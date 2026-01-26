«Партизан» об интересе ЦСКА к Рогановичу: «У каждого нашего молодого игрока есть опция выкупа. Будет соглашение – не сможем остановить трансфер»

«Партизан» об интересе ЦСКА к Рогановичу: у каждого нашего молодого игрока есть опция выкупа.

Пресс-служба «Партизана » оценила вероятность перехода защитника Милана Рогановича в ЦСКА .

«Что касается возможного трансфера Рогановича, то на данный момент каждый игрок в составе очень важен для нас с точки зрения победы в национальном чемпионате в этом году. Милан не исключение. Но у каждого молодого игрока в нашем составе есть опция выкупа в контракте.

Если какой-либо из заинтересованных клубов будет готов заплатить эту сумму «Партизану», то между игроком и заинтересованным клубом будет достигнуто соглашение. Другими словами, в этом случае «Партизан» не сможет остановить трансфер», — заявили в пресс-службе белградского клуба.