«Милан» 21 матч не проигрывает в Серии А – такого не было с 2022 года

«Милан » продлил серию без поражений в Серии А до 21 матча.

Команда Массимилиано Аллегри разделила очки с «Ромой» (1:1) в 22-м туре.

В этом сезоне «россонери» проиграли в чемпионате только первую игру – это было еще в августе.

21 матч без поражений – их самая длинная серия с 2022 года. Тогда «Милан» не проигрывал на протяжении 22 матчей, но серия началась в сезоне-2021/22, а закончилась в сезоне-2022/23.