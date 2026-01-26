«Рома» получила право на пенальти после попадания мяча в руку Бартезаги в штрафной «Милана». Пеллегрини сравнял счет ударом с точки
«Рома» сравняла счет с пенальти за игру рукой Давида Бартезаги.
«Рома» сравняла счет с пенальти в матче с «Миланом» в 22-м туре Серии А (1:1, второй тайм).
На 72-й минуте мяч в штрафной «Милана», отскочив от ноги Зеки Челика, попал в руку защитника «россонери» Давиде Бартезаги, отставленную в сторону. Главный арбитр матча Андреа Коломбо назначил 11-метровый.
На 74-й минуте Лоренцо Пеллегрини с точки пробил в сетку ворот Майка Меньяна.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Скриншот: кадр трансляции «Матч ТВ»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
