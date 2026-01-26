Эракович близок к аренде в «Црвене Звезде» с правом выкупа («Чемпионат»)

Эракович близок к аренде в «Црвене Звезде» с правом выкупа.

Защитник «Зенита » Страхиня Эракович близок к переходу в «Црвену Звезду » на правах аренды с правом выкупа, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Стороны согласовывают последние детали сделки по 25-летнему сербу.

Ранее стало известно, что «Црвена Звезда» хочет арендовать Эраковича за 1 млн евро с обязательным выкупом, а «Зенит» готов продать защитника за 6 млн.