Нани о переходе в «Актобе»: «С нетерпением жду возможности развивать футбол в Казахстане. Я был очень впечатлен планами клуба»

Нани: с нетерпением жду возможности развивать «Актобе» и футбол Казахстана.

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани поделился эмоциями после перехода в «Актобе ».

39-летний футболист подписал контракт с казахстанским клубом до конца года.

«Я очень рад присоединиться к «Актобе» и с нетерпением жду возможности внести свой вклад в развитие клуба и футбола в Казахстане. Хочу поблагодарить владельца клуба Нурлана Артыкбаева, председателя правления Армана Оспанова и губернатора Асхата Шахарова за гостеприимство и поддержку.

Я был очень впечатлен планами клуба на будущее и буду усердно работать, чтобы поднять нас на новые высоты, как дома, так и за рубежом!» – написал Нани в соцсети X (бывший твиттер).