«ПСЖ» заплатит «Барсе» 8 млн евро за Дро – больше отступных
Названа сумма трансфера Дро Фернандеса.
Стало известно, сколько «ПСЖ» заплатит «Барселоне» за Дро Фернандеса.
По информации Фабрицио Романо, трансфер 18-летнего полузащитника обойдется парижанам в 8 миллионов евро. Футболист пройдет медосмотр сегодня.
Ранее сообщалось, что сумма отступных, указанная в контракте игрока, составляет 6 млн евро, но «ПСЖ» выплатит более высокую сумму, чтобы не портить отношения с каталонцами.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
в лучшем случае повторит путь Хави Симмонса, а в худшем (что гораздо более вероятно) - Арнау Тенаса :))