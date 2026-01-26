  • Спортс
Отступные Сауся по контракту со «Спартаком» – 30 млн евро для российских клубов и 20 млн для европейских (Иван Карпов)

Отступные Владислава Сауся в «Спартаке» составят 20-30 млн евро.

«Спартак» пропишет пункт об отступных в контракте Владислава Сауся

Ранее стало известно, что московский клуб согласовал трансфер полузащитника «Балтики» за 350 миллионов рублей и подпишет с ним соглашение до 2030 года. 

По информации инсайдера Ивана Карпова, в контракте игрока будет указана сумма отступных: 20 миллионов евро для европейских клубов и 30 млн для команд из России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Это не отступные, это отпугные)
Ответ Severfan
Это не отступные, это отпугные)
Для доморощенного клуба с берегов Невы это не проблема )
Ответ Всё знаю
Для доморощенного клуба с берегов Невы это не проблема )
Для них это - выхлопные
Выглядит забавно, учитывая, что в последнее время из Спартака игроки уезжают задаром
Ответ funnynerd21
Выглядит забавно, учитывая, что в последнее время из Спартака игроки уезжают задаром
30 млн для российских
20 млн для зарубежных
0 млн с полной выплатой неустойки для Спартака
Сначала замаринуют на лавке, потом придёт новый тренер которому он не нужен и отправят по арендам, а потом бесплатно уйдет. Как будто мы не знаем))
Ответ Азамат Гайсаров
Сначала замаринуют на лавке, потом придёт новый тренер которому он не нужен и отправят по арендам, а потом бесплатно уйдет. Как будто мы не знаем))
его начинали покупать до того как Карседо назначили, откуда уверенность что Саусь нужен нынешнему тренеру?
Ответ Азамат Гайсаров
Сначала замаринуют на лавке, потом придёт новый тренер которому он не нужен и отправят по арендам, а потом бесплатно уйдет. Как будто мы не знаем))
Всё идёт к тому, что ситуация с лимитом сильно усложняется, а значит не всё так однозначно.
Смешные деньги для АПЛ, очевидно, что уедет через годик
Ответ dudufufu
Смешные деньги для АПЛ, очевидно, что уедет через годик
Комментарий скрыт
Ответ dudufufu
Смешные деньги для АПЛ, очевидно, что уедет через годик
Апл не покупает игроков из России по понятным причинам. Да и никто не заплатит 20 лямов за игрока из изолированного чемпионата
Стоит мужик на рынке и продаёт лом.
У него спрашивают:
- Почём лом?
- Тыща долларов.
- Почему так дорого? Он что - золотой?
- Да нет. Просто деньги очень нужны
Лимит – это не про иностранцев. Лимит – это про систему, которая поощряет застой под лозунгами «патриотизма» и «развития молодых». Настоящий рост рождается в огне конкуренции, а не в теплице «лимитов» и цены на эти дарования от природы будут расти .
Ответ профессор Лебединский
Лимит – это не про иностранцев. Лимит – это про систему, которая поощряет застой под лозунгами «патриотизма» и «развития молодых». Настоящий рост рождается в огне конкуренции, а не в теплице «лимитов» и цены на эти дарования от природы будут расти .
В чемпионате Кипра нет никакого лимита.
Как там с ростом в огне конкуренции, выросли суперзвёзды уже?
Ответ Vir_Cotto
В чемпионате Кипра нет никакого лимита. Как там с ростом в огне конкуренции, выросли суперзвёзды уже?
Ты сравнил больное со здоровым и не заметил этого . Кипр без лимитов = застой и низкий уровень. Англия/Германия с их системами развития = топ-лиги мира. Твой аргумент против лимитов разбивается о выбранный тобой же пример.
25 млн.за 1 кг отборного балтийского Сауся для почетных европейцев и 38млн.рублей для российских господ.
Зиньковский и пр. будущие Месси и Роналду - у вас пополнение
Не продешевили? Летом его заберет Алонсо в Ливерпуль, будете локти кусать, что такие маленькие отступные прописали.
Ответ Arthur Nowack
Не продешевили? Летом его заберет Алонсо в Ливерпуль, будете локти кусать, что такие маленькие отступные прописали.
Ливерпуль Сауся - звучит!
