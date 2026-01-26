  • Спортс
  • Агент Барбоза о Рикардо: «Адаптируется в России – станет лучшим защитником РПЛ. «Динамо» сделало грамотный трансфер»
6

Агент Барбоза о Рикардо: «Адаптируется в России – станет лучшим защитником РПЛ. «Динамо» сделало грамотный трансфер»

Агент Барбоза о Рикардо: адаптируется в России – станет лучшим защитником РПЛ.

Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что новичок «Динамо» Давид Рикардо может стать лучшим защитником РПЛ.

«Рикардо — очень качественный футболист, в Бразилии его высоко ценили. «Динамо» сделало хороший трансфер. Для России это отличный легионер.

Если Рикардо адаптируется в стране, он сможет стать лучшим защитником в РПЛ. «Динамо» сделало грамотный трансфер, это однозначно усиление», — сказал Барбоза.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoДавид Рикардо
logoДинамо Москва
logoПаулу Барбоза
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хотелось бы в это верить. Динамо действительно нужен качественный защитник.
Ответ Kvakin
Хотелось бы в это верить. Динамо действительно нужен качественный защитник.
Будем надеяться что Рикардо действительно хороший защитник.....
Громко сказано конечно
Ответ kabefa959
Громко сказано конечно
Ключевое тут как раз "Если адаптируется" , или через пол годика поедет обратно туда где по теплее...
С новыми подъемными и агентскими...
Здесь есть один подводный камень - его контракт рассчитан до лета 2030 года, а с 2028 ограничение по легам, как в заявке, так и на поле. Если не оправдает ожидания, придётся продавать, или отпускать на вольные хлеба с выплатой неустойки.
Ответ Вячеслав Бирюков
Здесь есть один подводный камень - его контракт рассчитан до лета 2030 года, а с 2028 ограничение по легам, как в заявке, так и на поле. Если не оправдает ожидания, придётся продавать, или отпускать на вольные хлеба с выплатой неустойки.
Такого уровня игроков в еще молодом возрасте не сложно продать, даже слабый менеджмент Динамо с этим справляется. А вот продать российское дерево не реально
Новичок «Динамо» Рикардо: «Приехать в Москву, где -20 — страшно! Но я готов»
26 января, 04:16
Новичок «Динамо» Рикардо: «В Бразилии более техничный футбол, в России скорее тактический, с акцентом на скорость и физподготовку. У меня не будет проблем с адаптацией»
25 января, 07:27
Рикардо о выборе между «Динамо» и «Торино»: «По зарплате не было большой разницы. Самое важное для меня – спортивный проект»
24 января, 09:26
