Отступные Сауся по контракту со «Спартаком» – 30 млн евро для российских клубов и 20 млн для европейских (Иван Карпов)
Отступные Владислава Сауся в «Спартаке» составят 20-30 млн евро.
«Спартак» пропишет пункт об отступных в контракте Владислава Сауся.
Ранее стало известно, что московский клуб согласовал трансфер полузащитника «Балтики» за 350 миллионов рублей и подпишет с ним соглашение до 2030 года.
По информации инсайдера Ивана Карпова, в контракте игрока будет указана сумма отступных: 20 миллионов евро для европейских клубов и 30 млн для команд из России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
20 млн для зарубежных
0 млн с полной выплатой неустойки для Спартака
У него спрашивают:
- Почём лом?
- Тыща долларов.
- Почему так дорого? Он что - золотой?
- Да нет. Просто деньги очень нужны
Как там с ростом в огне конкуренции, выросли суперзвёзды уже?