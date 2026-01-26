Дзюба о том, считает ли себя лучшим футболистом РПЛ: «Мало кто со мной сравнится из нападающих. Забиваю неплохо, даю очень много ассистов. Я точно внес вклад»
Артем Дзюба ответил, считает ли себя лучшим футболистом РПЛ.
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос о том, считает ли себя лучшим футболистом РПЛ.
«Не мне решать, но я точно внес определенный вклад.
Есть вещи, где какие-то нападающие лучше меня были, но если взять в совокупности по пользе команде и по голам, то, наверное, мало кто со мной сравнится.
Мало того, что я забиваю довольно неплохо для России, я еще даю очень много ассистов. Думаю, вряд ли кто-то из нападающих может похвастаться этим», – заявил Артем Дзюба.
Дзюба забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 16 матчах текущего сезона Мир РПЛ. Он лучший бомбардир в истории российского футбола.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
Другими словами - вот форвард, вот настоящий форвард
Если бы не заграничный вояж Кержакова-сколько было бы голов в РПЛ у него??