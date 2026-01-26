«Угловые – ваша единственная надежда. Будь скромнее, малыш». Амад – болельщику «Арсенала» после победы «МЮ»

Амад Диалло высмеял болельщика «Арсенала».

Полузащитник «Манчестер Юнайтед » Амад Диалло высмеял болельщика «Арсенала » в социальной сети после победы в матче АПЛ (3:2).

До игры пользователь, поддерживающий «канониров», написал пост, в котором заявил, что лондонцы победят со счетом 4:0.

После матча Диалло отреагировал на публикацию, выложив картинку со счетом матча, и написав: «Наслаждайся, малыш».

Футболисту ответили: «Обсудим в конце сезона, не пиши мне больше». Диалло добавил: «Ваша единственная надежда – угловые. Будь скромнее, малыш».

«МЮ» Кэррика взял 2-й топ-матч подряд. Как убрали «Арсенал»: разбор Лукомского и Палагина