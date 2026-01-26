Ханс-Дитер Флик: «Овьедо» было нечего терять, против такого соперника тяжело играть. «Барселона» не справлялась с прессингом. Но команда делает все, что в ее силах, я рад за нее»

Флик о победе над «Овьедо»: им было нечего терять – против таких сложно.

Ханс-Дитер Флик не был удивлен желанием «Овьедо » биться с «Барселоной» (0:3).

«Это часть футбола. Им было нечего терять, а против такого соперника тяжело играть. Они мощно прессинговали, а мы не справлялись. Во втором тайме стало лучше, мы начали прессинговать и быстро забили.

У нас было много перелетов за последнее время, мы поздно вернулись после предыдущей игры. Команда делает все, что в ее силах. Я очень рад за команду.

Если ты побеждаешь, то все в порядке, пусть даже первый тайм был таким, как сегодня. Я был недоволен игрой в первой половине, но я все понимаю. Главное – мы оправились от этого, внесли изменения, и все сработало», – сказал главный тренер «Барселоны».