«Интер» на 5 очков опережает «Милан», на 9 – «Рому» и «Наполи», на 10 – «Ювентус»

«Интер» увеличил отрыв от «Милана» до 5 очков.

Дистанция между «Интером» и «Миланом» выросла после матчей 22-го тура.

Команда Кристиана Киву разгромила «Пизу» (6:2), а «россонери» сыграли вничью с «Ромой» (1:1). Между ними пять очков.

«Рома» и «Наполи» отстают от «Интера» на 9 баллов, «Ювентус» – на 10.

Будет забавно, если Киву сходу чемпионом станет.
Ответ Трент Резнор
будет что-то похожее на чемпионство Слота. тоже багаж крутого тренера (там Клопп, тут Индзаги), тоже минимальные изменения в игре в первый сезон, тоже слив ЛЧ в первом раунде ПО (Интер к этому уверенно идет). честно говоря, даже чемпионство Интера не развеет уверенность в том, что Киву - весьма средний тренер, по крайней мере на данном этапе карьеры
Ответ *MVP*
Скорее всего. Состав супер стар
Интересно, насколько на дистанции ещё хватит Комо
Ответ funnynerd21
Без еврокубков должно хватить на всю дистанцию
Был бы цел Думфрис, ещё бы в ЛЧ можно было бороться.
Рома взбодрилась - приятно смотреть на их игру, дед молодец. Быстро свой футбол поставил.
Плотно) Будет жарко) Возможно, еще и Аталанта поборется за 5 место) Команда набрала ход в Серии А)
Ответ Андрюха с района
Плотно да, но очень нестабильно у всех, кроме "Интера".
Ответ д к.не.
Классно, что Интер пока идет стабильно) Но дальше игры с сильными командами. И Киву может растерять преимущество :(
Убрать Зоммера и 11 бесполезный номер и всё будет хорошо. Форца Интер.
Ответ Albert Sarkisov
почему именно 11 номер?
почему не Дармиан? почему не Фраттези, Диуф?
чем ### всем не угодил запасной игрок ЛЭ?
Последний раз левый фланг ожил с выходом 32 номера, а до этого там играл Карлос.
У Юве игра наладилась. Есть уверенность что догоним Милан и закончим на 2 месте. А Интер уже свое не упустит.
