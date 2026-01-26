Лещук о будущем после карьеры: «Важно выстроить пассивный доход. Хочется свое дело. Не обязательно большое по деньгам, но приносящее желание заниматься им каждый день»
Лещук о будущем после карьеры: важно выстроить пассивный доход, хочется свое дело.
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук планирует заняться бизнесом по окончании игровой карьеры.
- Кем ты себя видишь по окончании игровой карьеры?
– Пока сложно об этом говорить, так как я не собираюсь заканчивать карьеру. Но точно понимаю одно: за время карьеры важно выстроить пассивный доход, чтобы дальше иметь свободу, а не зависеть от необходимости зарабатывать.
И хочется свое дело. Не обязательно большое по деньгам, но такое, которое будет приносить удовольствие и желание заниматься им каждый день. Дело ради денег – не мой вариант. Мысли и направления есть, но пока оставлю их при себе. Всему свое время, – написал Лещук.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Игоря Лещука
45 комментариев
Если верить статистике на сайте у него за 9 лет 48 игр. Он уверен, что у него карьера вообще начиналась?
У меня всего на 48 игр меньше, чем у Лещука. Пожалуй, пока тоже не буду заканчивать профессиональную карьеру!
Это уже пассивный доход у него
У тебя же матчей сыгранных кот наплакал, считай, уже получаешь пассивный доход, не выходя на поле
Лещ у тебя зп 7 млн в месяц,как можно не накопить на свое дело или просто в банк положить под 14-15%??? И отдыхай вообще
У него расходы 7 в месяц, потому что он тупой. Ему чтобы добиться такой доходности надо лет сто на лавке сидеть.
Я помню у Мамаева в Краснодаре 11 млн зп была,в месяц) и ему не хватало!!! Он ходил у пацанов занимал
Ресторан. И покушаешь от души. ;)
будет не доход , а расход
Лещ красава, конечно. В феврале ему будет уже 30. Контракт до лета 28. Не удивлюсь, если его еще и продлят, либо он найдет место лавочника в какой-нибудь команде второй восьмерки или ФНЛ. При этом за 10 лет не сыграл и 100 матчей на высшем уровне, а заработал нехило. Думаю, он один из самых высоких по стоимости игровой минуты игроков в нашем чемпионате)
Да не, когда он начнет регулярно играть, то все поймут, что это даже не уровень ФНЛ. Поэтому и сидит тихонько на скамейке в Динамо всю карьеру, иначе придется во второй лиге за 30к играть в месяц, а не за 7млн
А может Лещ успел перенять у Изотова как быть бездарным тренером вратарей и оставаться в команде при 6 разных главных тренерах? Тогда еще на годы в штабе пригреется.
Пассивный доход... Будто когда то он был активным у Лещука
Че там не выстроить когда у тебя получка 2х-комнатная в Москве за 2 месяца)
Ну в динамо и спецы сидят. Столько лет такой пассажир сидит, просто ниочём. Лучше раз в пару лет восемнадцати летнего держать для подмены , чем это чудо.
Откатывает хорошо с контракта наверняка
Жаль, что сам не уйдет из клуба добровольно
Откроет турагентство. В пакет будет входить 5 секундный ролик на Таймс сквер.
