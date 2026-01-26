«Партизан» об интересе ЦСКА к Рогановичу: «У каждого нашего молодого игрока есть опция выкупа. Будет соглашение – не сможем остановить трансфер»
Пресс-служба «Партизана» оценила вероятность перехода защитника Милана Рогановича в ЦСКА.
«Что касается возможного трансфера Рогановича, то на данный момент каждый игрок в составе очень важен для нас с точки зрения победы в национальном чемпионате в этом году. Милан не исключение. Но у каждого молодого игрока в нашем составе есть опция выкупа в контракте.
Если какой-либо из заинтересованных клубов будет готов заплатить эту сумму «Партизану», то между игроком и заинтересованным клубом будет достигнуто соглашение. Другими словами, в этом случае «Партизан» не сможет остановить трансфер», — заявили в пресс-службе белградского клуба.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
3 комментария
И сколько у Рогановича, надеюсь не 20 млн.
10
Как бы Партизан не пожалел, что отказался. Мало того, что денег не увидели, так ещё игроков могли получить.
