Агент Барбоза о Рикардо: «Адаптируется в России – станет лучшим защитником РПЛ. «Динамо» сделало грамотный трансфер»

Агент Барбоза о Рикардо: адаптируется в России – станет лучшим защитником РПЛ.

Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что новичок «Динамо» Давид Рикардо может стать лучшим защитником РПЛ .

«Рикардо — очень качественный футболист, в Бразилии его высоко ценили. «Динамо » сделало хороший трансфер. Для России это отличный легионер.

Если Рикардо адаптируется в стране, он сможет стать лучшим защитником в РПЛ. «Динамо» сделало грамотный трансфер, это однозначно усиление», — сказал Барбоза.