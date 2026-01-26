«У Слуцкого есть качества, чтобы работать в любом клубе мира. Он же играл с ЦСКА в Лиге чемпионов». Защитник «Шанхай Шэньхуа» Манафа о тренере

Защитник «Шанхай Шэньхуа»: Слуцкий мог бы работать в любом клубе мира.

Защитник «Шанхай Шэньхуа» Уилсон Манафа считает, что Леонид Слуцкий мог бы тренировать любой клуб мира.

В пятницу «Шанхай Шэньхуа » под руководством Слуцкого уступил «Динамо» в товарищеском матче (2:2, 5:3 по пенальти).

– Ты много лет отыграл в «Порту». Слуцкий по уровню мог бы там работать?

– Конечно. Он же тренировал ЦСКА и играл с ними в Лиге чемпионов. У него есть качества, чтобы тренировать любой клуб мира, – сказал Манафа, выступавший за «Порту» с 2019 по 2023 год.