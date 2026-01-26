Агент Барбоза о Рикардо: «Адаптируется в России – станет лучшим защитником РПЛ. «Динамо» сделало грамотный трансфер»
Агент Барбоза о Рикардо: адаптируется в России – станет лучшим защитником РПЛ.
Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что новичок «Динамо» Давид Рикардо может стать лучшим защитником РПЛ.
«Рикардо — очень качественный футболист, в Бразилии его высоко ценили. «Динамо» сделало хороший трансфер. Для России это отличный легионер.
Если Рикардо адаптируется в стране, он сможет стать лучшим защитником в РПЛ. «Динамо» сделало грамотный трансфер, это однозначно усиление», — сказал Барбоза.
Кто выиграет Лигу чемпионов?25605 голосов
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости
С новыми подъемными и агентскими...