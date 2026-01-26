«ПСЖ» заплатит «Барсе» 8 млн евро за Дро – больше отступных

Названа сумма трансфера Дро Фернандеса.

Стало известно, сколько «ПСЖ» заплатит «Барселоне» за Дро Фернандеса .

По информации Фабрицио Романо, трансфер 18-летнего полузащитника обойдется парижанам в 8 миллионов евро. Футболист пройдет медосмотр сегодня.

Ранее сообщалось , что сумма отступных, указанная в контракте игрока, составляет 6 млн евро, но «ПСЖ » выплатит более высокую сумму, чтобы не портить отношения с каталонцами.