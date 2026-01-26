29

«ПСЖ» заплатит «Барсе» 8 млн евро за Дро – больше отступных

Названа сумма трансфера Дро Фернандеса.

Стало известно, сколько «ПСЖ» заплатит «Барселоне» за Дро Фернандеса.

По информации Фабрицио Романо, трансфер 18-летнего полузащитника обойдется парижанам в 8 миллионов евро. Футболист пройдет медосмотр сегодня. 

Ранее сообщалось, что сумма отступных, указанная в контракте игрока, составляет 6 млн евро, но «ПСЖ» выплатит более высокую сумму, чтобы не портить отношения с каталонцами.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Пойду заплачу за батон двойную цену, чтоб не портить отношения с булочной)
Ответ Дмитрий Ермолаев
Пойду заплачу за батон двойную цену, чтоб не портить отношения с булочной)
Да ты меценат!)
Отдали за Дро чисто символическую сумму)
Кто это вообще такой.
Ответ kokorin91
Кто это вообще такой.
Чтобы лавка не пустела.
Ответ kokorin91
Кто это вообще такой.
Какой то филиппинец
какая вообще разница, куда и за сколько ушёл какой-то филлипинец?
в лучшем случае повторит путь Хави Симмонса, а в худшем (что гораздо более вероятно) - Арнау Тенаса :))
Энрике редко ошибается в игроках, посмотрим.
Ответ Кино Музыка
Энрике редко ошибается в игроках, посмотрим.
Редко? Коло муани 95, угарте 60, на счет рамуша и забарного пока не буду в подобном ключе, потому что рано, а так еще люка так себе вышел. В барсе были арда Туран и Андрэ Гомеш, алькасер, вермален…
Ответ Zakir Velilhanov
Редко? Коло муани 95, угарте 60, на счет рамуша и забарного пока не буду в подобном ключе, потому что рано, а так еще люка так себе вышел. В барсе были арда Туран и Андрэ Гомеш, алькасер, вермален…
Муани, вроде, не креатура Энрике, а Угарте - 100% не дело Энрике. Да и Рамуш, вроде, тоже не касался Луиса.
в псж шансов играть в основе еще меньше
Эксперты, как игрок? Потеря или пока что не более чем "подающий надежды", коих и раньше было много?
Ответ Dmitry Orlov
Эксперты, как игрок? Потеря или пока что не более чем "подающий надежды", коих и раньше было много?
Потенциал был. Ему надо было развиваваться в середнике сегунды и вернутся в Барсу, исполнив мечту, как это сделает Пабло Торе. В итоге очередной Мариба, погнавшись за лёгкими деньгами.
Ответ Budabuda
Потенциал был. Ему надо было развиваваться в середнике сегунды и вернутся в Барсу, исполнив мечту, как это сделает Пабло Торе. В итоге очередной Мариба, погнавшись за лёгкими деньгами.
Уже знаешь его итог в 18 лет?)
