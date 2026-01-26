  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кунья нецензурно выругался в камеру во время празднования гола «Арсеналу». Комментатор Sky Sports извинился в эфире за форварда «МЮ»
22

Кунья нецензурно выругался в камеру во время празднования гола «Арсеналу». Комментатор Sky Sports извинился в эфире за форварда «МЮ»

Кунью могут дисквалифицировать за нецензурные слова, сказанные в камеру.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья может получить дисквалификацию за свое празднование после победного гола в ворота «Арсенала» в матче АПЛ (3:2). 

Подбежав к гостевым болельщикам возле углового флажка, Кунья схватил телевизионную камеру и прокричал что-то в объектив. Точно неясно, что именно сказал бразилец, однако утверждается, что в его словах присутствовала нецензурная лексика.

Комментатор Sky Sports Питер Друри был вынужден извиниться за высказывание Куньи. 

«Если кто-то услышал нецензурную брань на фоне празднования, за это мы приносим извинения», – сказал комментатор.

Согласно регламенту Футбольной ассоциации Англии (FA), использование «оскорбительных, уничижительных или агрессивных выражений и/или жестов» влечет за собой удаление игрока с поля. В правилах также указано, что FA имеет право применить дисциплинарные меры задним числом, если инцидент был зафиксирован на камеру и показан широкой аудитории.

Кто выиграет Лигу чемпионов?25604 голоса
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Manchester Evening News
logoМанчестер Юнайтед
брань
logoМатеус Кунья
телевидение
logoАрсенал
дисквалификации
logoпремьер-лига Англия
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Евсеев одобряет, имхо.
Точно не ясно: может выругался, а может не выругался. Но на всякий случай извинимся и дисквалифицируем.
Отдельный тег "брань" доставляет. Не хватает тега "перебранка"
"dick to you" криунл в камеру Кунья
Ответ Green grass
"dick to you" криунл в камеру Кунья
а не Европа
Спасибо за картинку, четко передала каждое слово.
Странные крики, которые никто не слышал
Бред, забил шикарный гол, еще и победный в конце матча - вполне обычное дело, что выплеснул эмоции
это они Евсеева не видели
Не суйте камеры под нос футболистам)
Да он просто свою фамилию крикнул
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Невилл о Кэррике в «МЮ»: «Будет правильно, если он останется до конца сезона, а затем передаст эстафету Тухелю или Анчелотти – кому-то из тренеров мирового класса»
25 января, 21:14
Рой Кин: «Не дал бы Кэррику работу, даже если бы «МЮ» выиграл все оставшиеся матчи сезона. Не верю, что он поможет клубу выигрывать трофеи»
25 января, 21:07
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
4 минуты назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
47 минут назад
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46
Эндрик о ЧМ-2026: «Конечно, я мечтаю туда попасть и помочь Бразилии победить. Я приехал в «Лион», чтобы играть, тогда придет и остальное»
вчера, 21:45