно понимать, что, во-первых, лишний вес не надо набирать, и, во-вторых, от него надо максимально быстро избавиться.

Те, кто с нами работает давно, требования знает. У нас не бывает втягивающих тренировок на сборах, работа начинается сразу.

У команды была программа тренировок, которые должны быть сделаны за 19 дней в отпуске – сила, выносливость и немножко работы для изменения направления, чтобы приготовить суставно-связочный аппарат к той работе, которую будем делать сразу на траве в Турции.

Мы в Турцию едем для того, чтобы играть в футбол. Побегать мы и в Москве могли бы, – сказал Андрей Талалаев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
В Динамо игроки уже давно слили бы этого Талалаева, как Карпина, надумал вес контролировать, надо же!
Ничего так он скромно себе планку нормального веса нарисовал).
Ну и цены у вас однако...
Жирного на ворота! )))
Из лишнего веса, который привозят игроки с отпуска, можно ещё одного целого игрока слепить!
За килограммы уже никто давно не штрафует,балбес! Штрафуют за процент жировой прослойки! Тала ты живешь еще в 90-х
Если убирать вес и добавлять в тренировки силу,выносливость ,скоростные беговые упражнения можно сдохнуть,но грамотно построив медицинскую фармакологическую программу восстановления и употребление в пищу добавок,трехразовые в день уколы с "правильным содержимым" в шприцах немецкого и американского производства лекарств можно Балтике опередить Зенит
нормальные расценки...
Этот мужчина, оказывается, действительно мужчина.

Сотку весить и быть в целом в форме для своих лет — это тоже не каждому дано. Наверняка у такого дяди очень тяжёлая рука. Знаем, мы таких видели в зале, вроде ничего из себя не представляют, а руки — кувалды. Вот стоит один раз точно попасть, и челюсть буквально может сломаться.

Поэтому его там в этой Балтике и опасаются. С этим демоном лучше не связываться и не вызывать в нём Люцифера. А ведь он где-то даже на него похож, особенно когда в гневе. Трудно даже его с кем-то сравнить из современных русских тренеров. Похоже, он один такой...
Вендел мог бы себе позволить 7тонн лишнего веса.
