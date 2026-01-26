15

«Милан» 21 матч не проигрывает в Серии А – такого не было с 2022 года

«Милан» продлил серию без поражений в Серии А до 21 матча.

Команда Массимилиано Аллегри разделила очки с «Ромой» (1:1) в 22-м туре.

В этом сезоне «россонери» проиграли в чемпионате только первую игру – это было еще в августе.

21 матч без поражений – их самая длинная серия с 2022 года. Тогда «Милан» не проигрывал на протяжении 22 матчей, но серия началась в сезоне-2021/22, а закончилась в сезоне-2022/23.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Милан не проигрывает, при этом отрыв от Интера только растёт. И в эту серию даже входит недавняя победа над Интером, а разрыв все больше очков)
Ответ Streetbor
Милан не проигрывает, при этом отрыв от Интера только растёт. И в эту серию даже входит недавняя победа над Интером, а разрыв все больше очков)
Магия футбола)
Ответ Streetbor
Милан не проигрывает, при этом отрыв от Интера только растёт. И в эту серию даже входит недавняя победа над Интером, а разрыв все больше очков)
Все просто,Милан не проигрывает,но и не всегда выигрывает 😀
Меньян 80% этого Милана. Как матч не включу, он игрок матча.
Макс легенда, ещё по ходу прошлого сезона говорил что Милану нужно его вернуть, он в ЛЧ затащит, пока к этому всё и идёт
Классно, но игра Милана совершенно унылая.
Ответ Gleboglobin
Классно, но игра Милана совершенно унылая.
все стандартно
Ответ Gleboglobin
Классно, но игра Милана совершенно унылая.
Тем не менее это лучше,чем игра при Фонсеке и Консесау.При Аллегри искрометного футбола и не ожидалось
Молодец Аллегри ,из состава пока максимум выжимает
