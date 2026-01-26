  • Спортс
  • Дзюба о том, считает ли себя лучшим футболистом РПЛ: «Мало кто со мной сравнится из нападающих. Забиваю неплохо, даю очень много ассистов. Я точно внес вклад»
22

Дзюба о том, считает ли себя лучшим футболистом РПЛ: «Мало кто со мной сравнится из нападающих. Забиваю неплохо, даю очень много ассистов. Я точно внес вклад»

Артем Дзюба ответил, считает ли себя лучшим футболистом РПЛ.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос о том, считает ли себя лучшим футболистом РПЛ.

«Не мне решать, но я точно внес определенный вклад.

Есть вещи, где какие-то нападающие лучше меня были, но если взять в совокупности по пользе команде и по голам, то, наверное, мало кто со мной сравнится.

Мало того, что я забиваю довольно неплохо для России, я еще даю очень много ассистов. Думаю, вряд ли кто-то из нападающих может похвастаться этим», – заявил Артем Дзюба.

Дзюба забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 16 матчах текущего сезона Мир РПЛ. Он лучший бомбардир в истории российского футбола.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
РИА Новости
Подрастает достойная смена Александру Ивановичу Тихонову. Тот помасштабнее, но, думаю, игрочишка не будет уступать ему по масштабам высказываний )
Ответ Pelerin
Подрастает достойная смена Александру Ивановичу Тихонову. Тот помасштабнее, но, думаю, игрочишка не будет уступать ему по масштабам высказываний )
Смена скорее Мостовому, если уже и не обошел его. Из ныне действующих впереди с большим отрывом по трепотне.
Как низко пал уровень чемпионата, что даже такие престарелые пешеходы забивают голы.
Ответ bomzerub
Как низко пал уровень чемпионата, что даже такие престарелые пешеходы забивают голы.
Так он всегда был пешеходом и всегда забивал голы, при любом уровне чемпионата.
Ответ bomzerub
Как низко пал уровень чемпионата, что даже такие престарелые пешеходы забивают голы.
Такие нападающие были всегда и каждый из них был хуже Артема по карьере, так что Дзюба забивал и отдавал бы в любом сезоне РПЛ - 100%.
Лучший форвард РПЛ - громко сказано. Из Российских напов последнего десятилетия - возможно да, но в РПЛ ещё и иностранцы играли и играют, некоторые из них на голову выше Артемки.
"Забиваю довольно неплохо для России, но еще даю очень много ассистов"

Другими словами - вот форвард, вот настоящий форвард
Вот Артёмка какой у нас - всё сам да сам. И сам себя похвалит, и сам себя приголубит, ай, молодца...
В Турции ты показал уровень лучшего)))
Вот обычный пешеход, считает себя лучшим, значит какой у нас уровень чемпионата? Делайте выводы.
Ответ Владимир Сальников_1116961104
Вот обычный пешеход, считает себя лучшим, значит какой у нас уровень чемпионата? Делайте выводы.
Он и есть лучший бомбардир в истории российского футбола.
Ответ повелитель
Он и есть лучший бомбардир в истории российского футбола.
Который побоялся попробовать свои силы в АПЛ
Если бы не заграничный вояж Кержакова-сколько было бы голов в РПЛ у него??
Не только лишь все хуже Дзюбы....
