  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фабио Челестини: «Баринов, Гонду и Воронов классно интегрировались в ЦСКА. У нас очень хорошая атмосфера»
25

Фабио Челестини: «Баринов, Гонду и Воронов классно интегрировались в ЦСКА. У нас очень хорошая атмосфера»

Челестини: Баринов, Гонду и Воронов классно интегрировались в ЦСКА.

Фабио Челестини доволен адаптацией в ЦСКА новичков Дмитрия Баринова, Лусиано Гонду и Максима Воронова.

Тренер армейцев высказался после товарищеского матча с самаркандским «Динамо» (3:4).

— Как игра новичков? Баринов, Лусиано и Воронов сыграли вместе. Как они вписываются?

— Они уже хорошо интегрировались. Но это лишь первая часть сборов, поэтому надо соблюдать осторожность. У нас очень хорошая атмосфера. Они, повторюсь, классно интегрировались в нашу команду, — сказал Челестини.

Кто выиграет Лигу чемпионов?25605 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoМаксим Воронов
logoДмитрий Баринов
logoЛусиано Гонду
logoпремьер-лига Россия
logoФабио Челестини
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Гонду вчера был очевидно лучшим на поле, Воронов весной выиграет конкуренцию у Мусаева. С Бариновым и так все понятно было перед трансфером.
Но какая же дыра в обороне. Уже первый сбор закончен, защитника так и нет, как всегда всеми интересуемся, а под конец третьих сборов приедет Андраде.
Ответ Arthur Nowack
Гонду вчера был очевидно лучшим на поле, Воронов весной выиграет конкуренцию у Мусаева. С Бариновым и так все понятно было перед трансфером. Но какая же дыра в обороне. Уже первый сбор закончен, защитника так и нет, как всегда всеми интересуемся, а под конец третьих сборов приедет Андраде.
Последний гол в наши ворота лучшая иллюстрация ситуации с защитой... Просто огород...
Ответ Arthur Nowack
Гонду вчера был очевидно лучшим на поле, Воронов весной выиграет конкуренцию у Мусаева. С Бариновым и так все понятно было перед трансфером. Но какая же дыра в обороне. Уже первый сбор закончен, защитника так и нет, как всегда всеми интересуемся, а под конец третьих сборов приедет Андраде.
Ну когда у тебя выбор из Лукина, Абдулкадырова и Виктора - неудивительно)) без надёжного центрального защитника (а лучше двух) будем играть в игру "вы нам забьете сколько захотите, а мы сколько сможем") смотреть игры будет интересно, но опасно для нервной системы
Дай то Бог!!! Все трое хорошо себя показали в товаряках!!! Бара уже лидер в своей зоне ответственности... Гонду настырный, скоростной, в первом матче хорошо бил по воротам, во втором завершил комбинацию, подключился, именно этого нам часто не хватало для того чтобы брать очки по максимуму в первой части сезона... Моменты создавали, а завершать их было некому... Надеюсь, что эту болячку мы вылечили с приходом Гонду!!! 🤝 Воронов активен, хорошо и полезно взаимодействовал с Лусиано, что привело к его голу во втором матче... Ворон мог и сам забивать, когда вышел один на один с воротами, но промазал... Видно, что нервы подвели... Слишком хотел, слишком старался... Это вирус молодых игроков - новичков...И не только... Вспомнил Чала... Лечится забитым мячом !!! В итоге классные новички, классно вписались!!! 🤝💪💪💪 Ждём центрального защитника!!! ЦВБП!!! 💪🏆🥇💥
Баринову, Гонду, Воронову есть, что доказывать. Они прекрасно готовы.
Ответ Valentin Kompaneytsev
Баринову, Гонду, Воронову есть, что доказывать. Они прекрасно готовы.
Всей команде ЦСКА в этой части сезона есть, что доказывать!!! 💪 Мы ждём яркой игры и медалей!!! 🥇🏆
Ответ Андрей Бирюков
Всей команде ЦСКА в этой части сезона есть, что доказывать!!! 💪 Мы ждём яркой игры и медалей!!! 🥇🏆
Это правда. Но пришедшие вдвойне мотивированы, чтобы доказать прежним хозяевам свою состоятельность.
Удачи ребятам, в официальных играх ждем от них результата!!!
В ЦСКА хорошее усиление.
В прошлом году в это время была связка Дивей-Роша. Лучшая в РПЛ. При Николиче играли часто на ноль. Теперь не осталось никого. Да я верю в Луку и хочу, чтобы он играл. Но центр обороны это ключевой момент, его не просто и не быстро выстроить. На ноль играть навряд ли у нас выйдет. Защитник не просту нужен классный, но и опытный. Но ещё как можно скорее. Я так понял у Фабио свои требования к защитникам, ему важна скорость, которой Дивееву не хватало. Лишь бы атака не подводила...
Чемпионства красно синим в этом году!!!❤️💙🐴
Так и не понял, чем не устроил Дивеев.
Ответ Кино Музыка
Так и не понял, чем не устроил Дивеев.
Забивал мало
Ответ Кино Музыка
Так и не понял, чем не устроил Дивеев.
Всё очень просто... Дело не в Диане, как воздух нужен нападающий!!! Дивею сейча легко найдут замену... А забавного Напа сейчас купить просто нереально... Вот и вся история... Просто... Элементарно, просто.
Главное без травм! Проведенное межсезонье будет показательно относительно будущего в клубе Челестини. Если провалит, скорее всего долго не задержится. Если же проведет удачно, то этот тренер надолго и всерьез. И надо решать задачу с покупкой защитника Ведь уже давно знали, что Дивей скорее всего уйдет. Здесь напрашивается вопрос, а какого тогда столько времени ... мяли? Не для кого не секрет, что защитника вписать, какой бы он классный не был, ни одна, ни две тренировки. И межсезонья иногда не хватает.
С учето названной озабоченности с интересом жду возобновления чемпионата
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Товарищеские матчи. ЦСКА проиграл «Динамо» Самарканд, «Балтика» уступила узбекскому «Термезу»
25 января, 15:40
Гонду забил первый гол за ЦСКА в товарищеском матче с самаркандским «Динамо»
25 января, 14:12
Агент Баринова: «Адаптация Дмитрия в ЦСКА проходит хорошо, нет никаких проблем. Он игрок опытный и коммуникабельный»
25 января, 12:12
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
7 минут назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
50 минут назад
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46
Эндрик о ЧМ-2026: «Конечно, я мечтаю туда попасть и помочь Бразилии победить. Я приехал в «Лион», чтобы играть, тогда придет и остальное»
вчера, 21:45