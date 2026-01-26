Ханс-Дитер Флик: «Овьедо» было нечего терять, против такого соперника тяжело играть. «Барселона» не справлялась с прессингом. Но команда делает все, что в ее силах, я рад за нее»
Флик о победе над «Овьедо»: им было нечего терять – против таких сложно.
Ханс-Дитер Флик не был удивлен желанием «Овьедо» биться с «Барселоной» (0:3).
«Это часть футбола. Им было нечего терять, а против такого соперника тяжело играть. Они мощно прессинговали, а мы не справлялись. Во втором тайме стало лучше, мы начали прессинговать и быстро забили.
У нас было много перелетов за последнее время, мы поздно вернулись после предыдущей игры. Команда делает все, что в ее силах. Я очень рад за команду.
Если ты побеждаешь, то все в порядке, пусть даже первый тайм был таким, как сегодня. Я был недоволен игрой в первой половине, но я все понимаю. Главное – мы оправились от этого, внесли изменения, и все сработало», – сказал главный тренер «Барселоны».
Ольмо с Рафиньей вовремя завелись. Еще в первом тайме стали ломать убаюкивающую игру. Во втором добились своего.
Интересно, что первые два мяча «Барса» забила благодаря прессингу. То есть не из своего владения создала моменты, а запрессинговав соперника, отобрав мяч и забили. Это к вопросу, имеет ли смысл против команд играющих низким блоком играть во владение, не проще отдать им мяч, с которым они априори хуже распоряжаются и через прессинг заставлять их ошибаться, открывая зоны?
очень энергозатратный футбол получается в таком случае, может не хватить Барсы до конца сезона, ломаться начнут игроки
А что если соперник тоже не хочет владение? Команды вроде Хетафе просто продолжат сидеть низким блоком и отправить мяч к нам. Почему думаете команды вроде Интер и Атлетико не играют низким блоком против слабых команд как они играют против Барселоны, Баварии, ПСЖ, Сити
Самый адекватный тренер. Без доминация и нытья
Флик умеет делать выводы и доносить до команды, а та соответственно воплощать их в жизнь, прекрасная синергия немца и Барсы, пока и почти везде приводящая к итоговым победным результатам - отлично!
Тяжёлый матч, слава богу, сумели воспользоваться привозами защитников
