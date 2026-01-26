«Интер» на 5 очков опережает «Милан», на 9 – «Рому» и «Наполи», на 10 – «Ювентус»
«Интер» увеличил отрыв от «Милана» до 5 очков.
Дистанция между «Интером» и «Миланом» выросла после матчей 22-го тура.
Команда Кристиана Киву разгромила «Пизу» (6:2), а «россонери» сыграли вничью с «Ромой» (1:1). Между ними пять очков.
«Рома» и «Наполи» отстают от «Интера» на 9 баллов, «Ювентус» – на 10.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
почему не Дармиан? почему не Фраттези, Диуф?
чем ### всем не угодил запасной игрок ЛЭ?
Последний раз левый фланг ожил с выходом 32 номера, а до этого там играл Карлос.