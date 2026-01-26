  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Угловые – ваша единственная надежда. Будь скромнее, малыш». Амад – болельщику «Арсенала» после победы «МЮ»
103

«Угловые – ваша единственная надежда. Будь скромнее, малыш». Амад – болельщику «Арсенала» после победы «МЮ»

Амад Диалло высмеял болельщика «Арсенала».

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло высмеял болельщика «Арсенала» в социальной сети после победы в матче АПЛ (3:2).

До игры пользователь, поддерживающий «канониров», написал пост, в котором заявил, что лондонцы победят со счетом 4:0.

После матча Диалло отреагировал на публикацию, выложив картинку со счетом матча, и написав: «Наслаждайся, малыш».

Футболисту ответили: «Обсудим в конце сезона, не пиши мне больше». Диалло добавил: «Ваша единственная надежда – угловые. Будь скромнее, малыш».

«МЮ» Кэррика взял 2-й топ-матч подряд. Как убрали «Арсенал»: разбор Лукомского и Палагина

Кто выиграет Лигу чемпионов?25607 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Амада Диалло
logoАмад Диалло
logoАрсенал
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
болельщики
103 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
😂😂

Найс троллинг.
Ответ dmx9g6sk4p
😂😂 Найс троллинг.
Арсенал забил 13 голов со стандартов в АПЛ. 31% от всех голов.
МЮ забил 11 голов со стандартов в АЛР. 27% соответственно.

Учитывая, очень близкие цифры друг к другу, возникает вопрос — кого потроллил четвертьфиналист Кубка Африки Амад Диалло?
Ответ Van-der-Muravei
Арсенал забил 13 голов со стандартов в АПЛ. 31% от всех голов. МЮ забил 11 голов со стандартов в АЛР. 27% соответственно. Учитывая, очень близкие цифры друг к другу, возникает вопрос — кого потроллил четвертьфиналист Кубка Африки Амад Диалло?
МЮ забивали со штрафных, а не только лишь угловых. Кроме того, они никогда не запинывают вратаря соперника локтями и коленями, навалившись всей гурьбой на него в его же владениях, то есть штрафной площадке. Самое смешное — то, как игроки арсенала вчера собирались и совещались перед угловыми о том, как будут разыгрывать, будто бы у них там был какой-то широкий спектр тактических уловок, возможностей и действий))))
Ну все правильно сказал. Арсенал кучу очков набрал благодаря стандартам. Если бы не они, то не было бы никакого отрыва от цистерны и АВ
Ответ Котятки
Ну все правильно сказал. Арсенал кучу очков набрал благодаря стандартам. Если бы не они, то не было бы никакого отрыва от цистерны и АВ
Комментарий скрыт
Ответ S. A.
Комментарий скрыт
А кто говорит, что это недостаток? Просто факт, без стандартов Арсенал не был бы так высоко
Каким недалёким нужно быть, чтобы будучи проф спортсменом наивысшего уровня отвечать на всякие посты случайных людей из интернета.
Ответ dontpanic19
Каким недалёким нужно быть, чтобы будучи проф спортсменом наивысшего уровня отвечать на всякие посты случайных людей из интернета.
Сегодня это скорее норма чем аномалия, увы.
Ответ dontpanic19
Каким недалёким нужно быть, чтобы будучи проф спортсменом наивысшего уровня отвечать на всякие посты случайных людей из интернета.
а чем проф спортсмены наивысшего уровня отличаются от обычных людей?
А этот Амаду знает,что МЮ второй после арсенала по забитым мячам со стандартных положений?😄
Ответ Aarfxv Cc
А этот Амаду знает,что МЮ второй после арсенала по забитым мячам со стандартных положений?😄
они тоже в чужой штрафной локтями танцуют?
Ответ *MVP*
они тоже в чужой штрафной локтями танцуют?
Присмотрись внимательно, когда смотришь футбол, особенно английский,что делают защитники в штрафной на угловых, и, если арсенал так грубо играет на угловых, то почему ВАР вмешается очень очень редко, буквально 3-4 раза за 2 сезона? может ответ кроется в том,что вы не до конца знаете правила футбола?
Так-то Манчестер Юнайтед таким образом финал ЛЧ в 1999 году выиграл. Два угловых в концовке -- две единственные надежды. Поэтому, не все так однозначно)
Ответ Schmelle
Так-то Манчестер Юнайтед таким образом финал ЛЧ в 1999 году выиграл. Два угловых в концовке -- две единственные надежды. Поэтому, не все так однозначно)
Комментарий скрыт
Ответ Aarfxv Cc
Комментарий скрыт
Да пускай рассказывают, мне не жалко.
Неплохое такое напоминание, почему не любят МЮ. Только-только выбрались из огромной дыры, не факт, то еще не успеют залезть туда же обратно, и начали глумиться над лидерами АПЛ и ЛЧ.

