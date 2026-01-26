  • Спортс
Кэррик о 3:2 с «Арсеналом»: «Это то, чего жаждет «МЮ»: победные голы в концовках больших матчей. Потрясающее ощущение»

Тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик отметил, что победа над «Арсеналом» (3:2) была вырвана в концовке матча АПЛ. Решающий гол на 87-й минуте забил Матеус Кунья.

«Думаю, это был совсем другой матч по сравнению с прошлой неделей [против «Ман Сити» – 2:0], сегодня игра несколько раз шла с переменным успехом. На прошлой неделе многое складывалось в нашу пользу, но сегодня ребятам пришлось выложиться по полной – они проявили характер и настоящее мастерство, когда это было необходимо.

И вот мы можем разделить этот момент с болельщиками, отпраздновать победу, почувствовать это. Думаю, это то, чего мы все жаждем: голы в концовке, победные голы в больших матчей. Это потрясающее ощущение, – сказал Кэррик.

Главное не впасть в эйфорию из за 2 побед с топами.Продолжайте радовать своих болельщиков,а то слишком давно они радостные не были)
Главное не впасть в эйфорию из за 2 побед с топами.Продолжайте радовать своих болельщиков,а то слишком давно они радостные не были)
А кто по вашему мнению сейчас топы АПЛ? Не считая бардака в Челси и в МЮ)
-Тактика это ваша тренерская - г…
-Тактика? Оооо, хорошая тактика это прекрасно! Это превосходно!
-Ну что ты споришь, я тебе говорю г…, а ты споришь?
- Тактика , о да !
- Скоро всему Вашему Арсеналу кирдык ! Мы Вам всем козьи рожицы устроим понял?
- Че ты к нему пристал, он Гвардиола , вообще , пошли.
- Какая разница ?
Начало игры было за Арсеналом, но потом переломили шикарно просто. 2 фантастические победы. Надо не оступиться с крепким Фулхемом дома и вообще супер будет.
Начало игры было за Арсеналом, но потом переломили шикарно просто. 2 фантастические победы. Надо не оступиться с крепким Фулхемом дома и вообще супер будет.
Ну оступиться? Фулхэм всего на 4 очка отстаёт от МЮ, по сути будут играть две равных команды.
Похорошел МЮ при Кэррике.
Учитывая что МЮ на игровом и эмоциональном подъеме можно реально побороться за ТОП-3. Ключевой фактор- Всего одна игра в неделю-есть возможность хорошо готовиться к матчам и получать достаточно отдыха не перегружая организм игроков, в отличии от основных конкурентов у которых еврокубки и весной усталость должна сказаться на них.
Учитывая что МЮ на игровом и эмоциональном подъеме можно реально побороться за ТОП-3. Ключевой фактор- Всего одна игра в неделю-есть возможность хорошо готовиться к матчам и получать достаточно отдыха не перегружая организм игроков, в отличии от основных конкурентов у которых еврокубки и весной усталость должна сказаться на них.
Началось в колхозе утро , какой топ3?) потолок 4 место
Ну наконец, долго уж ждали возвращение МЮ
"МЮ" Кэррика - копия "МЮ" Сульшера. Ждём, когда соперник потеряет мяч, как можно быстрее переводим на нападающих. Контратакующий футбол. Так удобно играть с сильными командами, которые предпочитают играть 1-м номером. А вот брать много очков с командами из середины и нижней части таблицы так не получится. С "МЮ" они сами будут стремиться контратаковать. Собственно, и при Амориме "МЮ" лучше играл "большие матчи", теряя очки с аутсайдерами.
"МЮ" Кэррика - копия "МЮ" Сульшера. Ждём, когда соперник потеряет мяч, как можно быстрее переводим на нападающих. Контратакующий футбол. Так удобно играть с сильными командами, которые предпочитают играть 1-м номером. А вот брать много очков с командами из середины и нижней части таблицы так не получится. С "МЮ" они сами будут стремиться контратаковать. Собственно, и при Амориме "МЮ" лучше играл "большие матчи", теряя очки с аутсайдерами.
У Сульшера было 80% побед с владением менее 50%, Аморим тут даже не приблизился. Если Кэррик повторит, уже будет супер. Вот с владением более 50% у Сульшера было только около 35%. Если тут Кэррик дойдёт до 45-50%, то будет борьба за титулы. Ну, в случае если его решат оставить.

И кстати 2 и 3 голы забили после коротких перепасовок в центре - Бруно с Доргу и Бруно с Майну. А не после быстрых переводов.
СПАСИБО, МИША!
