Конте о падении Хейлунда в штрафной «Юве»: «Раньше к ошибкам рефери относились терпимее, с появлением ВАР принять их сложнее. Надеюсь, что со стороны судей всегда будет честность»

Конте о судействе с «Ювентусом»: с появлением ВАР принять ошибки судей сложнее.

Главный тренер «Наполи » Антонио Конте высказался о падении Расмуса Хейлунда в штрафной «Ювентуса » перед перерывом матча Серии А (0:3).

На 39-й минуте встречи нападающий «Наполи» упал в штрафной после контакта с защитником «Ювентуса» Бремером , а затем Антонио Вергара упал после столкновения с Пьером Калулу. Главный арбитр матча Маурицио Мариани не зафиксировал нарушения правил, ВАР не позвал судью к монитору.

Конте требовал просмотра эпизода с помощью ВАР.

«Я этого не видел. Я сказал Мариани, который судил наш матч с «Вероной» (2:2), что дважды его вызывали к ВАР, и он менял свое решение. Это игровые моменты, мы слишком много об этом говорим, и это нехорошо.

Будем надеяться, что со стороны тех, кто смотрит [ВАР], и тех, кто судит, всегда будет честность. Мы хотим чистой игры, без чего-то странного. Если есть ошибка, она должна быть человеческой ошибкой. Раньше к этому относились терпимее, потому что ошибался человек. С появлением видео такие ошибки принять гораздо сложнее», – сказал Конте.