«Милан» 21 матч не проигрывает в Серии А – такого не было с 2022 года
«Милан» продлил серию без поражений в Серии А до 21 матча.
Команда Массимилиано Аллегри разделила очки с «Ромой» (1:1) в 22-м туре.
В этом сезоне «россонери» проиграли в чемпионате только первую игру – это было еще в августе.
21 матч без поражений – их самая длинная серия с 2022 года. Тогда «Милан» не проигрывал на протяжении 22 матчей, но серия началась в сезоне-2021/22, а закончилась в сезоне-2022/23.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Милан не проигрывает, при этом отрыв от Интера только растёт. И в эту серию даже входит недавняя победа над Интером, а разрыв все больше очков)
Магия футбола)
Все просто,Милан не проигрывает,но и не всегда выигрывает 😀
Меньян 80% этого Милана. Как матч не включу, он игрок матча.
Макс легенда, ещё по ходу прошлого сезона говорил что Милану нужно его вернуть, он в ЛЧ затащит, пока к этому всё и идёт
Классно, но игра Милана совершенно унылая.
все стандартно
Тем не менее это лучше,чем игра при Фонсеке и Консесау.При Аллегри искрометного футбола и не ожидалось
Молодец Аллегри ,из состава пока максимум выжимает
