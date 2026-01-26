  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Нани о переходе в «Актобе»: «С нетерпением жду возможности развивать футбол в Казахстане. Я был очень впечатлен планами клуба»
33

Нани о переходе в «Актобе»: «С нетерпением жду возможности развивать футбол в Казахстане. Я был очень впечатлен планами клуба»

Нани: с нетерпением жду возможности развивать «Актобе» и футбол Казахстана.

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани поделился эмоциями после перехода в «Актобе».

39-летний футболист подписал контракт с казахстанским клубом до конца года.

«Я очень рад присоединиться к «Актобе» и с нетерпением жду возможности внести свой вклад в развитие клуба и футбола в Казахстане. Хочу поблагодарить владельца клуба Нурлана Артыкбаева, председателя правления Армана Оспанова и губернатора Асхата Шахарова за гостеприимство и поддержку.

Я был очень впечатлен планами клуба на будущее и буду усердно работать, чтобы поднять нас на новые высоты, как дома, так и за рубежом!» – написал Нани в соцсети X (бывший твиттер).

Кто выиграет Лигу чемпионов?25603 голоса
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: профиль Нани в X
logoАктобе
logoНани
logoSports – Казахстан
logoвысшая лига Казахстан
соцсети
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Его уже угостили кумысом?
Ответ Gleboglobin
Его уже угостили кумысом?
Ага, лично Борат
Ответ Gleboglobin
Его уже угостили кумысом?
Царь во дворца, царь во дворца!
Он ещё играет чтоли, я думал после евро 16 закончил
Ответ kunaguero
Он ещё играет чтоли, я думал после евро 16 закончил
Бабло имеет крайне неприятное свойство заканчиваться
Ответ kunaguero
Он ещё играет чтоли, я думал после евро 16 закончил
Он не играет, он развивает)
Планами клуба платить мне такие деньги)
Ответ cukken
Планами клуба платить мне такие деньги)
Еще в планы клуба входит чтобы Нани год сидел на лавке))
"Планами клуба впечатлен"... что это за планы такие что от них все в шоке? В 2026..
В 2020.. В 2015... я так понимаю планы все эти годы остаются планами?
По ходу совсем тяжко с деньгами стало
Думаю: Неужели он сам выговорил имена и фамилии этих троих?
Оказывается напечатал. Ну ладно тогда..
Найдутся такие, кто будет писять кипятком от Нани, который развивает футбол)
Конечно же, он впечатлён.
Его с пенсии на поле вернули за высокую для его возраста зарплату.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
3 минуты назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
46 минут назад
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46
Эндрик о ЧМ-2026: «Конечно, я мечтаю туда попасть и помочь Бразилии победить. Я приехал в «Лион», чтобы играть, тогда придет и остальное»
вчера, 21:45