Кэррик о 3:2 с «Арсеналом»: «Это то, чего жаждет «МЮ»: победные голы в концовках больших матчей. Потрясающее ощущение»
Кэррик о 3:2 с «Арсеналом»: это то, чего жаждет «МЮ»: победные голы в концовках.
Тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик отметил, что победа над «Арсеналом» (3:2) была вырвана в концовке матча АПЛ. Решающий гол на 87-й минуте забил Матеус Кунья.
«Думаю, это был совсем другой матч по сравнению с прошлой неделей [против «Ман Сити» – 2:0], сегодня игра несколько раз шла с переменным успехом. На прошлой неделе многое складывалось в нашу пользу, но сегодня ребятам пришлось выложиться по полной – они проявили характер и настоящее мастерство, когда это было необходимо.
И вот мы можем разделить этот момент с болельщиками, отпраздновать победу, почувствовать это. Думаю, это то, чего мы все жаждем: голы в концовке, победные голы в больших матчей. Это потрясающее ощущение, – сказал Кэррик.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
-Тактика? Оооо, хорошая тактика это прекрасно! Это превосходно!
-Ну что ты споришь, я тебе говорю г…, а ты споришь?
- Тактика , о да !
- Скоро всему Вашему Арсеналу кирдык ! Мы Вам всем козьи рожицы устроим понял?
- Че ты к нему пристал, он Гвардиола , вообще , пошли.
- Какая разница ?
И кстати 2 и 3 голы забили после коротких перепасовок в центре - Бруно с Доргу и Бруно с Майну. А не после быстрых переводов.