Отступные Сауся по контракту со «Спартаком» – 30 млн евро для российских клубов и 20 млн для европейских (Иван Карпов)

Отступные Владислава Сауся в «Спартаке» составят 20-30 млн евро.

«Спартак » пропишет пункт об отступных в контракте Владислава Сауся .

Ранее стало известно , что московский клуб согласовал трансфер полузащитника «Балтики» за 350 миллионов рублей и подпишет с ним соглашение до 2030 года.

По информации инсайдера Ивана Карпова, в контракте игрока будет указана сумма отступных: 20 миллионов евро для европейских клубов и 30 млн для команд из России.