Собственно ждем интервью этого сабжа после очередных Фулхэмов и Бернли.
Ответ Дмитрий Воронцов
Неплохое такое напоминание, почему не любят МЮ. Только-только выбрались из огромной дыры, не факт, то еще не успеют залезть туда же обратно, и начали глумиться над лидерами АПЛ и ЛЧ. Собственно ждем интервью этого сабжа после очередных Фулхэмов и Бернли.
И? Фаны Арсенала как только не глумились перед матчем, а теперь вдруг в обиженку ударились
Ответ Дмитрий Воронцов
Неплохое такое напоминание, почему не любят МЮ. Только-только выбрались из огромной дыры, не факт, то еще не успеют залезть туда же обратно, и начали глумиться над лидерами АПЛ и ЛЧ. Собственно ждем интервью этого сабжа после очередных Фулхэмов и Бернли.
Какие же вы хейтеры смешные 🤣сходи перечитай что местные арсенальские до матча несли, умник 🤣
Стандарты и штрафные база Арсенала
Ответ хихидог
Стандарты и штрафные база Арсенала
штрафные это тоже стандарты)
началось утро в колхозе...
Лично я в этой дискуссии на стороне Амада.
Несмотря на прекрасные текущие результаты (первое место в АПЛ и ЛЧ одновременно), лично меня сама игра Арсенала не впечатляет. Берут сумасшедшей физикой, прессингом (все игроки 90 минут носятся по полю как угорелые) и отработанными до поразительного автоматизма стандартами.
Мысли в игре не так много, как хотелось бы. Тактического разнообразия почти нет.
Надеюсь, что и в АПЛ тот же Сити при своих нескончаемых проблемах навяжет пушкарям конкуренцию в концовке сезона. Что касается ЛЧ, то там всё только начинается.
Ответ bel01
Лично я в этой дискуссии на стороне Амада. Несмотря на прекрасные текущие результаты (первое место в АПЛ и ЛЧ одновременно), лично меня сама игра Арсенала не впечатляет. Берут сумасшедшей физикой, прессингом (все игроки 90 минут носятся по полю как угорелые) и отработанными до поразительного автоматизма стандартами. Мысли в игре не так много, как хотелось бы. Тактического разнообразия почти нет. Надеюсь, что и в АПЛ тот же Сити при своих нескончаемых проблемах навяжет пушкарям конкуренцию в концовке сезона. Что касается ЛЧ, то там всё только начинается.
Чем тебе игра с Баварией, например,не тактическое разнообразие? первый тайм одна команда,на второй вышла другая с другой тактикой, в большинстве матчей арсеналу не нужно это разнообразие т.к они контролируют игру и ведут в счёте, вчера просто был вечер МЮ , никакой оглушительной победы как над Сити не было,не знаю за счёт чего у болел мю такая эйфория в комментариях
Ответ bel01
Лично я в этой дискуссии на стороне Амада. Несмотря на прекрасные текущие результаты (первое место в АПЛ и ЛЧ одновременно), лично меня сама игра Арсенала не впечатляет. Берут сумасшедшей физикой, прессингом (все игроки 90 минут носятся по полю как угорелые) и отработанными до поразительного автоматизма стандартами. Мысли в игре не так много, как хотелось бы. Тактического разнообразия почти нет. Надеюсь, что и в АПЛ тот же Сити при своих нескончаемых проблемах навяжет пушкарям конкуренцию в концовке сезона. Что касается ЛЧ, то там всё только начинается.
а как вскрывать оборону соперников, если там двухэтажный автобус ставят
Выиграли 2 матча и раскудахтались, еще одна победа и будут за чемпионство биться ?
Ответ Hrachya Gyulumyan
Выиграли 2 матча и раскудахтались, еще одна победа и будут за чемпионство биться ?
За квадрупл сразу , хоть и вылетели везде 🙂‍↕️а в лч даже не учавствовать )
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
8 минут назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
51 минуту назад
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46
Эндрик о ЧМ-2026: «Конечно, я мечтаю туда попасть и помочь Бразилии победить. Я приехал в «Лион», чтобы играть, тогда придет и остальное»
вчера, 21:45