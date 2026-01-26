«Угловые – ваша единственная надежда. Будь скромнее, малыш». Амад – болельщику «Арсенала» после победы «МЮ»
Амад Диалло высмеял болельщика «Арсенала».
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло высмеял болельщика «Арсенала» в социальной сети после победы в матче АПЛ (3:2).
До игры пользователь, поддерживающий «канониров», написал пост, в котором заявил, что лондонцы победят со счетом 4:0.
После матча Диалло отреагировал на публикацию, выложив картинку со счетом матча, и написав: «Наслаждайся, малыш».
Футболисту ответили: «Обсудим в конце сезона, не пиши мне больше». Диалло добавил: «Ваша единственная надежда – угловые. Будь скромнее, малыш».
«МЮ» Кэррика взял 2-й топ-матч подряд. Как убрали «Арсенал»: разбор Лукомского и Палагина
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Амада Диалло
Найс троллинг.
МЮ забил 11 голов со стандартов в АЛР. 27% соответственно.
Учитывая, очень близкие цифры друг к другу, возникает вопрос — кого потроллил четвертьфиналист Кубка Африки Амад Диалло?
Собственно ждем интервью этого сабжа после очередных Фулхэмов и Бернли.
Несмотря на прекрасные текущие результаты (первое место в АПЛ и ЛЧ одновременно), лично меня сама игра Арсенала не впечатляет. Берут сумасшедшей физикой, прессингом (все игроки 90 минут носятся по полю как угорелые) и отработанными до поразительного автоматизма стандартами.
Мысли в игре не так много, как хотелось бы. Тактического разнообразия почти нет.
Надеюсь, что и в АПЛ тот же Сити при своих нескончаемых проблемах навяжет пушкарям конкуренцию в концовке сезона. Что касается ЛЧ, то там всё только начинается.