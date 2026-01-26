Эракович близок к аренде в «Црвене Звезде» с правом выкупа («Чемпионат»)
Эракович близок к аренде в «Црвене Звезде» с правом выкупа.
Защитник «Зенита» Страхиня Эракович близок к переходу в «Црвену Звезду» на правах аренды с правом выкупа, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Стороны согласовывают последние детали сделки по 25-летнему сербу.
Ранее стало известно, что «Црвена Звезда» хочет арендовать Эраковича за 1 млн евро с обязательным выкупом, а «Зенит» готов продать защитника за 6 млн.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Спасибо, Страхиня, удачи в дальнейшей карьере!
Давно стоило продать