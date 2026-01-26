Фабио Челестини: «Баринов, Гонду и Воронов классно интегрировались в ЦСКА. У нас очень хорошая атмосфера»
Челестини: Баринов, Гонду и Воронов классно интегрировались в ЦСКА.
Фабио Челестини доволен адаптацией в ЦСКА новичков Дмитрия Баринова, Лусиано Гонду и Максима Воронова.
Тренер армейцев высказался после товарищеского матча с самаркандским «Динамо» (3:4).
— Как игра новичков? Баринов, Лусиано и Воронов сыграли вместе. Как они вписываются?
— Они уже хорошо интегрировались. Но это лишь первая часть сборов, поэтому надо соблюдать осторожность. У нас очень хорошая атмосфера. Они, повторюсь, классно интегрировались в нашу команду, — сказал Челестини.
Кто выиграет Лигу чемпионов?25605 голосов
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости
Но какая же дыра в обороне. Уже первый сбор закончен, защитника так и нет, как всегда всеми интересуемся, а под конец третьих сборов приедет Андраде.
С учето названной озабоченности с интересом жду возобновления чемпионата