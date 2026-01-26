«Интер» на 5 очков опережает «Милан», на 9 – «Рому» и «Наполи», на 10 – «Ювентус»

«Интер» увеличил отрыв от «Милана» до 5 очков.

Дистанция между «Интером» и «Миланом» выросла после матчей 22-го тура.

Команда Кристиана Киву разгромила «Пизу» (6:2), а «россонери» сыграли вничью с «Ромой» (1:1). Между ними пять очков.

«Рома» и «Наполи» отстают от «Интера» на 9 баллов, «Ювентус» – на 10.