Семшов о том, кто нужен «Спартаку»: «Крайние защитники. Возможно, нападающий и вингер. Состав и так сильный, но любой тренер скажет, что 1-2 игрока не помешали бы»

Игорь Семшов рассказал, какие позиции в «Спартаке» нуждаются в усилении.
— Чего ждете от Карседо в «Спартаке»?
— Новая метла по-новому метет. Безусловно, Карседо надо познакомиться с командой. «Спартак» — команда, которая должна бороться только за чемпионство. А в этом году шансы на чемпионство потеряны. Так что назначение испанца больше с прицелом на следующий сезон.
Когда Карседо только назначили, я говорил: а чем он заслужил это? Раньше у нас тренеров приглашали из сильнейших чемпионатов. Сейчас привозят из чемпионатов другого уровня. Но отзывы о его работе приятные. Только это «Спартак», большое давление. Справится ли он с ним?
— А «Спартаку» под Карседо нужно усиливаться, или все и так в порядке?
— Только тренерское видение покажет. Только Карседо может сказать, какие футболисты ему нужны. У «Спартака» и так сильный состав, но любой тренер скажет, что один-два игрока ему бы не помешали. Плюс многое будет зависеть от того, кто покинет команду.
— Какие позиции в «Спартаке» сейчас требуют усиления?
— Крайние защитники. Возможно, нападающий.
— То есть дорогущие Угальде и Гарсия не убеждают?
— Цена не играет в футбол. Мы же видим, что Жерсона взяли задорого, а он не смог закрепиться в «Зените».
— Кого еще можно приобрести?
— Наверное, инсайдов. Вроде как уходить собрался Бонгонда, так что эту позицию тоже стоит укрепить. На российском рынке можно найти крайнего полузащитника, который быстро адаптируется, – сказал экс-игрок сборной России.
