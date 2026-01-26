Кэррик о 3:2 с «Арсеналом»: «Это то, чего жаждет «МЮ»: победные голы в концовках больших матчей. Потрясающее ощущение»

Кэррик о 3:2 с «Арсеналом»: это то, чего жаждет «МЮ»: победные голы в концовках.

Тренер «Манчестер Юнайтед » Майкл Кэррик отметил, что победа над «Арсеналом » (3:2) была вырвана в концовке матча АПЛ . Решающий гол на 87-й минуте забил Матеус Кунья.

«Думаю, это был совсем другой матч по сравнению с прошлой неделей [против «Ман Сити» – 2:0], сегодня игра несколько раз шла с переменным успехом. На прошлой неделе многое складывалось в нашу пользу, но сегодня ребятам пришлось выложиться по полной – они проявили характер и настоящее мастерство, когда это было необходимо.

И вот мы можем разделить этот момент с болельщиками, отпраздновать победу, почувствовать это. Думаю, это то, чего мы все жаждем: голы в концовке, победные голы в больших матчей. Это потрясающее ощущение, – сказал Кэррик.