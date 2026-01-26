  • Спортс
  Семшов о том, кто нужен «Спартаку»: «Крайние защитники. Возможно, нападающий и вингер. Состав и так сильный, но любой тренер скажет, что 1-2 игрока не помешали бы»
21

Семшов о том, кто нужен «Спартаку»: «Крайние защитники. Возможно, нападающий и вингер. Состав и так сильный, но любой тренер скажет, что 1-2 игрока не помешали бы»

Семшов о том, кто нужен «Спартаку»: крайние защитники, нападающий и вингер.

Игорь Семшов рассказал, какие позиции в «Спартаке» нуждаются в усилении.

— Чего ждете от Карседо в «Спартаке»?

— Новая метла по-новому метет. Безусловно, Карседо надо познакомиться с командой. «Спартак» — команда, которая должна бороться только за чемпионство. А в этом году шансы на чемпионство потеряны. Так что назначение испанца больше с прицелом на следующий сезон.

Когда Карседо только назначили, я говорил: а чем он заслужил это? Раньше у нас тренеров приглашали из сильнейших чемпионатов. Сейчас привозят из чемпионатов другого уровня. Но отзывы о его работе приятные. Только это «Спартак», большое давление. Справится ли он с ним?

— А «Спартаку» под Карседо нужно усиливаться, или все и так в порядке?

— Только тренерское видение покажет. Только Карседо может сказать, какие футболисты ему нужны. У «Спартака» и так сильный состав, но любой тренер скажет, что один-два игрока ему бы не помешали. Плюс многое будет зависеть от того, кто покинет команду.

— Какие позиции в «Спартаке» сейчас требуют усиления?

— Крайние защитники. Возможно, нападающий.

— То есть дорогущие Угальде и Гарсия не убеждают?

— Цена не играет в футбол. Мы же видим, что Жерсона взяли задорого, а он не смог закрепиться в «Зените».

— Кого еще можно приобрести?

— Наверное, инсайдов. Вроде как уходить собрался Бонгонда, так что эту позицию тоже стоит укрепить. На российском рынке можно найти крайнего полузащитника, который быстро адаптируется, – сказал экс-игрок сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «КП Спорт»
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Иди, Торпедо с Динамо разбирай, эксперд
идеально постеленная соломка горе-эксперта:
- если Карседо обсирается, на него льют помои
- если результаты хотя бы неплохие — то "это состав сильный, а РОССИЙСКИЙ ТРЕНЕР С ТАКИМ ВООБЩЕ ПОРВАЛ БЫ ВСЕХ!1!"
я считаю, нам нужен вратарь хорошего уровня, ещё безусловно нужен крутой центральный полузащитник...
Ответ </c/>
я считаю, нам нужен вратарь хорошего уровня, ещё безусловно нужен крутой центральный полузащитник...
Какой цп? Барко с Жедсоном и Умяровым мало? Вот куда-куда, а в эту зону покупок точно не требуется.
Ответ SolidSnake
Какой цп? Барко с Жедсоном и Умяровым мало? Вот куда-куда, а в эту зону покупок точно не требуется.
надо скидывать Мартинса и брать более сильного легионера, я ещё читал вчера что Галатасарай хочет к себе забрать Жедсона под еврокубки...
Крайки, вингер, нап... Словом, нужно купить новый Спартак. И тренером назначить Семшова)) непременно, товарищи!
Семшов ,давай иди Выигрывай чемпионат Кипра и потом с этим клубом пробейся в основную группу ЛЧ.
Нужен вратарь,а не эти ,из секты трясунов...
Сауся взяли, появилась конкуренция у Денисова. Жаль, что Самошников безнадёжен. Слева есть Рябчук (до лета), Дмитриев и Хлусевич. До конца сезона смысла нет усиливать эти позиции. Бонгонда до лета тоже не уйдёт. Поэтому, первостепенная задача, это вратарь. Довбню нужно гнать, держать его, просто переводить деньги. Если не брать вратаря со стороны, то нужно дать шанс Пичиенко. Молодой перспективный вратарь.
Ответ Konstantin Zorin
Сауся взяли, появилась конкуренция у Денисова. Жаль, что Самошников безнадёжен. Слева есть Рябчук (до лета), Дмитриев и Хлусевич. До конца сезона смысла нет усиливать эти позиции. Бонгонда до лета тоже не уйдёт. Поэтому, первостепенная задача, это вратарь. Довбню нужно гнать, держать его, просто переводить деньги. Если не брать вратаря со стороны, то нужно дать шанс Пичиенко. Молодой перспективный вратарь.
Пичиенко и Рощина отцепили от основы на сборах...
Ответ </c/>
Пичиенко и Рощина отцепили от основы на сборах...
ну и плохо
Вот же готовый тренер для Спартака. Знает, что делать, кого купить, чемпионатом низкого уровня (Кипр) не испорчен)
Нужен Левый защитник и цф Даку
И Бориско я бы купил вратаря
Ответ Владимир_1116988438
И Бориско я бы купил вратаря
Но, к сожалению, слепота руководства Спартака в слабости вратарской линии зашкаливает. И они, кажется, и не думают об укреплении этой позиции. А так, Бориско, однозначно бы усилил Спартак
