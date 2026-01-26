Фабио Челестини: «Баринов, Гонду и Воронов классно интегрировались в ЦСКА. У нас очень хорошая атмосфера»

Челестини: Баринов, Гонду и Воронов классно интегрировались в ЦСКА.

Фабио Челестини доволен адаптацией в ЦСКА новичков Дмитрия Баринова , Лусиано Гонду и Максима Воронова .

Тренер армейцев высказался после товарищеского матча с самаркандским «Динамо» (3:4).

— Как игра новичков? Баринов, Лусиано и Воронов сыграли вместе. Как они вписываются?

— Они уже хорошо интегрировались. Но это лишь первая часть сборов, поэтому надо соблюдать осторожность. У нас очень хорошая атмосфера. Они, повторюсь, классно интегрировались в нашу команду, — сказал Челестини.