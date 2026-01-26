  • Спортс
  Ханс-Дитер Флик: «Овьедо» было нечего терять, против такого соперника тяжело играть. «Барселона» не справлялась с прессингом. Но команда делает все, что в ее силах, я рад за нее»
Ханс-Дитер Флик: «Овьедо» было нечего терять, против такого соперника тяжело играть. «Барселона» не справлялась с прессингом. Но команда делает все, что в ее силах, я рад за нее»

Флик о победе над «Овьедо»: им было нечего терять – против таких сложно.

Ханс-Дитер Флик не был удивлен желанием «Овьедо» биться с «Барселоной» (0:3).

«Это часть футбола. Им было нечего терять, а против такого соперника тяжело играть. Они мощно прессинговали, а мы не справлялись. Во втором тайме стало лучше, мы начали прессинговать и быстро забили.

У нас было много перелетов за последнее время, мы поздно вернулись после предыдущей игры. Команда делает все, что в ее силах. Я очень рад за команду.

Если ты побеждаешь, то все в порядке, пусть даже первый тайм был таким, как сегодня. Я был недоволен игрой в первой половине, но я все понимаю. Главное – мы оправились от этого, внесли изменения, и все сработало», – сказал главный тренер «Барселоны».

Ольмо с Рафиньей вовремя завелись. Еще в первом тайме стали ломать убаюкивающую игру. Во втором добились своего.
Интересно, что первые два мяча «Барса» забила благодаря прессингу. То есть не из своего владения создала моменты, а запрессинговав соперника, отобрав мяч и забили. Это к вопросу, имеет ли смысл против команд играющих низким блоком играть во владение, не проще отдать им мяч, с которым они априори хуже распоряжаются и через прессинг заставлять их ошибаться, открывая зоны?
Ответ Simbad
Интересно, что первые два мяча «Барса» забила благодаря прессингу. То есть не из своего владения создала моменты, а запрессинговав соперника, отобрав мяч и забили. Это к вопросу, имеет ли смысл против команд играющих низким блоком играть во владение, не проще отдать им мяч, с которым они априори хуже распоряжаются и через прессинг заставлять их ошибаться, открывая зоны?
очень энергозатратный футбол получается в таком случае, может не хватить Барсы до конца сезона, ломаться начнут игроки
Ответ Simbad
Интересно, что первые два мяча «Барса» забила благодаря прессингу. То есть не из своего владения создала моменты, а запрессинговав соперника, отобрав мяч и забили. Это к вопросу, имеет ли смысл против команд играющих низким блоком играть во владение, не проще отдать им мяч, с которым они априори хуже распоряжаются и через прессинг заставлять их ошибаться, открывая зоны?
А что если соперник тоже не хочет владение? Команды вроде Хетафе просто продолжат сидеть низким блоком и отправить мяч к нам. Почему думаете команды вроде Интер и Атлетико не играют низким блоком против слабых команд как они играют против Барселоны, Баварии, ПСЖ, Сити
Самый адекватный тренер. Без доминация и нытья
Флик умеет делать выводы и доносить до команды, а та соответственно воплощать их в жизнь, прекрасная синергия немца и Барсы, пока и почти везде приводящая к итоговым победным результатам - отлично!
Тяжёлый матч, слава богу, сумели воспользоваться привозами защитников
