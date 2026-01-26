  • Спортс
9

Конте о падении Хейлунда в штрафной «Юве»: «Раньше к ошибкам рефери относились терпимее, с появлением ВАР принять их сложнее. Надеюсь, что со стороны судей всегда будет честность»

Конте о судействе с «Ювентусом»: с появлением ВАР принять ошибки судей сложнее.

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о падении Расмуса Хейлунда в штрафной «Ювентуса» перед перерывом матча Серии А (0:3). 

На 39-й минуте встречи нападающий «Наполи» упал в штрафной после контакта с защитником «Ювентуса» Бремером, а затем Антонио Вергара упал после столкновения с Пьером Калулу. Главный арбитр матча Маурицио Мариани не зафиксировал нарушения правил, ВАР не позвал судью к монитору.

Конте требовал просмотра эпизода с помощью ВАР.

«Я этого не видел. Я сказал Мариани, который судил наш матч с «Вероной» (2:2), что дважды его вызывали к ВАР, и он менял свое решение. Это игровые моменты, мы слишком много об этом говорим, и это нехорошо.

Будем надеяться, что со стороны тех, кто смотрит [ВАР], и тех, кто судит, всегда будет честность. Мы хотим чистой игры, без чего-то странного. Если есть ошибка, она должна быть человеческой ошибкой. Раньше к этому относились терпимее, потому что ошибался человек. С появлением видео такие ошибки принять гораздо сложнее», – сказал Конте. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
ни одного момента за матч не создали, чудом треху не получили к перерыву и начинают разводить полемику насчёт честности после рядового навеса и силового единоборства между защитником и нападающим. Дэвида с Маккенни также сдерживали руками при каждом навесе. Слишком лёгкий был бы пенальти. Настоящий подарок после случайного эпизода.
Кому-кому но не Наполи и Интеру жаловаться на судейство, особенно в матчах с Юве
Конте не поныл при поражении, считай будто и матч не играл.
Эх, Антонио, зачем ты так позоришься?
Ну, надо же чем-то оправдать беззубую игру. Вали на судей, что Вам три забили
С среду от Челси есчё 3ху получит и опять будет на судей говорить.
Допуск по всему матчу был высокий. Если бы такой дали, то потом до конца матча свистеть пришлось бы. Может, в этом только и был шанс Конте. Но нет.
С появлением ВАР ошибки должны были просто исчезнуть, но всё так или иначе вертится вокруг субъективных интерпретаций людей со свистками и за экраном.
